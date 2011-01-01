//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_iGator.mq5 |

//+------------------------------------------------------------------+

#property version "1.00"

#property description "El indicador demuestra cómo hay que obtener los datos"

#property description "de los búfers indicadores para el indicador técnico iGator."

#property description "El símbolo y el período de tiempo en el que se calcula el indicador"

#property description "se establecen mediante los parámetros symbol y period."

#property description "El modo de crear el manejador (handle) se establece mediante el parámetro 'type' (tipo de función)."

#property description "Todos los demás parámetros son iguales a los del Gator Oscillator estándar."



#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 4

#property indicator_plots 2

//--- construcción de GatorUp

#property indicator_label1 "GatorUp"

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM

#property indicator_color1 clrGreen, clrRed

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- construcción de GatorDown

#property indicator_label2 "GatorDown"

#property indicator_type2 DRAW_COLOR_HISTOGRAM

#property indicator_color2 clrGreen, clrRed

#property indicator_style2 STYLE_SOLID

#property indicator_width2 1

//+------------------------------------------------------------------+

//| Enumeración de modos de crear el manejador |

//+------------------------------------------------------------------+

enum Creation

{

Call_iGator, // usar iGator

Call_IndicatorCreate // usar IndicatorCreate

};

//--- parámetros de entrada

input Creation type=Call_iGator; // tipo de función

input string symbol=" "; // símbolo

input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_CURRENT; // período de tiempo

input int jaw_period=13; // período para la línea de Mandíbulas

input int jaw_shift=8; // desplazamiento de la línea de Mandíbulas

input int teeth_period=8; // período para la línea de Dientes

input int teeth_shift=5; // desplazamiento de la línea de Dientes

input int lips_period=5; // período para la línea de Labios

input int lips_shift=3; // desplazamiento de la línea de Labios

input ENUM_MA_METHOD MA_method=MODE_SMMA; // método de promediación de las líneas del Alligator

input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_MEDIAN;// tipo del precio partiendo del cual se construye el Alligator

//--- búfers indicadores

double GatorUpBuffer[];

double GatorUpColors[];

double GatorDownBuffer[];

double GatorDownColors[];

//--- variable para guardar el manejador del indicador iGator

int handle;

//--- variable para guardar

string name=symbol;

//--- nombre del indicador en el gráfico

string short_name;

//--- valores de desplazamiento para el histograma superior e inferior

int shift;

//--- vamos a guardar el número de los valores en el indicador Gator Oscillator

int bars_calculated=0;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- vinculación de los arrays a los búfers indicadores

SetIndexBuffer(0,GatorUpBuffer,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,GatorUpColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);

SetIndexBuffer(2,GatorDownBuffer,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(3,GatorDownColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);

/*

¡Todos los desplazamientos especificados en los parámetros se refieren al indicador Alligator a base del que se construye Gator Oscillator!

¡Por esta razón dichos desplazamientos no mueven el mismo indicador Gator, sino mueven las líneas del Alligator,

a base de cuyos valores se construyen los valores del indicador Gator Oscillator!

*/

//--- calcularemos el desplazamiento para el histograma superior e inferior que supone la diferencia entre la línea de Mandíbulas y la línea de Dientes

shift=MathMin(jaw_shift,teeth_shift);

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,shift);

//--- a pesar de que el indicador contiene dos histogramas, se utiliza el mismo desplazamiento - así es la implementación del indicador iGator

PlotIndexSetInteger(1,PLOT_SHIFT,shift);



//--- determinamos el símbolo para el que se construye el indicador

name=symbol;

//--- eliminaremos los espacios del lado izquierdo y derecho

StringTrimRight(name);

StringTrimLeft(name);

//--- si después de eso la longitud de la cadena name obtiene el valor cero,

if(StringLen(name)==0)

{

//--- cogeremos el símbolo del gráfico en el que está iniciado el indicador

name=_Symbol;

}

//--- crearemos el manejador del indicador

if(type==Call_iGator)

handle=iGator(name,period,jaw_period,jaw_shift,teeth_period,teeth_shift,

lips_period,lips_shift,MA_method,applied_price);

else

{

//--- llenaremos la estructura con los valores de los parámetros del indicador

MqlParam pars[8];

//--- períodos y desplazamientos de las líneas del Alligator

pars[0].type=TYPE_INT;

pars[0].integer_value=jaw_period;

pars[1].type=TYPE_INT;

pars[1].integer_value=jaw_shift;

pars[2].type=TYPE_INT;

pars[2].integer_value=teeth_period;

pars[3].type=TYPE_INT;

pars[3].integer_value=teeth_shift;

pars[4].type=TYPE_INT;

pars[4].integer_value=lips_period;

pars[5].type=TYPE_INT;

pars[5].integer_value=lips_shift;

//--- tipo de suavizado

pars[6].type=TYPE_INT;

pars[6].integer_value=MA_method;

//--- tipo de precio

pars[7].type=TYPE_INT;

pars[7].integer_value=applied_price;

//--- crearemos el manejador

handle=IndicatorCreate(name,period,IND_GATOR,8,pars);

}

//--- si no se puede crear el manejador

if(handle==INVALID_HANDLE)

