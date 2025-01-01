Símbolos personalizados

Funciones para la creación y edición de las propiedades de los símbolos personalizados.

Al conectar el terminal a un servidor comercial concreto, el usuario tiene la posibilidad de trabajar con las series temporales de los instrumentos financieros que ofrece el bróker. Los instrumentos financieros disponibles se muestran en una lista de símbolos en la ventana de Market Watch, un grupo aparte de funciones permite obtener información sobre las propiedades del símbolo, las sesiones comerciales y las actualizaciones de la profundidad de mercado.

El grupo de funciones presentado en este apartado permite crear sus propios símbolos personalizados. Para ello, se pueden usar los símbolos existentes del servidor comercial, archivos de texto o fuentes de datos externas.