- Estructura de fecha
- Estructura de parámetros de entrada de indicador
- Estructura de datos históricos
- Estructura de profundidad de mercado
- Estructura de solicitud comercial
- Estructura de resultados de verificación de una solicitud comercial
- Estructura de resultado de solicitud comercial
- Estructura para obtención de precios actuales
- Estructuras del calendario económico
Estructura de parámetros de entrada de indicador (MqlParam)
La estructura MqlParam ha sido diseñada especialmente para traspasar los parámetros de entrada cuando se crea el manejador del indicador técnico usando la función IndicatorCreate().
struct MqlParam
{
ENUM_DATATYPE type; // tipo del parámetro de entrada, valor de la enumeración ENUM_DATATYPE
long integer_value; // campo para almacenar valores de números enteros
double double_value; // campo para almacenar valores double o float
string string_value; // campo para almacenar valores del tipo string
};
Todos los parámetros de entrada se transmiten en forma de una matriz del tipo MqlParam, el campo type de cada uno de los elementos de esta matriz especifica el tipo de datos que transmite dicho elemento. Previamente hay que colocar los valores de parámetros del indicador en los campos correspondientes para cada elemento (en integer_value, en double_value o en string_value), dependiendo de qué valor de la enumeración ENUM_DATATYPE figura en el campo type.
Si el valor IND_CUSTOM en el tercer parámetro se pasa a la función IndicatorCreate() como el tipo de indicador, entonces el primer elemento de la matriz de los parámetros de entrada debe tener el campo type con el valor TYPE_STRING de la enumeración ENUM_DATATYPE, y el campo string_value tiene que contener el nombre del indicador personalizado.