- ObjectCreate
- ObjectName
- ObjectDelete
- ObjectsDeleteAll
- ObjectFind
- ObjectGetTimeByValue
- ObjectGetValueByTime
- ObjectMove
- ObjectsTotal
- ObjectSetDouble
- ObjectSetInteger
- ObjectSetString
- ObjectGetDouble
- ObjectGetInteger
- ObjectGetString
- TextSetFont
- TextOut
- TextGetSize
ObjectsTotal
Devuelve el número de objetos del tipo especificado en el gráfico especificado (subventana del gráfico especificada).
int ObjectsTotal(
Parámetros
chart_id
[in] Identificador del gráfico. 0 significa el gráfico actual.
nwin=-1
[in] Número de subventana del gráfico. 0 significa la ventana principal, -1 significa todas las subventanas del gráfico, incluyendo la ventana principal.
type=-1
[in] Tipo del objeto. Su valor puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_OBJECT. -1 significa todos los tipos.
Valor devuelto
Número de objetos.
Nota
La función usa una llamada sincrónica, esto significa que la función espera a la ejecución de todos los comandos que han sido ubicados en la cola del gráfico antes de su llamada, y por eso puede consumir un tiempo considerable. Hay que tener esta circunstancia en cuenta al trabajar con multitud de objetos en el gráfico.
Ejemplo:
