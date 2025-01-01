DocumentaciónSecciones
Transforma todos los símbolos de una cadena indicada en mayúsculas en el lugar.

bool  StringToUpper(
   string&  string_var      // cadena para procesar
   );

Parámetros

string_var

[in][out]  Cadena.

Valor devuelto

En caso de éxito devuelve true, de lo contrario devuelve false. Para obtener el código de error hay que llamar a la función GetLastError().

Ejemplo:

void OnStart()
  {
//--- definimos la cadena de origen en minúsculas
   string text=" - this string, written in lowercase, must be written in uppercase";
//--- Mostramos la cadena de origen en el registro
   Print("Source line:\n"text);
//--- convertimos todos los caracteres de la cadena a mayúsculas y enviamos el resultado al registro
   if(StringToUpper(text))
      Print("The original string after using the StringToUpper() function:\n"text);
      
  /*
   Resultado
   Source line:
    - this string, written in lowercasemust be written in uppercase
   The original string after using the StringToUpper() function:
    - THIS STRING, WRITTEN IN LOWERCASEMUST BE WRITTEN IN UPPERCASE
  */
  }

