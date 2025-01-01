Manual de referencia de MQL5Administrar señalesSignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetDouble
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnsubscribe
SignalBaseGetInteger
Devuelve el valor de la propiedad del tipo integer para la señal seleccionada.
|
long SignalBaseGetInteger(
Parámetros
property_id
[in] Identificador de la propiedad de la señal. El valor puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_SIGNAL_BASE_INTEGER.
Valor devuelto
Valor del tipo integer de la propiedad de la señal especificada.