{

//--- avisaremos sobre el fallo y mostraremos el número del error

PrintFormat("Fallo al crear el manejador del indicador iGator para el par %s/%s, código del error %d",

name,

EnumToString(period),

GetLastError());

//--- el trabajo del indicador se finaliza anticipadamente

return(INIT_FAILED);

}

//--- mostraremos sobre qué par símbolo/período ha sido calculado el indicador Gator Oscillator

short_name=StringFormat("iGator(%s/%s, %d, %d ,%d, %d, %d, %d)",name,EnumToString(period),

jaw_period,jaw_shift,teeth_period,teeth_shift,lips_period,lips_shift);

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);

//--- inicialización correcta del indicador

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- número de valores copiados desde el indicador iGator

int values_to_copy;

//--- vamos a averiguar el número de valores calculados en el indicador

int calculated=BarsCalculated(handle);

if(calculated<=0)

{

PrintFormat("BarsCalculated() ha devuelto %d, el código del error %d",calculated,GetLastError());

return(0);

}

//--- si se trata de la primera inicialización de la calculación de nuestro indicador o se ha cambiado el número de valores en el indicador iGator

//--- o si es necesario calcular el indicador para dos o más barras (entonces algo se ha cambiado en el historial)

if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)

{

//--- si el array GatorUpBuffer supera el número de valores en el indicador iGator sobre el par symbol/period, entonces no copiamos todo

//--- en caso contrario, copiaremos menos que el tamaño de los búfers indicadores

if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;

else values_to_copy=calculated;

}

else

{

//--- significa que no es la primera vez que se calcula nuestro indicador y desde el momento de la primera llamada de OnCalculate())

//--- se ha añadido no más de una barra para la calculación

values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;

}

//--- llenamos los arrays con los valores desde el indicador Gator Oscillator

//--- si FillArraysFromBuffer ha devuelto false, significa que los datos aún no están listos - entonces finalizamos el proceso

if(!FillArraysFromBuffers(GatorUpBuffer,GatorUpColors,GatorDownBuffer,GatorDownColors,

shift,handle,values_to_copy)) return(0);

//--- creamos el mensaje

string comm=StringFormat("%s ==> Actualizados los valores en el indicador %s: %d",

TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),

short_name,

values_to_copy);

//--- mostraremos en el gráfico un mensaje de servicio

Comment(comm);

//--- recordaremos el número de valores en el indicador Gator Oscillator

bars_calculated=calculated;

//--- devolveremos el valor prev_calculated para la siguiente llamada

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Llenamos los búfers indicadores desde el indicador iGator |

//+------------------------------------------------------------------+

bool FillArraysFromBuffers(double &ups_buffer[], // búfer indicador para el histograma superior

double &up_color_buffer[], // búfer indicador para los índices de precios del histograma superior

double &downs_buffer[], // búfer indicador para el histograma inferior

double &downs_color_buffer[], // búfer indicador para los índices de precios del histograma inferior

int u_shift, // desplazamiento para el histograma superior e inferior

int ind_handle, // manejador del indicador iGator

int amount // número de valores a copiar

)

{

//--- actualizaremos el código del error

ResetLastError();

//--- llenamos una parte del array GatorUpBuffer con los valores desde el búfer indicador con el índice 0

if(CopyBuffer(ind_handle,0,-u_shift,amount,ups_buffer)<0)

{

//--- si el proceso de copiado ha fallado, comunicaremos el código del error

PrintFormat("Fallo al copiar los datos desde el indicador iGator, código del error %d",GetLastError());

//--- finalizaremos con el resultado nulo - eso quiere decir que el indicador será considerado como no calculado

return(false);

}



//--- llenamos una parte del array GatorUpColors con los valores desde el búfer indicador con el índice 1

if(CopyBuffer(ind_handle,1,-u_shift,amount,up_color_buffer)<0)

{

//--- si el proceso de copiado ha fallado, comunicaremos el código del error

PrintFormat("Fallo al copiar los datos desde el indicador iGator, código del error %d",GetLastError());

//--- finalizaremos con el resultado nulo - eso quiere decir que el indicador será considerado como no calculado

return(false);

}



//--- llenamos una parte del array GatorDownBuffer con los valores desde el búfer indicador bajo el índice 2

if(CopyBuffer(ind_handle,2,-u_shift,amount,downs_buffer)<0)

{

//--- si el proceso de copiado ha fallado, comunicaremos el código del error

PrintFormat("Fallo al copiar los datos desde el indicador iGator, código del error %d",GetLastError());

//--- finalizaremos con el resultado nulo - eso quiere decir que el indicador será considerado como no calculado

return(false);

}



//--- llenamos una parte del array GatorDownColors con los valores desde el búfer indicador con el índice 3

if(CopyBuffer(ind_handle,3,-u_shift,amount,downs_color_buffer)<0)

{

//--- si el proceso de copiado ha fallado, comunicaremos el código del error

PrintFormat("Fallo al copiar los datos desde el indicador iGator, código del error %d",GetLastError());

//--- finalizaremos con el resultado nulo - eso quiere decir que el indicador será considerado como no calculado

return(false);

}

//--- todo ha salido bien

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Indicator deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

if(handle!=INVALID_HANDLE)

IndicatorRelease(handle);

//--- limpiaremos el gráfico tras eliminar el indicador

Comment("");

}