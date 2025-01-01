DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5 Administrar señales SignalBaseGetInteger 

SignalBaseGetInteger

Devuelve el valor de la propiedad del tipo integer para la señal seleccionada.

long  SignalBaseGetInteger(
   ENUM_SIGNAL_BASE_INTEGER     property_id,     // identificador de la propiedad
   );

Parámetros

property_id

[in]  Identificador de la propiedad de la señal. El valor puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_SIGNAL_BASE_INTEGER.

Valor devuelto

Valor del tipo integer de la propiedad de la señal especificada.