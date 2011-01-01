|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Demo_iAlligator.mq5 |
//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "El indicador demuestra cómo hay que obtener los datos"
#property description "de los búfers indicadores para el indicador técnico iAlligator."
#property description "El símbolo y el período de tiempo en el que se calcula el indicador"
#property description "se establecen mediante los parámetros symbol y period."
#property description "El modo de crear el manejador (handle) se establece mediante el parámetro 'type' (tipo de función)."
#property description "Todos los demás parámetros son iguales a los del Alligator estándar."
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_plots 3
//--- plot Jaws
#property indicator_label1 "Jaws"
#property indicator_type1 DRAW_LINE
#property indicator_color1 clrBlue
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- plot Teeth
#property indicator_label2 "Teeth"
#property indicator_type2 DRAW_LINE
#property indicator_color2 clrRed
#property indicator_style2 STYLE_SOLID
#property indicator_width2 1
//--- plot Lips
#property indicator_label3 "Lips"
#property indicator_type3 DRAW_LINE
#property indicator_color3 clrLime
#property indicator_style3 STYLE_SOLID
#property indicator_width3 1
//+------------------------------------------------------------------+
//| Enumeración de modos de crear el manejador |
//+------------------------------------------------------------------+
enum Creation
{
Call_iAlligator, // usar iAlligator
Call_IndicatorCreate // usar IndicatorCreate
};
//--- parámetros de entrada
input Creation type=Call_iAlligator; // tipo de función
input string symbol=" "; // símbolo
input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_CURRENT; // período de tiempo
input int jaw_period=13; // período para la línea de Mandíbulas
input int jaw_shift=8; // desplazamiento de la línea de Mandíbulas
input int teeth_period=8; // período para la línea de Dientes
input int teeth_shift=5; // desplazamiento de la línea de Dientes
input int lips_period=5; // período para la línea de Labios
input int lips_shift=3; // desplazamiento de la línea de Labios
input ENUM_MA_METHOD MA_method=MODE_SMMA; // método de promediación de las líneas del Alligator
input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_MEDIAN;// tipo del precio partiendo del cual se construye el Alligator
//--- búfers indicadores
double JawsBuffer[];
double TeethBuffer[];
double LipsBuffer[];
//--- variable para guardar el manejador del indicador iAlligator
int handle;
//--- variable para guardar
string name=symbol;
//--- nombre del indicador en el gráfico
string short_name;
//--- vamos a guardar el número de los valores en el indicador Alligator
int bars_calculated=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- vinculación de arrays a los búfers indicadores
SetIndexBuffer(0,JawsBuffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,TeethBuffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,LipsBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- estableceremos el desplazamiento para cada línea
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,jaw_shift);
PlotIndexSetInteger(1,PLOT_SHIFT,teeth_shift);
PlotIndexSetInteger(2,PLOT_SHIFT,lips_shift);
//--- determinamos el símbolo para el que se construye el indicador
name=symbol;
//--- eliminaremos los espacios del lado izquierdo y derecho
StringTrimRight(name);
StringTrimLeft(name);
//--- si después de eso la longitud de la cadena name obtiene el valor cero,
if(StringLen(name)==0)
{
//--- cogeremos el símbolo del gráfico en el que está iniciado el indicador
name=_Symbol;
}
//--- crearemos el manejador del indicador
if(type==Call_iAlligator)
handle=iAlligator(name,period,jaw_period,jaw_shift,teeth_period,
teeth_shift,lips_period,lips_shift,MA_method,applied_price);
else
{
//--- llenaremos la estructura con los valores de los parámetros del indicador
MqlParam pars[8];
//--- períodos y desplazamientos de las líneas del Alligator
pars[0].type=TYPE_INT;
pars[0].integer_value=jaw_period;
pars[1].type=TYPE_INT;
pars[1].integer_value=jaw_shift;
pars[2].type=TYPE_INT;
pars[2].integer_value=teeth_period;
pars[3].type=TYPE_INT;
pars[3].integer_value=teeth_shift;
pars[4].type=TYPE_INT;
pars[4].integer_value=lips_period;
pars[5].type=TYPE_INT;
pars[5].integer_value=lips_shift;
//--- tipo de suavizado
pars[6].type=TYPE_INT;
pars[6].integer_value=MA_method;
//--- tipo del precio
pars[7].type=TYPE_INT;
pars[7].integer_value=applied_price;
//--- crearemos el manejador
handle=IndicatorCreate(name,period,IND_ALLIGATOR,8,pars);
}
//--- si no se puede crear el manejador
if(handle==INVALID_HANDLE)
{
//--- avisaremos sobre el fallo y mostraremos el número del error
PrintFormat("Fallo al crear el manejador del indicador iAlligator para el par %s/%s, código del error %d",
