DatabaseReadBind

Pasa a la siguiente entrada y lee los datos en la estructura de esta.

bool DatabaseReadBind(

int request,

void& struct_object

);

Parámetros

request

[in] Manejador de la solicitud creada en DatabasePrepare().

struct_object

[out] Enlace a la estructura en la que se leerán los datos de la entrada actual. La estructura deberá tener como miembros solo tipos numéricos y/o string (las matrices no están permitidas), y no puede ser heredera.

Valor retornado

Retorna true en caso de éxito, o false en caso de error. Para obtener el código del error, use GetLastError(), posibles respuestas:

ERR_INVALID_PARAMETER (4003) — el nombre del recuadro no ha sido establecido (línea vacía o NULL);

ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040) — error de conversión de la solicitud en una línea UTF-8;

ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) — error interno en la base de datos;

ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) — manejador no válido de la base de datos;

ERR_DATABASE_EXECUTE (5124) — error de ejecución de la solicitud;

ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) — el recuadro no existe (no es un error, finalización normal).

Observación

El número de campos en la estructura struct_object no puede superar DatabaseColumnsCount(). Si el número de campos en la estructura struct_object es inferior al número de campos en la entrada, se realizará solo la lectura parcial. El resto de datos se podrá obtener explícitamente con la ayuda de las funciones correspondientes DatabaseColumnText(), DatabaseColumnInteger(), etcétera.

Ejemplo:

struct Person

{

int id;

string name;

int age;

string address;

double salary;

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

int db;

string filename="company.sqlite";

//--- open

db=DatabaseOpen(filename, DATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE |DATABASE_OPEN_COMMON);

if(db==INVALID_HANDLE)

{

Print("DB: ", filename, " open failed with code ", GetLastError());

return;

}

//--- if the table COMPANY exists then drop the table

if(DatabaseTableExists(db, "COMPANY"))

{

//--- delete the table

if(!DatabaseExecute(db, "DROP TABLE COMPANY"))

{

Print("Failed to drop table COMPANY with code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

}

//--- create table

if(!DatabaseExecute(db, "CREATE TABLE COMPANY("

"ID INT PRIMARY KEY NOT NULL,"

"NAME TEXT NOT NULL,"

"AGE INT NOT NULL,"

"ADDRESS CHAR(50),"

"SALARY REAL );"))

{

Print("DB: ", filename, " create table failed with code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}



//--- insert data

if(!DatabaseExecute(db, "INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (1, 'Paul', 32, 'California', 25000.00 ); "

"INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (2, 'Allen', 25, 'Texas', 15000.00 ); "

"INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (3, 'Teddy', 23, 'Norway', 20000.00 );"

"INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (4, 'Mark', 25, 'Rich-Mond ', 65000.00 );"))

{

Print("DB: ", filename, " insert failed with code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}



//--- prepare the request

int request=DatabasePrepare(db, "SELECT * FROM COMPANY WHERE SALARY>15000");

if(request==INVALID_HANDLE)

{

Print("DB: ", filename, " request failed with code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

//--- print records

Person person;

Print("Persons with salary > 15000:");

for(int i=0; DatabaseReadBind(request, person); i++)

Print(i, ": ", person.id, " ", person.name, " ", person.age, " ", person.address, " ", person.salary);

//--- delete request after use

DatabaseFinalize(request);



Print("Some statistics:");

//--- prepare new request about total salary

request=DatabasePrepare(db, "SELECT SUM(SALARY) FROM COMPANY");

if(request==INVALID_HANDLE)

{

Print("DB: ", filename, " request failed with code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

while(DatabaseRead(request))

{

double total_salary;

DatabaseColumnDouble(request, 0, total_salary);

Print("Total salary=", total_salary);

}

//--- delete request after use

DatabaseFinalize(request);



//--- prepare new request about average salary

request=DatabasePrepare(db, "SELECT AVG(SALARY) FROM COMPANY");

if(request==INVALID_HANDLE)

{

Print("DB: ", filename, " request failed with code ", GetLastError());

ResetLastError();

DatabaseClose(db);

return;

}

while(DatabaseRead(request))

{

double aver_salary;

DatabaseColumnDouble(request, 0, aver_salary);

Print("Average salary=", aver_salary);

}

//--- delete request after use

DatabaseFinalize(request);



//--- close database

DatabaseClose(db);

}

//+-------------------------------------------------------------------

/*

Output:

Persons with salary > 15000:

0: 1 Paul 32 California 25000.0

1: 3 Teddy 23 Norway 20000.0

2: 4 Mark 25 Rich-Mond 65000.0

Some statistics:

Total salary=125000.0

Average salary=31250.0

*/

Ver también

DatabasePrepare, DatabaseRead