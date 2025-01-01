- DatabaseOpen
Pasa a la siguiente entrada y lee los datos en la estructura de esta.
bool DatabaseReadBind(
Parámetros
request
[in] Manejador de la solicitud creada en DatabasePrepare().
struct_object
[out] Enlace a la estructura en la que se leerán los datos de la entrada actual. La estructura deberá tener como miembros solo tipos numéricos y/o string (las matrices no están permitidas), y no puede ser heredera.
Valor retornado
Retorna true en caso de éxito, o false en caso de error. Para obtener el código del error, use GetLastError(), posibles respuestas:
- ERR_INVALID_PARAMETER (4003) — el nombre del recuadro no ha sido establecido (línea vacía o NULL);
- ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040) — error de conversión de la solicitud en una línea UTF-8;
- ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) — error interno en la base de datos;
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) — manejador no válido de la base de datos;
- ERR_DATABASE_EXECUTE (5124) — error de ejecución de la solicitud;
- ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) — el recuadro no existe (no es un error, finalización normal).
Observación
El número de campos en la estructura struct_object no puede superar DatabaseColumnsCount(). Si el número de campos en la estructura struct_object es inferior al número de campos en la entrada, se realizará solo la lectura parcial. El resto de datos se podrá obtener explícitamente con la ayuda de las funciones correspondientes DatabaseColumnText(), DatabaseColumnInteger(), etcétera.
Ejemplo:
struct Person
