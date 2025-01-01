ObjectSetString

Establece el valor de la propiedad correspondiente de un objeto. La propiedad del objeto debe ser del tipo string. Existen 2 variantes de la función.

Configuración del valor de la propiedad sin modificador

bool ObjectSetString(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING prop_id,

string prop_value

);

Configuración del valor de la propiedad indicando el modificador

bool ObjectSetString(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING prop_id,

int prop_modifier,

string prop_value

);

Parámetros

chart_id

[in] Identificador del gráfico. 0 significa el gráfico actual.

name

[in] Nombre del objeto.

prop_id

[in] Identificador de la propiedad del objeto. Su valor puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING.

prop_modifier

[in] Modificador de la propiedad especificada. La mayoría de las propiedades no requiere el modificador. Significa el número del nivel en las herramientas de Fibonacci y en el objeto gráfico Tridente de Andrews. La numeración se empieza desde cero.

prop_value

[in] Valor de la propiedad.

Valor devuelto

Devuelve true sólo si el comando de modificar las propiedades de un objeto gráfico se ha enviado con éxito al gráfico. De lo contrario devuelve false. Para la información más detallada sobre el error hay que llamar a la función GetLastError().

Nota

La función usa una llamada asincrónica, esto significa que la función no espera a la ejecución del comando que se ha colocado con éxito en la cola del gráfico indicado, sino que devuelve el control de inmediato.

Para comprobar el resultado de la ejecución en un gráfico ajeno se puede usar una función que solicite la propiedad indicada del objeto. Pero, en esta caso, además, se deberá tener en cuenta que estas funciones se colocan al final de la cola de comandos del gráfico y esperan el resultado de la ejecución, es decir, pueden consumir un tiempo considerable. Hay que tener esta circunstancia en cuenta al trabajar con multitud de objetos en el gráfico.

Al renombrar un objeto gráfico, se generan al mismo tiempo dos eventos que pueden ser procesados en el Asesor Experto o el indicador usando la función OnChartEvent():

evento de eliminación del objeto con el nombre anterior;

evento de creación del objeto gráfico con el nombre nuevo.

Ejemplo: