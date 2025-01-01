DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Símbolos personalizados 

Símbolos personalizados

Funciones para la creación y edición de las propiedades de los símbolos personalizados.

Al conectar el terminal a un servidor comercial concreto, el usuario tiene la posibilidad de trabajar con las series temporales de los instrumentos financieros que ofrece el bróker. Los instrumentos financieros disponibles se muestran en una lista de símbolos en la ventana de Market Watch, un grupo aparte de funciones permite obtener información sobre las propiedades del símbolo, las sesiones comerciales y las actualizaciones de la profundidad de mercado.

El grupo de funciones presentado en este apartado permite crear sus propios símbolos personalizados. Para ello, se pueden usar los símbolos existentes del servidor comercial, archivos de texto o fuentes de datos externas.

Función

Acción

CustomSymbolCreate

Crea un símbolo personalizado con el nombre indicado en el grupo indicado

CustomSymbolDelete

Elimina el símbolo personalizado con el nombre indicado

CustomSymbolSetInteger

Establece para el símbolo personalizado el valor de propiedad de tipo de número entero

CustomSymbolSetDouble

Establece para el símbolo personalizado el valor de propiedad de tipo real

CustomSymbolSetString

Establece para el símbolo personalizado el valor de propiedad de tipo string

CustomSymbolSetMarginRate

Establece para el símbolo personalizado los coeficientes del margen de carga dependiendo del tipo y la dirección de la orden

CustomSymbolSetSessionQuote

Establece la hora de comienzo y finalización  de la sesión de cotizaciones para los símbolos y el día de la semana indicados

CustomSymbolSetSessionTrade

Establece la hora de comienzo y finalización de la sesión de comercial para los símbolos y el día de la semana indicados

CustomRatesDelete

Elimina todas las barras en el intervalo temporal indicado de la historia de precios del instrumento personalizado

CustomRatesReplace

Sustituye totalmente la historia de precios del instrumento personalizado en el intervalo temporal indicado, con los datos de la matriz del tipo  MqlRates

CustomRatesUpdate

Añade a la historia del instrumento personalizado las barras ausentes y sustituye las existentes con datos de la matriz del tipo  MqlRates

CustomTicksAdd

Añade a la historia de precios del instrumento personalizado los datos de la matriz del tipo  MqlTick. El símbolo personalizado debe ser elegido en la ventana de MarketWatch (Observación del mercado)

CustomTicksDelete

Elimina todos los ticks en el intervalo temporal indicado de la historia de precios del instrumento personalizado

CustomTicksReplace

Sustituye totalmente la historia de precios del instrumento personalizado en el intervalo temporal indicado, con los datos de la matriz del tipo  MqlTick

CustomBookAdd

Transmite el estado de la profundidad de mercado de un instrumento personalizado