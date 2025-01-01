DXShaderSetLayout

Establece una marca de vértice para el sombreador de vértices.

bool DXShaderSetLayout(

int shader,

const DXVertexLayout& layout[]

);

Parámetros

shader

[in] Manejador del búfer de vértices creado en DXShaderCreate().

layout[]

[in] Matriz de descripción para los campos de los vértices. La descripción se realiza con la estructura DXVertexLayout:

struct DXVertexLayout

{

string semantic_name; // The HLSL semantic associated with this element in a shader input-signature.

uint semantic_index; // The semantic index for the element. A semantic index modifies a semantic, with an integer index number. A semantic index is only needed in a case where there is more than one element with the same semantic

ENUM_DX_FORMAT format; // The data type of the element data.

};

Valor retornado

Si se ejecuta con éxito, retorna true, de lo contrario, false. Para obtener el código del error, deberemos llamar a la función GetLastError().

Observación

La disposición deberá corresponderse con el tipo de vértices en el búfer de vértices establecido, así como con el tipo de entrada de vértices usado en el punto de entrada en el código del sombreador de vértices.

El búfer de vértices para el sombreador se establece en DXBufferSet().

La estructura DXVertexLayout es una versión de la estructura D3D11_INPUT_ELEMENT_DESC de MSDN.