- Dirección de indexación en los arrays y series temporales
- Organización de acceso a los datos
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
BarsCalculated
Devuelve la cantidad de datos calculados para el indicador especificado.
int BarsCalculated(
Parámetros
indicator_handle
[in] Manejador del indicador obtenido por la función de indicador correspondiente.
Valor devuelto
Devuelve la cantidad de datos calculados en el búfer de indicadores, o devuelve -1 en caso del error (datos aún no han sido calculados).
Nota
Esta función es útil cuando es necesario conseguir los datos de indicador inmediatamente después de su creación (recepción del manejador del indicador).
Ejemplo:
void OnStart()