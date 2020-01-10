- initialize
Obtiene las barras en el intervalo de fechas indicado del terminal MetaTrader 5.
copy_rates_range(
Parámetros
symbol
[in] Nombre del instrumento financiero, por ejemplo, "EURUSD". Parámetro no nombrado obligatorio.
timeframe
[in] Marco temporal para el que se solicitan las barras. Se establece con el valor de la enumeración TIMEFRAME. Parámetro no nombrado obligatorio.
date_from
[in] Fecha a partir de la cual se solicitan las barras. Se establece con el objeto datetime o como número de segundos transcurridos desde el 1970.01.01. Se dan las barras con una hora de apertura >= date_from. Parámetro no nombrado obligatorio.
date_to
[in] Fecha hasta la cual se solicitan las barras. Se establece con el objeto datetime o como número de segundos transcurridos desde el 1970.01.01. Se dan las barras con una hora de apertura <= date_to. Parámetro no nombrado obligatorio.
Valor retornado
Retona las barras en forma de matriz numpy con las columnas nombradas time, open, high, low, close, tick_volume, spread y real_volume. En caso de error, retorna None; la información sobre el error se puede obtener con la ayuda de last_error().
Observación
Para más información, mire la función CopyRates().
El terminal MetaTrader 5 entrega las barras solo dentro de la historia disponible para el usuario en los gráficos. El número de barras disponibles para el usuario se establece en los ajustes con el parámetro "Máx. de barras en la ventana".
Python, al crear el objeto datetime, usa el huso horario de la hora local, mientras que el terminal MetaTrader 5 guarda la hora de los ticks y la apertura de las barras en el huso horario UTC (sin desplazamiento). Por eso, para ejecutar las funciones que usen la hora, es necesario crear datetime en la hora UTC. Los datos recibidos del terminal MetaTrader 5 tienen la hora UTC.
Ejemplo:
from datetime import datetime
Ver también
CopyRates, copy_rates_from, copy_rates_range, copy_ticks_from, copy_ticks_range