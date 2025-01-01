GlobalVariableCheck

Comprueba la existencia de una variable global del terminal de cliente.

bool GlobalVariableCheck(

string name

);

Parámetros

name

[in] Nombre de la variable global.

Valor devuelto

Devuelve el valor true, si la variable global existe, de lo contrario devuelve false.

Nota

Las variables globales se guardan en el terminal de cliente durante 4 semanas desde el último acceso, luego se eliminan automáticamente.

Ejemplo:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#define GV_NAME "TestGlobalVariableCheck"



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- obtenemos la bandera de existencia de la variable global del terminal del cliente con el nombre GV_NAME

bool exist=GlobalVariableCheck(GV_NAME);

PrintFormat("Terminal global variable named \"%s\" %s", GV_NAME, (exist ? "exists" : "does not exist"));



/*

resultado si hay una variable global:

Terminal global variable named "TestGlobalVariableCheck" exists



resultado si no hay una variable global:

Terminal global variable named "TestGlobalVariableCheck" does not exist

*/

}

Véase también

GlobalVariableTime()