name,
EnumToString(period),
GetLastError());
//--- el trabajo del indicador se finaliza anticipadamente
return(INIT_FAILED);
}
//--- mostraremos a base de qué par símbolo/período ha sido calculado el indicador Alligator
short_name=StringFormat("iAlligator(%s/%s, %d,%d,%d,%d,%d,%d)",name,EnumToString(period),
jaw_period,jaw_shift,teeth_period,teeth_shift,lips_period,lips_shift);
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- inicialización correcta del indicador
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
//--- número de valores copiados desde el indicador iAlligator
int values_to_copy;
//--- vamos a averiguar el número de valores calculados en el indicador
int calculated=BarsCalculated(handle);
if(calculated<=0)
{
PrintFormat("BarsCalculated() ha devuelto %d, el código del error %d",calculated,GetLastError());
return(0);
}
//--- si se trata de la primera inicialización de la calculación de nuestro indicador o se ha cambiado el número de valores en el indicador iAlligator
//--- o si es necesario calcular el indicador para dos o más barras (entonces algo se ha cambiado en el historial)
if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)
{
//--- si el array JawsBuffer supera el número de valores en el indicador iAlligator para el par symbol/period, entonces no copiamos todo
//--- en caso contrario, copiaremos menos que el tamaño de los búfers indicadores
if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;
else values_to_copy=calculated;
}
else
{
//--- significa que no es la primera vez que se calcula nuestro indicador y desde el momento de la primera llamada de OnCalculate())
//--- se ha añadido no más de una barra para la calculación
values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;
}
//--- llenamos los arrays con los valores desde el indicador Alligator
//--- si FillArraysFromBuffer ha devuelto false, significa que los datos aún no están listos - entonces finalizamos el proceso
if(!FillArraysFromBuffers(JawsBuffer,jaw_shift,TeethBuffer,teeth_shift,LipsBuffer,lips_shift,handle,values_to_copy)) return(0);
//--- creamos el mensaje
string comm=StringFormat("%s ==> Actualizados los valores en el indicador %s: %d",
TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),
short_name,
values_to_copy);
//--- mostraremos en el gráfico un mensaje de servicio
Comment(comm);
//--- recordaremos el número de valores en el indicador Alligator
bars_calculated=calculated;
//--- devolveremos el valor prev_calculated para la siguiente llamada
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Llenamos los búfers indicadores desde el indicador iAlligator |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FillArraysFromBuffers(double &jaws_buffer[], // búfer indicador para la línea de Mandíbulas
int j_shift, // desplazamiento de la línea de Mandíbulas
double &teeth_buffer[], // búfer indicador para la línea de Dientes
int t_shift, // desplazamiento de la línea de Dientes
double &lips_buffer[], // búfer indicador para la línea de Labios
int l_shift, // desplazamiento de la línea de Labios
int ind_handle, // manejador del indicador iAlligator
int amount // número de valores a copiar
)
{
//--- actualizaremos el código del error
ResetLastError();
//--- llenamos una parte del array JawsBuffer con los valores desde el búfer indicador bajo el índice 0
if(CopyBuffer(ind_handle,0,-j_shift,amount,jaws_buffer)<0)
{
//--- si el proceso de copiado ha fallado, comunicaremos el código del error
PrintFormat("Fallo al copiar los datos desde el indicador iAlligator, código del error %d",GetLastError());
//--- finalizaremos con el resultado nulo - eso quiere decir que el indicador será considerado como no calculado
return(false);
}
//--- llenamos una parte del array TeethBuffer con los valores desde el búfer indicador bajo el índice 1
if(CopyBuffer(ind_handle,1,-t_shift,amount,teeth_buffer)<0)
{
//--- si el proceso de copiado ha fallado, comunicaremos el código del error
PrintFormat("Fallo al copiar los datos desde el indicador iAlligator, código del error %d",GetLastError());
//--- finalizaremos con el resultado nulo - eso quiere decir que el indicador será considerado como no calculado
return(false);
}
//--- llenamos una parte del array LipsBuffer con los valores desde el búfer indicador bajo el índice 2
if(CopyBuffer(ind_handle,2,-l_shift,amount,lips_buffer)<0)
{
//--- si el proceso de copiado ha fallado, comunicaremos el código del error
PrintFormat("Fallo al copiar los datos desde el indicador iAlligator, código del error %d",GetLastError());
//--- finalizaremos con el resultado nulo - eso quiere decir que el indicador será considerado como no calculado
return(false);
}
//--- todo ha salido bien
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Indicator deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
if(handle!=INVALID_HANDLE)
IndicatorRelease(handle);
//--- limpiaremos el gráfico tras eliminar el indicador
Comment("");
}