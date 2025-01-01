DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Operaciones con gráficosChartGetDouble 

ChartGetDouble

Devuelve el valor para la propiedad correspondiente del gráfico especificado. La propiedad del gráfico debe ser del tipo double. Existen 2 variantes de la función.

1 Inmediatamente devuelve el valor de la propiedad.

double  ChartGetDouble(
   long                         chart_id,        // identificador del gráfico
   ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE   prop_id,         // identificador de la propiedad
   int                          sub_window=0     // número de subventana, si hace falta
   );

2. Devuelve true o false dependiendo del éxito de ejecución de la función. En caso del éxito el valor de la propiedad se coloca en una variable receptora que el último parámetro pasa por referencia.

bool  ChartGetDouble(
   long                         chart_id,        // identificador del gráfico
   ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE   prop_id,         // identificador de la propiedad
   int                          sub_window,      // número de subventana
   double&                      double_var       // aquí recibimos el valor de la propiedad
   );

Parámetros

chart_id

[in]  Identificador del gráfico. 0 significa el gráfico actual.

prop_id

[in]  Identificador de la propiedad del gráfico. Su valor puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE.

sub_window

[in]  Número de subventana del gráfico. Para la primera variante por defecto el valor es igual a 0 (ventana principal del gráfico). La mayoría de las propiedades no requiere indicar el número de subventana.

double_var

[out]  Variable del tipo double que recibe el valor de la propiedad requerida.

Valor devuelto

Valor del tipo double.

En segundo caso devuelve true, si dicha propiedad está disponible y su valor ha sido pasado en la variable double_var, de lo contrario devuelve false. Para obtener más detalles sobre el error hay que llamar a la función GetLastError().

Nota

La función es sincrónica, esto significa que esperará a que se ejecuten todos los comandos ubicados en la cola del gráfico antes de ser llamada.

Ejemplo:

void OnStart()
  {
   double priceMin=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN,0);
   double priceMax=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,0);
   Print("CHART_PRICE_MIN = ",priceMin);
   Print("CHART_PRICE_MAX = ",priceMax);
  }