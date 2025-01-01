OrderGetTicket

Devuelve el ticket de una orden correspondiente y automáticamente elige la orden para trabajar con ella después usando las funciones.

ulong OrderGetTicket(

int index

);

Parámetros

index

[in] Número de una orden en la lista de órdenes

Valor devuelto

Valor del tipo ulong. En caso de ejecución fallida devuelve 0.

Nota

No se puede confundir las órdenes pendientes con las posiciones que también se muestran en la pestaña "Operaciones" del panel "Caja de Herramientas" del terminal de cliente. Una orden es la indicación de realizar una operación comercial, mientras que una posición es el resultado de una o varias transacciones.

En el registro de posiciones con "compensación" (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING y ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) de cada símbolo en cualquier momento solo puede abrirse una posición, que es el resultado de una o más operaciones. Es mejor no confundir las posiciones con las órdenes pendientes en activo, que también se muestran en la pestaña "Trading" en el panel "Herramientas".

En el caso de que las posiciones se representen independientemente (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), de cada símbolo pueden abrirse a la vez varias posiciones.

La función OrderGetTicket() copia los datos sobre la orden en el entorno del programa, y las posteriores llamadas OrderGetDouble(), OrderGetInteger(), OrderGetString() devuelven los datos copiados anteriormente. Eso significa que la propia orden a lo mejor ya no existe (o se ha cambiado su precio de apertura, niveles Stop Loss / Take Profit o el plazo de vencimiento), pero todavía se puede seguir recibiendo los datos sobre esta orden. Para garantizar la recepción de datos recientes sobre una orden, se recomienda llamar a la función OrderGetTicket() justamente antes de solicitarlos.

Ejemplo:

void OnStart()

{

//--- variables para recibir valores desde las propiedades de la orden

ulong ticket;

double open_price;

double initial_volume;

datetime time_setup;

string symbol;

string type;

long order_magic;

long positionID;

//--- número de actuales órdenes pendientes

uint total=OrdersTotal();

//--- repasamos todas las órdenes en el ciclo

for(uint i=0;i<total;i++)

{

//--- recibimos el ticket de la orden según su posición en la lista

if((ticket=OrderGetTicket(i))>0)

{

//--- recibimos las propiedades de la orden

open_price =OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN);

time_setup =(datetime)OrderGetInteger(ORDER_TIME_SETUP);

symbol =OrderGetString(ORDER_SYMBOL);

order_magic =OrderGetInteger(ORDER_MAGIC);

positionID =OrderGetInteger(ORDER_POSITION_ID);

initial_volume=OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_INITIAL);

type =EnumToString(ENUM_ORDER_TYPE(OrderGetInteger(ORDER_TYPE)));

//--- preparamos y mostramos información sobre la orden

printf("#ticket %d %s %G %s at %G was set up at %s",

ticket, // ticket de la orden

type, // tipo

initial_volume, // volumen colocado

symbol, // símbolo

open_price, // precio de apertura especificado

TimeToString(time_setup)// hora de colocación de la orden

);

}

}

//---

}

Véase también

OrdersTotal(), OrderSelect(), OrderGetInteger()