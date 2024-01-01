- SocketCreate
Esta función envía avisos a los terminales móviles cuyos MetaQuotes ID han sido indicados en la ventana de ajustes en la pestaña "Notificaciones".
|
bool SendNotification(
Parámetros
text
[in] Texto del mensaje en la notificación. La longitud del mensaje no puede superar 255 caracteres.
Valor devuelto
Devuelve true si la notificación ha sido enviada con éxito desde el terminal; de lo contrario, devuelve false. Durante la comprobación tras el fallo del envío, GetLastError() puede mostrar uno de los siguientes errores:
- 4515 — ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED,
- 4516 — ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER,
- 4517 — ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS,
- 4518 — ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT.
Nota
Para la función SendNotification() existen unas estrictas limitaciones de uso: no más de dos llamadas al segundo y no más de 10 llamadas al minuto. La frecuencia de uso se controla de forma dinámica, y la función puede ser bloqueada si tiene lugar la infracción de estas condiciones.
Durante el trabajo en el Probador de Estrategias la función SendNotification() no se ejecuta.
Ejemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+