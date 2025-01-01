- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXShaderSetLayout
Establece una marca de vértice para el sombreador de vértices.
|
bool DXShaderSetLayout(
Parámetros
shader
[in] Manejador del búfer de vértices creado en DXShaderCreate().
layout[]
[in] Matriz de descripción para los campos de los vértices. La descripción se realiza con la estructura DXVertexLayout:
|
struct DXVertexLayout
Valor retornado
Si se ejecuta con éxito, retorna true, de lo contrario, false. Para obtener el código del error, deberemos llamar a la función GetLastError().
Observación
La disposición deberá corresponderse con el tipo de vértices en el búfer de vértices establecido, así como con el tipo de entrada de vértices usado en el punto de entrada en el código del sombreador de vértices.
El búfer de vértices para el sombreador se establece en DXBufferSet().
La estructura DXVertexLayout es una versión de la estructura D3D11_INPUT_ELEMENT_DESC de MSDN.