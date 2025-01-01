Manual de referencia de MQL5Trabajo con OpenCLCLHandleType
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLHandleType
Devuelve el tipo de manejador OpenCL como un valor de la enumeración ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE.
|
ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE CLHandleType(
Parámetros
handle
[in] Manejador para el objeto OpenCL: contexto, kernel, búfer o un programa OpenCL.
Valor devuelto
Tipo del manejador OpenCL como un valor de la enumeración ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE.
|
Identificador
|
Descripción
|
OPENCL_INVALID
|
Manejador incorrecto
|
OPENCL_CONTEXT
|
Manejador del contexto OpenCL
|
OPENCL_PROGRAM
|
Manejador del programa OpenCL
|
OPENCL_KERNEL
|
Manejador del kernel OpenCL
|
OPENCL_BUFFER
|
Manejador del búfer OpenCL