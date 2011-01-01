|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Demo_iIchimoku.mq5 |
//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "El indicador demuestra cómo hay que obtener los datos"
#property description "de los búfers indicadores para el indicador técnico iIchimoku."
#property description "El símbolo y el período de tiempo en el que se calcula el indicador"
#property description "se establecen mediante los parámetros symbol y period."
#property description "El modo de crear el manejador (handle) se establece mediante el parámetro 'type' (tipo de función)."
#property description "Todos los demás parámetros son iguales a los del Ichimoku Kinko Hyo estándar."
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_plots 4
//--- construcción de Tenkan_sen
#property indicator_label1 "Tenkan_sen"
#property indicator_type1 DRAW_LINE
#property indicator_color1 clrRed
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- construcción de Kijun_sen
#property indicator_label2 "Kijun_sen"
#property indicator_type2 DRAW_LINE
#property indicator_color2 clrBlue
#property indicator_style2 STYLE_SOLID
#property indicator_width2 1
//--- construcción de Senkou_Span
#property indicator_label3 "Senkou Span A;Senkou Span B" // en la Data Window se mostrarán dos campos
#property indicator_type3 DRAW_FILLING
#property indicator_color3 clrSandyBrown, clrThistle
#property indicator_style3 STYLE_SOLID
#property indicator_width3 1
//--- construcción de Chikou_Span
#property indicator_label4 "Chinkou_Span"
#property indicator_type4 DRAW_LINE
#property indicator_color4 clrLime
#property indicator_style4 STYLE_SOLID
#property indicator_width4 1
//+------------------------------------------------------------------+
//| Enumeración de modos de crear el manejador |
//+------------------------------------------------------------------+
enum Creation
{
Call_iIchimoku, // usar iIchimoku
Call_IndicatorCreate // usar IndicatorCreate
};
//--- parámetros de entrada
input Creation type=Call_iIchimoku; // tipo de función
input int tenkan_sen=9; // período de Tenkan-sen
input int kijun_sen=26; // período de Kijun-sen
input int senkou_span_b=52; // período de Senkou Span B
input string symbol=" "; // símbolo
input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_CURRENT; // período de tiempo
//--- búfer indicador
double Tenkan_sen_Buffer[];
double Kijun_sen_Buffer[];
double Senkou_Span_A_Buffer[];
double Senkou_Span_B_Buffer[];
double Chinkou_Span_Buffer[];
//--- variable para guardar el manejador del indicador iIchimoku
int handle;
//--- variable para guardar
string name=symbol;
//--- nombre del indicador en el gráfico
string short_name;
//--- vamos a guardar el número de los valores en el indicador Ichimoku Kinko Hyo
int bars_calculated=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- vinculación de los arrays a los búfers indicadores
SetIndexBuffer(0,Tenkan_sen_Buffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,Kijun_sen_Buffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,Senkou_Span_A_Buffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(3,Senkou_Span_B_Buffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(4,Chinkou_Span_Buffer,INDICATOR_DATA);
//--- estableceremos el desplazamiento para el canal Senkou Span a kijun_sen barras en la dirección del futuro
PlotIndexSetInteger(2,PLOT_SHIFT,kijun_sen);
//--- no hace falta establecer el desplazamiento para la línea Chikou Span, porque los datos de Chinkou Span
//--- se guardan en el indicador iIchimoku con un desplazamiento ya fijado
//--- determinamos el símbolo para el que se construye el indicador
name=symbol;
//--- eliminaremos los espacios del lado izquierdo y derecho
StringTrimRight(name);
StringTrimLeft(name);
//--- si después de eso la longitud de la cadena name obtiene el valor cero,
if(StringLen(name)==0)
{
//--- cogeremos el símbolo del gráfico en el que está iniciado el indicador
name=_Symbol;
}
//--- crearemos el manejador del indicador
if(type==Call_iIchimoku)
handle=iIchimoku(name,period,tenkan_sen,kijun_sen,senkou_span_b);
else
{
//--- llenaremos la estructura con los valores de los parámetros del indicador
MqlParam pars[3];
//--- períodos y desplazamientos de las líneas del Alligator
pars[0].type=TYPE_INT;
pars[0].integer_value=tenkan_sen;
pars[1].type=TYPE_INT;
pars[1].integer_value=kijun_sen;
pars[2].type=TYPE_INT;
pars[2].integer_value=senkou_span_b;
//--- crearemos el manejador
handle=IndicatorCreate(name,period,IND_ICHIMOKU,3,pars);
}
//--- si no se puede crear el manejador
if(handle==INVALID_HANDLE)
{
//--- avisaremos sobre el fallo y mostraremos el número del error
PrintFormat("Fallo al crear el manejador del indicador iIchimoku para el par %s/%s, código del error %d",
name,
EnumToString(period),
GetLastError());
//--- el trabajo del indicador se finaliza anticipadamente
return(INIT_FAILED);
}
//--- mostraremos sobre qué par símbolo/período ha sido calculado el indicador Ichimoku Kinko Hyo
short_name=StringFormat("iIchimoku(%s/%s, %d, %d ,%d)",name,EnumToString(period),
tenkan_sen,kijun_sen,senkou_span_b);
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- inicialización correcta del indicador
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
//--- número de valores copiados desde el indicador iIchimoku
int values_to_copy;
//--- vamos a averiguar el número de valores calculados en el indicador
int calculated=BarsCalculated(handle);
if(calculated<=0)
{
PrintFormat("BarsCalculated() ha devuelto %d, el código del error %d",calculated,GetLastError());
return(0);
}
//--- si se trata de la primera inicialización de la calculación de nuestro indicador o se ha cambiado el número de valores en el indicador iIchimoku
//--- o si es necesario calcular el indicador para dos o más barras (entonces algo se ha cambiado en el historial)
if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)
{
//--- si el array Tenkan_sen_Buffer supera el número de valores en el indicador iIchimoku sobre el par symbol/period, entonces no copiamos todo
//--- en caso contrario, copiaremos menos que el tamaño de los búfers indicadores
if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;
else values_to_copy=calculated;
}
else
{
//--- significa que no es la primera vez que se calcula nuestro indicador y desde el momento de la primera llamada de OnCalculate())
//--- se ha añadido no más de una barra para la calculación
values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;
}
//--- llenamos los arrays con los valores desde el indicador Ichimoku Kinko Hyo
//--- si FillArraysFromBuffer ha devuelto false, significa que los datos aún no están listos - entonces finalizamos el proceso
if(!FillArraysFromBuffers(Tenkan_sen_Buffer,Kijun_sen_Buffer,Senkou_Span_A_Buffer,Senkou_Span_B_Buffer,Chinkou_Span_Buffer,
kijun_sen,handle,values_to_copy)) return(0);
//--- creamos el mensaje
string comm=StringFormat("%s ==> Actualizados los valores en el indicador %s: %d",
TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),
short_name,
values_to_copy);
//--- mostraremos en el gráfico un mensaje de servicio
Comment(comm);
//--- recordaremos el número de valores en el indicador Ichimoku Kinko Hyo
bars_calculated=calculated;
//--- devolveremos el valor prev_calculated para la siguiente llamada
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Llenamos los búfers indicadores desde el indicador iIchimoku |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FillArraysFromBuffers(double &tenkan_sen_buffer[], // búfer indicador de la línea Tenkan-sen
double &kijun_sen_buffer[], // búfer indicador de la línea Kijun_sen
double &senkou_span_A_buffer[], // búfer indicador de la línea Senkou Span A
double &senkou_span_B_buffer[], // búfer indicador de la línea Senkou Span B
double &chinkou_span_buffer[], // búfer indicador Chinkou Span
int senkou_span_shift, // desplazamiento de la línea Senkou Span al futuro
int ind_handle, // manejador del indicador iIchimoku
int amount // número de valores a copiar
)
{
//--- actualizaremos el código del error
ResetLastError();
//--- llenamos una parte del array Tenkan_sen_Buffer con los valores desde el búfer indicador con el índice 0
if(CopyBuffer(ind_handle,0,0,amount,tenkan_sen_buffer)<0)
{
//--- si el proceso de copiado ha fallado, comunicaremos el código del error
PrintFormat("1.Fallo al copiar los datos desde el indicador iGator, código del error %d",GetLastError());
//--- finalizaremos con el resultado nulo - eso quiere decir que el indicador será considerado como no calculado
return(false);
}
//--- llenamos una parte del array Kijun_sen_Buffer con los valores desde el búfer indicador con el índice 1
if(CopyBuffer(ind_handle,1,0,amount,kijun_sen_buffer)<0)
{
//--- si el proceso de copiado ha fallado, comunicaremos el código del error
PrintFormat("2.Fallo al copiar los datos desde el indicador iGator, código del error %d",GetLastError());
//--- finalizaremos con el resultado nulo - eso quiere decir que el indicador será considerado como no calculado
return(false);
}
//--- llenamos una parte del array Chinkou_Span_Buffer con los valores desde el búfer indicador con el índice 2
//--- si senkou_span_shift>0 la línea se desplaza hacia el futuro a senkou_span_shift barras
if(CopyBuffer(ind_handle,2,-senkou_span_shift,amount,senkou_span_A_buffer)<0)
{
//--- si el proceso de copiado ha fallado, comunicaremos el código del error
PrintFormat("3.Fallo al copiar los datos desde el indicador iGator, código del error %d",GetLastError());
//--- finalizaremos con el resultado nulo - eso quiere decir que el indicador será considerado como no calculado
return(false);
}
//--- llenamos una parte del array Senkou_Span_A_Buffer con los valores desde el búfer indicador con el índice 3
//--- si senkou_span_shift>0 la línea se desplaza hacia el futuro a senkou_span_shift barras
if(CopyBuffer(ind_handle,3,-senkou_span_shift,amount,senkou_span_B_buffer)<0)
{
//--- si el proceso de copiado ha fallado, comunicaremos el código del error
PrintFormat("4.Fallo al copiar los datos desde el indicador iGator, código del error %d",GetLastError());
//--- finalizaremos con el resultado nulo - eso quiere decir que el indicador será considerado como no calculado
return(false);
}
//--- llenamos una parte del array Senkou_Span_B_Buffer con los valores desde el búfer indicador con el índice 4
//--- cuando copiamos Chinkou Span no hace falta considerar el desplazamiento porque los datos de Chinkou Span
//--- se guardan en el indicador iIchimoku con un desplazamiento ya fijado
if(CopyBuffer(ind_handle,4,0,amount,chinkou_span_buffer)<0)
{
//--- si el proceso de copiado ha fallado, comunicaremos el código del error
PrintFormat("5.Fallo al copiar los datos desde el indicador iGator, código del error %d",GetLastError());
//--- finalizaremos con el resultado nulo - eso quiere decir que el indicador será considerado como no calculado
return(false);
}
//--- todo ha salido bien
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Indicator deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
if(handle!=INVALID_HANDLE)
IndicatorRelease(handle);
//--- limpiaremos el gráfico tras eliminar el indicador
Comment("");
}