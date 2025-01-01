- OnStart
- OnInit
- OnDeinit
- OnTick
- OnCalculate
- OnTimer
- OnTrade
- OnTradeTransaction
- OnBookEvent
- OnChartEvent
- OnTester
- OnTesterInit
- OnTesterDeinit
- OnTesterPass
OnStart
Se llama solo en los scripts y servicios al suceder el evento Start. La función ha sido pensada para ejecutar una sola vez las acciones implementadas en el programa. Existen dos variantes de la función.
Versión con retorno del resultado
int OnStart(void);
Valor retornado
Valor del tipo int mostrado en la pestaña "Diario de registro".
Después de finalizar el script en el diario de registro se creará una entrada del tipo "script nombre_del_script removed (result code N)", donde N es precisamente el valor que ha retornado la función OnStart().
Después de finalizar el servicio en el diario de registro del terminal se creará una entrada del tipo "service nombre_del_servicio stopped (result code N)", donde N es precisamente el valor que ha retornado la función OnStart().
Es prioritario el uso de la llamada de OnStart() con retorno del resultado de ejecución, ya que este método permite no solo ejecutar un script o servicio, sino también retornar el código de error u otra información útil para analizar el resultado de la ejecución del programa.
La versión sin retorno de resultado se ha dejado solo por compatibilidad con los códigos antiguos. No se recomienda su uso
void OnStart(void);
Observación
OnStart() es la única función para procesar los eventos en los scripts y servicios, a estos programas no se envían otros eventos. A su vez, el evento Start no se envía a los expertos e indicadores personalizados.
Ejemplo de script:
