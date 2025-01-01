DocumentaciónSecciones
Devuelve el tipo de manejador OpenCL como un valor de la enumeración ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE.

ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE  CLHandleType(
   int  handle     // manejador del objeto OpenCL
   );

Parámetros

handle

[in]  Manejador para el objeto OpenCL: contexto, kernel, búfer o un programa OpenCL.

Valor devuelto

Tipo del manejador OpenCL como un valor de la enumeración ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE.

ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE

Identificador

Descripción

OPENCL_INVALID

Manejador incorrecto

OPENCL_CONTEXT

Manejador del contexto OpenCL

OPENCL_PROGRAM

Manejador del programa OpenCL

OPENCL_KERNEL

Manejador del kernel OpenCL

OPENCL_BUFFER

Manejador del búfer OpenCL