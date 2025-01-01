- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
GlobalVariableCheck
Comprueba la existencia de una variable global del terminal de cliente.
|
bool GlobalVariableCheck(
Parámetros
name
[in] Nombre de la variable global.
Valor devuelto
Devuelve el valor true, si la variable global existe, de lo contrario devuelve false.
Nota
Las variables globales se guardan en el terminal de cliente durante 4 semanas desde el último acceso, luego se eliminan automáticamente.
Ejemplo:
|
#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
Véase también