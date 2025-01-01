- CustomSymbolCreate
- CustomSymbolDelete
- CustomSymbolSetInteger
- CustomSymbolSetDouble
- CustomSymbolSetString
- CustomSymbolSetMarginRate
- CustomSymbolSetSessionQuote
- CustomSymbolSetSessionTrade
- CustomRatesDelete
- CustomRatesReplace
- CustomRatesUpdate
- CustomTicksAdd
- CustomTicksDelete
- CustomTicksReplace
- CustomBookAdd
Símbolos personalizados
Funciones para la creación y edición de las propiedades de los símbolos personalizados.
Al conectar el terminal a un servidor comercial concreto, el usuario tiene la posibilidad de trabajar con las series temporales de los instrumentos financieros que ofrece el bróker. Los instrumentos financieros disponibles se muestran en una lista de símbolos en la ventana de Market Watch, un grupo aparte de funciones permite obtener información sobre las propiedades del símbolo, las sesiones comerciales y las actualizaciones de la profundidad de mercado.
El grupo de funciones presentado en este apartado permite crear sus propios símbolos personalizados. Para ello, se pueden usar los símbolos existentes del servidor comercial, archivos de texto o fuentes de datos externas.
|
Función
|
Acción
|
Crea un símbolo personalizado con el nombre indicado en el grupo indicado
|
Elimina el símbolo personalizado con el nombre indicado
|
Establece para el símbolo personalizado el valor de propiedad de tipo de número entero
|
Establece para el símbolo personalizado el valor de propiedad de tipo real
|
Establece para el símbolo personalizado el valor de propiedad de tipo string
|
Establece para el símbolo personalizado los coeficientes del margen de carga dependiendo del tipo y la dirección de la orden
|
Establece la hora de comienzo y finalización de la sesión de cotizaciones para los símbolos y el día de la semana indicados
|
Establece la hora de comienzo y finalización de la sesión de comercial para los símbolos y el día de la semana indicados
|
Elimina todas las barras en el intervalo temporal indicado de la historia de precios del instrumento personalizado
|
Sustituye totalmente la historia de precios del instrumento personalizado en el intervalo temporal indicado, con los datos de la matriz del tipo MqlRates
|
Añade a la historia del instrumento personalizado las barras ausentes y sustituye las existentes con datos de la matriz del tipo MqlRates
|
Añade a la historia de precios del instrumento personalizado los datos de la matriz del tipo MqlTick. El símbolo personalizado debe ser elegido en la ventana de MarketWatch (Observación del mercado)
|
Elimina todos los ticks en el intervalo temporal indicado de la historia de precios del instrumento personalizado
|
Sustituye totalmente la historia de precios del instrumento personalizado en el intervalo temporal indicado, con los datos de la matriz del tipo MqlTick
|
Transmite el estado de la profundidad de mercado de un instrumento personalizado