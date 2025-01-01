DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Objetos gráficosObjectSetString 

ObjectSetString

Establece el valor de la propiedad correspondiente de un objeto. La propiedad del objeto debe ser del tipo string. Existen 2 variantes de la función.

Configuración del valor de la propiedad sin modificador

bool  ObjectSetString(
   long                            chart_id,          // identificador del gráfico
   string                          name,              // nombre
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING     prop_id,           // propiedad
   string                          prop_value         // valor
   );

Configuración del valor de la propiedad indicando el modificador

bool  ObjectSetString(
   long                            chart_id,          // identificador del gráfico
   string                          name,              // nombre
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING     prop_id,           // propiedad
   int                             prop_modifier,     // modificador
   string                          prop_value         // valor
   );

Parámetros

chart_id

[in]  Identificador del gráfico. 0 significa el gráfico actual.

name

[in]  Nombre del objeto.

prop_id

[in]  Identificador de la propiedad del objeto. Su valor puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING.

prop_modifier

[in]  Modificador de la propiedad especificada. La mayoría de las propiedades no requiere el modificador. Significa el número del nivel en las herramientas de Fibonacci y en el objeto gráfico Tridente de Andrews. La numeración se empieza desde cero.

prop_value

[in]  Valor de la propiedad.

Valor devuelto

Devuelve true sólo si el comando de modificar las propiedades de un objeto gráfico se ha enviado con éxito al gráfico. De lo contrario devuelve false. Para la información más detallada sobre el error hay que llamar a la función GetLastError().

Nota

La función usa una llamada asincrónica, esto significa que la función no espera a la ejecución del comando que se ha colocado con éxito en la cola del gráfico indicado, sino que devuelve el control de inmediato.

Para comprobar el resultado de la ejecución en un gráfico ajeno se puede usar una función que solicite la propiedad indicada del objeto. Pero, en esta caso, además, se deberá tener en cuenta que estas funciones se colocan al final de la cola de comandos del gráfico y esperan el resultado de la ejecución, es decir, pueden consumir un tiempo considerable. Hay que tener esta circunstancia en cuenta al trabajar con multitud de objetos en el gráfico.

Al renombrar un objeto gráfico, se generan al mismo tiempo dos eventos que pueden ser procesados en el Asesor Experto o el indicador usando la función OnChartEvent():

  • evento de eliminación del objeto con el nombre anterior;
  • evento de creación del objeto gráfico con el nombre nuevo.

 

Ejemplo:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#define   OBJ_NAME   "TestObjectSetString"   // Nombre del objeto
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- identificador del gráfico actual y su símbolo, bandera para mostrar las descripciones de los objetos
   long   chart_idChartID();
   string symbol  = ChartSymbol(chart_id);
   bool   descriptChartGetInteger(chart_idCHART_SHOW_OBJECT_DESCR); 
   
//--- establecemos la representación de la descripción de los objetos en el gráfico
   ChartSetInteger(chart_idCHART_SHOW_OBJECT_DESCRtrue);
 
//--- obtenemos el precio Bid actual
   double bid=0;;
   ResetLastError();
   if(!SymbolInfoDouble(symbolSYMBOL_BIDbid))
     {
      Print("SymbolInfoDouble() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
     
//--- creamos un objeto gráfico de "Línea Horizontal" al precio Bid actual.
   if(!ObjectCreate(chart_idOBJ_NAMEOBJ_HLINE00bid))
     {
      Print("ObjectCreate() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
//--- introducimos en la descripción del objeto su nombre+"Description"
   if(!ObjectSetString(chart_idOBJ_NAMEOBJPROP_TEXT"Bid: "+DoubleToString(bid, (int)SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_DIGITS))))
     {
      Print("ObjectSetString() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
//--- actualizamos el gráfico para reflejar directamente los cambios
   ChartRedraw(chart_id);
   
//--- obtenemos la descripción del objeto
   string string_var="";
   if(!ObjectGetString(chart_idOBJ_NAMEOBJPROP_TEXT0string_var))
     {
      Print("ObjectGetInteger() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
//--- obtenemos el nombre del objeto
   string obj_name=ObjectGetString(chart_idOBJ_NAMEOBJPROP_NAME);
   
//--- obtenemos el tipo del objeto
   ENUM_OBJECT object_type=(ENUM_OBJECT)ObjectGetInteger(chart_idOBJ_NAMEOBJPROP_TYPE);
   
//--- mostramos en el diario el tipo de objeto, su nombre y su descripción
   PrintFormat("The %s object named \"%s\" has the description \"%s\"",EnumToString(object_type), obj_namestring_var);
   
//--- esperamos dos segundos y eliminamos el objeto creado
   Sleep(2000);
   ObjectDelete(chart_idOBJ_NAME);
   
//--- retornamos la bandera inicial de representación de la descripción de los objetos para el gráfico
   ChartSetInteger(chart_idCHART_SHOW_OBJECT_DESCRdescript);
   ChartRedraw(chart_id);
   /*
  resultado:
   The OBJ_HLINE object named "TestObjectSetString" has the description "Bid: 0.62096"
   */
  }

 