BarsCalculated

Devuelve la cantidad de datos calculados para el indicador especificado.

int BarsCalculated(

int indicator_handle,

);

Parámetros

indicator_handle

[in] Manejador del indicador obtenido por la función de indicador correspondiente.

Valor devuelto

Devuelve la cantidad de datos calculados en el búfer de indicadores, o devuelve -1 en caso del error (datos aún no han sido calculados).

Nota

Esta función es útil cuando es necesario conseguir los datos de indicador inmediatamente después de su creación (recepción del manejador del indicador).

Ejemplo: