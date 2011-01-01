|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Demo_iGator.mq5 |
//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "El indicador demuestra cómo hay que obtener los datos"
#property description "de los búfers indicadores para el indicador técnico iGator."
#property description "El símbolo y el período de tiempo en el que se calcula el indicador"
#property description "se establecen mediante los parámetros symbol y period."
#property description "El modo de crear el manejador (handle) se establece mediante el parámetro 'type' (tipo de función)."
#property description "Todos los demás parámetros son iguales a los del Gator Oscillator estándar."
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_plots 2
//--- construcción de GatorUp
#property indicator_label1 "GatorUp"
#property indicator_type1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM
#property indicator_color1 clrGreen, clrRed
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- construcción de GatorDown
#property indicator_label2 "GatorDown"
#property indicator_type2 DRAW_COLOR_HISTOGRAM
#property indicator_color2 clrGreen, clrRed
#property indicator_style2 STYLE_SOLID
#property indicator_width2 1
//+------------------------------------------------------------------+
//| Enumeración de modos de crear el manejador |
//+------------------------------------------------------------------+
enum Creation
{
Call_iGator, // usar iGator
Call_IndicatorCreate // usar IndicatorCreate
};
//--- parámetros de entrada
input Creation type=Call_iGator; // tipo de función
input string symbol=" "; // símbolo
input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_CURRENT; // período de tiempo
input int jaw_period=13; // período para la línea de Mandíbulas
input int jaw_shift=8; // desplazamiento de la línea de Mandíbulas
input int teeth_period=8; // período para la línea de Dientes
input int teeth_shift=5; // desplazamiento de la línea de Dientes
input int lips_period=5; // período para la línea de Labios
input int lips_shift=3; // desplazamiento de la línea de Labios
input ENUM_MA_METHOD MA_method=MODE_SMMA; // método de promediación de las líneas del Alligator
input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_MEDIAN;// tipo del precio partiendo del cual se construye el Alligator
//--- búfers indicadores
double GatorUpBuffer[];
double GatorUpColors[];
double GatorDownBuffer[];
double GatorDownColors[];
//--- variable para guardar el manejador del indicador iGator
int handle;
//--- variable para guardar
string name=symbol;
//--- nombre del indicador en el gráfico
string short_name;
//--- valores de desplazamiento para el histograma superior e inferior
int shift;
//--- vamos a guardar el número de los valores en el indicador Gator Oscillator
int bars_calculated=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- vinculación de los arrays a los búfers indicadores
SetIndexBuffer(0,GatorUpBuffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,GatorUpColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
SetIndexBuffer(2,GatorDownBuffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(3,GatorDownColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
/*
¡Todos los desplazamientos especificados en los parámetros se refieren al indicador Alligator a base del que se construye Gator Oscillator!
¡Por esta razón dichos desplazamientos no mueven el mismo indicador Gator, sino mueven las líneas del Alligator,
a base de cuyos valores se construyen los valores del indicador Gator Oscillator!
*/
//--- calcularemos el desplazamiento para el histograma superior e inferior que supone la diferencia entre la línea de Mandíbulas y la línea de Dientes
shift=MathMin(jaw_shift,teeth_shift);
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,shift);
//--- a pesar de que el indicador contiene dos histogramas, se utiliza el mismo desplazamiento - así es la implementación del indicador iGator
PlotIndexSetInteger(1,PLOT_SHIFT,shift);
//--- determinamos el símbolo para el que se construye el indicador
name=symbol;
//--- eliminaremos los espacios del lado izquierdo y derecho
StringTrimRight(name);
StringTrimLeft(name);
//--- si después de eso la longitud de la cadena name obtiene el valor cero,
if(StringLen(name)==0)
{
//--- cogeremos el símbolo del gráfico en el que está iniciado el indicador
name=_Symbol;
}
//--- crearemos el manejador del indicador
if(type==Call_iGator)
handle=iGator(name,period,jaw_period,jaw_shift,teeth_period,teeth_shift,
lips_period,lips_shift,MA_method,applied_price);
else
{
//--- llenaremos la estructura con los valores de los parámetros del indicador
MqlParam pars[8];
//--- períodos y desplazamientos de las líneas del Alligator
pars[0].type=TYPE_INT;
pars[0].integer_value=jaw_period;
pars[1].type=TYPE_INT;
pars[1].integer_value=jaw_shift;
pars[2].type=TYPE_INT;
pars[2].integer_value=teeth_period;
pars[3].type=TYPE_INT;
pars[3].integer_value=teeth_shift;
pars[4].type=TYPE_INT;
pars[4].integer_value=lips_period;
pars[5].type=TYPE_INT;
pars[5].integer_value=lips_shift;
//--- tipo de suavizado
pars[6].type=TYPE_INT;
pars[6].integer_value=MA_method;
//--- tipo de precio
pars[7].type=TYPE_INT;
pars[7].integer_value=applied_price;
//--- crearemos el manejador
handle=IndicatorCreate(name,period,IND_GATOR,8,pars);
}
//--- si no se puede crear el manejador
if(handle==INVALID_HANDLE)
{
//--- avisaremos sobre el fallo y mostraremos el número del error
PrintFormat("Fallo al crear el manejador del indicador iGator para el par %s/%s, código del error %d",
name,
EnumToString(period),
GetLastError());
//--- el trabajo del indicador se finaliza anticipadamente
return(INIT_FAILED);
}
//--- mostraremos sobre qué par símbolo/período ha sido calculado el indicador Gator Oscillator
short_name=StringFormat("iGator(%s/%s, %d, %d ,%d, %d, %d, %d)",name,EnumToString(period),
jaw_period,jaw_shift,teeth_period,teeth_shift,lips_period,lips_shift);
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- inicialización correcta del indicador
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
//--- número de valores copiados desde el indicador iGator
int values_to_copy;
//--- vamos a averiguar el número de valores calculados en el indicador
int calculated=BarsCalculated(handle);
if(calculated<=0)
{
PrintFormat("BarsCalculated() ha devuelto %d, el código del error %d",calculated,GetLastError());
return(0);
}
//--- si se trata de la primera inicialización de la calculación de nuestro indicador o se ha cambiado el número de valores en el indicador iGator
//--- o si es necesario calcular el indicador para dos o más barras (entonces algo se ha cambiado en el historial)
if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)
{
//--- si el array GatorUpBuffer supera el número de valores en el indicador iGator sobre el par symbol/period, entonces no copiamos todo
//--- en caso contrario, copiaremos menos que el tamaño de los búfers indicadores
if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;
else values_to_copy=calculated;
}
else
{
//--- significa que no es la primera vez que se calcula nuestro indicador y desde el momento de la primera llamada de OnCalculate())
//--- se ha añadido no más de una barra para la calculación
values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;
}
//--- llenamos los arrays con los valores desde el indicador Gator Oscillator
//--- si FillArraysFromBuffer ha devuelto false, significa que los datos aún no están listos - entonces finalizamos el proceso
if(!FillArraysFromBuffers(GatorUpBuffer,GatorUpColors,GatorDownBuffer,GatorDownColors,
shift,handle,values_to_copy)) return(0);
//--- creamos el mensaje
string comm=StringFormat("%s ==> Actualizados los valores en el indicador %s: %d",
TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),
short_name,
values_to_copy);
//--- mostraremos en el gráfico un mensaje de servicio
Comment(comm);
//--- recordaremos el número de valores en el indicador Gator Oscillator
bars_calculated=calculated;
//--- devolveremos el valor prev_calculated para la siguiente llamada
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Llenamos los búfers indicadores desde el indicador iGator |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FillArraysFromBuffers(double &ups_buffer[], // búfer indicador para el histograma superior
double &up_color_buffer[], // búfer indicador para los índices de precios del histograma superior
double &downs_buffer[], // búfer indicador para el histograma inferior
double &downs_color_buffer[], // búfer indicador para los índices de precios del histograma inferior
int u_shift, // desplazamiento para el histograma superior e inferior
int ind_handle, // manejador del indicador iGator
int amount // número de valores a copiar
)
{
//--- actualizaremos el código del error
ResetLastError();
//--- llenamos una parte del array GatorUpBuffer con los valores desde el búfer indicador con el índice 0
if(CopyBuffer(ind_handle,0,-u_shift,amount,ups_buffer)<0)
{
//--- si el proceso de copiado ha fallado, comunicaremos el código del error
PrintFormat("Fallo al copiar los datos desde el indicador iGator, código del error %d",GetLastError());
//--- finalizaremos con el resultado nulo - eso quiere decir que el indicador será considerado como no calculado
return(false);
}
//--- llenamos una parte del array GatorUpColors con los valores desde el búfer indicador con el índice 1
if(CopyBuffer(ind_handle,1,-u_shift,amount,up_color_buffer)<0)
{
//--- si el proceso de copiado ha fallado, comunicaremos el código del error
PrintFormat("Fallo al copiar los datos desde el indicador iGator, código del error %d",GetLastError());
//--- finalizaremos con el resultado nulo - eso quiere decir que el indicador será considerado como no calculado
return(false);
}
//--- llenamos una parte del array GatorDownBuffer con los valores desde el búfer indicador bajo el índice 2
if(CopyBuffer(ind_handle,2,-u_shift,amount,downs_buffer)<0)
{
//--- si el proceso de copiado ha fallado, comunicaremos el código del error
PrintFormat("Fallo al copiar los datos desde el indicador iGator, código del error %d",GetLastError());
//--- finalizaremos con el resultado nulo - eso quiere decir que el indicador será considerado como no calculado
return(false);
}
//--- llenamos una parte del array GatorDownColors con los valores desde el búfer indicador con el índice 3
if(CopyBuffer(ind_handle,3,-u_shift,amount,downs_color_buffer)<0)
{
//--- si el proceso de copiado ha fallado, comunicaremos el código del error
PrintFormat("Fallo al copiar los datos desde el indicador iGator, código del error %d",GetLastError());
//--- finalizaremos con el resultado nulo - eso quiere decir que el indicador será considerado como no calculado
return(false);
}
//--- todo ha salido bien
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Indicator deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
if(handle!=INVALID_HANDLE)
IndicatorRelease(handle);
//--- limpiaremos el gráfico tras eliminar el indicador
Comment("");
}