//--- macros para trabajar con el color

#define XRGB(r,g,b) (0xFF000000|(uchar(r)<<16)|(uchar(g)<<8)|uchar(b))

#define GETRGB(clr) ((clr)&0xFFFFFF)

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- establecemos el color de la vela descendente

Comment("Establecemos el color de la vela descendente");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CANDLE_BEAR,GetRandomColor());

ChartRedraw(); // actualizamos rápidamente el gráfico, sin esperar un nuevo tick

Sleep(1000); // hacemos una pausa de 1 segundo, para que podamos ver los cambios

//--- establecemos el color de la vela ascendente

Comment("Establecemos el color de la vela ascendente");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CANDLE_BULL,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- establecemos el color del fondo

Comment("Establecemos el color del fondo");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_BACKGROUND,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- establecemos el color de la línea Ask

Comment("Establecemos el color de la línea Ask");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_ASK,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- establecemos el color de la línea Bid

Comment("Establecemos el color de la línea Bid");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_BID,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- establecemos el color de la barra descendente y los cantos de la vela descendente

Comment("Establecemos el color de la barra descendente y los cantos de la vela descendente");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CHART_DOWN,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- establecemos el color del gráfico y las velas del tipo "Doji"

Comment("Establecemos el color del gráfico y las velas del tipo "Doji");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CHART_LINE,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- establecemos el color de la barra ascendente y los cantos de la vela ascendente

Comment("Establecemos el color de la barra ascendente y los cantos de la vela ascendente);

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CHART_UP,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- establecemos el color de los ejes, las escalas y la línea OHLC

Comment("Establecemos el color de los ejes, las escalas y la línea OHLC);

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_FOREGROUND,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- establecemos el color de la cuadrícula

Comment("Establecemos el color de la cuadrícula");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_GRID,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- establecemos el color del precio Last

Comment("Establecemos el color del precio Last");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_LAST,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- establecemos el color de los niveles de Stop Loss y Take Profit

Comment("Establecemos el color de los niveles de Stop Loss y Take Profit");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_STOP_LEVEL,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- establecemos el color de los volúmenes y los niveles de apertura de posiciones

Comment("Establecemos el color de los volúmenes y los niveles de apertura de posiciones");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_VOLUME,GetRandomColor());

ChartRedraw();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retorna un color generado de forma aleatoria |

//+------------------------------------------------------------------+

color GetRandomColor()

{

color clr=(color)GETRGB(XRGB(rand()%255,rand()%255,rand()%255));

return clr;

}