SendNotification

Esta función envía avisos a los terminales móviles cuyos MetaQuotes ID han sido indicados en la ventana de ajustes en la pestaña "Notificaciones".

bool SendNotification(

string text

);

Parámetros

text

[in] Texto del mensaje en la notificación. La longitud del mensaje no puede superar 255 caracteres.

Valor devuelto

Devuelve true si la notificación ha sido enviada con éxito desde el terminal; de lo contrario, devuelve false. Durante la comprobación tras el fallo del envío, GetLastError() puede mostrar uno de los siguientes errores:

4515 — ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED,

4516 — ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER,

4517 — ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS,

4518 — ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT.

Nota

Para la función SendNotification() existen unas estrictas limitaciones de uso: no más de dos llamadas al segundo y no más de 10 llamadas al minuto. La frecuencia de uso se controla de forma dinámica, y la función puede ser bloqueada si tiene lugar la infracción de estas condiciones.

Durante el trabajo en el Probador de Estrategias la función SendNotification() no se ejecuta.

Ejemplo: