DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Indicadores técnicosiAlligator 

iAlligator

Devuelve el manejador del indicador Alligator.

int  iAlligator(
   string              symbol,            // nombre del símbolo
   ENUM_TIMEFRAMES     period,            // período
   int                 jaw_period,        // período para el cálculo de mandíbulas
   int                 jaw_shift,         // desplazamiento horizontal de mandíbulas
   int                 teeth_period,      // período para el cálculo de dientes
   int                 teeth_shift,       // desplazamiento horizontal de dientes
   int                 lips_period,       // período para el cálculo de labios
   int                 lips_shift,        // desplazamiento horizontal de labios
   ENUM_MA_METHOD      ma_method,         // tipo de suavizado
   ENUM_APPLIED_PRICE  applied_price      // tipo de precio o manejador
   );

Parámetros

symbol

[in]  Símbolo del instrumento financiero cuyos datos serán usados para calcular el indicador. NULL significa el símbolo actual.

period

[in]  Valor del período puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_TIMEFRAMES, 0 significa el timeframe actual.

jaw_period

[in]  Período promedio para la línea azul (mandíbulas de aligátor).

jaw_shift

[in]  Desplazamiento de la línea azul con relación al gráfico de precios.

teeth_period

[in]  Período promedio para la línea roja (dientes de aligátor).

teeth_shift

[in]  Desplazamiento de la línea roja con relación al gráfico de precios.

lips_period

[in]   Período promedio para la línea verde (labios de aligátor).

lips_shift

[in]  Desplazamiento de la línea verde con relación al gráfico de precios.

ma_method

[in]  Método de promedio. Puede ser cualquier valor de la enumeración ENUM_MA_METHOD.

applied_price

[in]  Precio que se usa. Puede ser cualquier precio de las constantes de precios ENUM_APPLIED_PRICE o un manejador de otro indicador.

Valor devuelto

Devuelve el manejador del indicador técnico especificado, en caso del fallo devuelve INVALID_HANDLE. Para liberar la memoria del ordenador del indicador que ya no se utiliza la función IndicatorRelease() a la que se le pasa el manejador (handle) de este indicador.

Nota

Números de búfers: 0 - GATORJAW_LINE, 1 - GATORTEETH_LINE, 2 - GATORLIPS_LINE.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                              Demo_iAlligator.mq5 |
//|                        Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property description "El indicador demuestra cómo hay que obtener los datos"
#property description "de los búfers indicadores para el indicador técnico iAlligator."
#property description "El símbolo y el período de tiempo en el que se calcula el indicador"
#property description "se establecen mediante los parámetros symbol y period."
#property description "El modo de crear el manejador (handle) se establece mediante el parámetro 'type' (tipo de función)."
#property description "Todos los demás parámetros son iguales a los del Alligator estándar."
 
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_plots   3
//--- plot Jaws
#property indicator_label1  "Jaws"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrBlue
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- plot Teeth
#property indicator_label2  "Teeth"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrRed
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1
//--- plot Lips
#property indicator_label3  "Lips"
#property indicator_type3   DRAW_LINE
#property indicator_color3  clrLime
#property indicator_style3  STYLE_SOLID
#property indicator_width3  1
//+------------------------------------------------------------------+
//|  Enumeración de modos de crear el manejador                      |
//+------------------------------------------------------------------+
enum Creation
  {
   Call_iAlligator,        // usar iAlligator
   Call_IndicatorCreate    // usar IndicatorCreate
  };
//--- parámetros de entrada
input Creation             type=Call_iAlligator;   // tipo de función 
input string               symbol=" ";             // símbolo 
input ENUM_TIMEFRAMES      period=PERIOD_CURRENT;  // período de tiempo
input int                  jaw_period=13;          // período para la línea de Mandíbulas
input int                  jaw_shift=8;            // desplazamiento de la línea de Mandíbulas
input int                  teeth_period=8;         // período para la línea de Dientes
input int                  teeth_shift=5;          // desplazamiento de la línea de Dientes
input int                  lips_period=5;          // período para la línea de Labios
input int                  lips_shift=3;           // desplazamiento de la línea de Labios
input ENUM_MA_METHOD       MA_method=MODE_SMMA;    // método de promediación de las líneas del Alligator
input ENUM_APPLIED_PRICE   applied_price=PRICE_MEDIAN;// tipo del precio partiendo del cual se construye el Alligator
//--- búfers indicadores
double         JawsBuffer[];
double         TeethBuffer[];
double         LipsBuffer[];
//--- variable para guardar el manejador del indicador iAlligator
int    handle;
//--- variable para guardar
string name=symbol;
//--- nombre del indicador en el gráfico
string short_name;
//--- vamos a guardar el número de los valores en el indicador Alligator
int    bars_calculated=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- vinculación de arrays a los búfers indicadores
   SetIndexBuffer(0,JawsBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,TeethBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,LipsBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- estableceremos el desplazamiento para cada línea
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,jaw_shift);
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_SHIFT,teeth_shift);
   PlotIndexSetInteger(2,PLOT_SHIFT,lips_shift);
//--- determinamos el símbolo para el que se construye el indicador
   name=symbol;
//--- eliminaremos los espacios del lado izquierdo y derecho
   StringTrimRight(name);
   StringTrimLeft(name);
//--- si después de eso la longitud de la cadena name obtiene el valor cero,
   if(StringLen(name)==0)
     {
      //--- cogeremos el símbolo del gráfico en el que está iniciado el indicador
      name=_Symbol;
     }
//--- crearemos el manejador del indicador
   if(type==Call_iAlligator)
      handle=iAlligator(name,period,jaw_period,jaw_shift,teeth_period,
                        teeth_shift,lips_period,lips_shift,MA_method,applied_price);
   else
     {
      //--- llenaremos la estructura con los valores de los parámetros del indicador
      MqlParam pars[8];
     //--- períodos y desplazamientos de las líneas del Alligator
      pars[0].type=TYPE_INT;
      pars[0].integer_value=jaw_period;
      pars[1].type=TYPE_INT;
      pars[1].integer_value=jaw_shift;
      pars[2].type=TYPE_INT;
      pars[2].integer_value=teeth_period;
      pars[3].type=TYPE_INT;
      pars[3].integer_value=teeth_shift;
      pars[4].type=TYPE_INT;
      pars[4].integer_value=lips_period;
      pars[5].type=TYPE_INT;
      pars[5].integer_value=lips_shift;
//--- tipo de suavizado
      pars[6].type=TYPE_INT;
      pars[6].integer_value=MA_method;
//--- tipo del precio
      pars[7].type=TYPE_INT;
      pars[7].integer_value=applied_price;
//--- crearemos el manejador
      handle=IndicatorCreate(name,period,IND_ALLIGATOR,8,pars);
     }
//--- si no se puede crear el manejador
   if(handle==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- avisaremos sobre el fallo y mostraremos el número del error
      PrintFormat("Fallo al crear el manejador del indicador iAlligator para el par %s/%s, código del error %d",
                  name,
                  EnumToString(period),
                  GetLastError());
      //--- el trabajo del indicador se finaliza anticipadamente
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- mostraremos a base de qué par símbolo/período ha sido calculado el indicador Alligator
   short_name=StringFormat("iAlligator(%s/%s, %d,%d,%d,%d,%d,%d)",name,EnumToString(period),
                           jaw_period,jaw_shift,teeth_period,teeth_shift,lips_period,lips_shift);
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- inicialización correcta del indicador    
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- número de valores copiados desde el indicador iAlligator
   int values_to_copy;
//--- vamos a averiguar el número de valores calculados en el indicador
   int calculated=BarsCalculated(handle);
   if(calculated<=0)
     {
      PrintFormat("BarsCalculated() ha devuelto %d, el código del error %d",calculated,GetLastError());
      return(0);
     }
//--- si se trata de la primera inicialización de la calculación de nuestro indicador o se ha cambiado el número de valores en el indicador iAlligator
//--- o si es necesario calcular el indicador para dos o más barras (entonces algo se ha cambiado en el historial)
   if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)
     {
      //--- si el array JawsBuffer supera el número de valores en el indicador iAlligator para el par symbol/period, entonces no copiamos todo 
      //--- en caso contrario, copiaremos menos que el tamaño de los búfers indicadores
      if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;
      else                       values_to_copy=calculated;
     }
   else
     {
      //--- significa que no es la primera vez que se calcula nuestro indicador y desde el momento de la primera llamada de OnCalculate())
      //--- se ha añadido no más de una barra para la calculación
      values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;
     }
//--- llenamos los arrays con los valores desde el indicador Alligator
//--- si FillArraysFromBuffer ha devuelto false, significa que los datos aún no están listos - entonces finalizamos el proceso
   if(!FillArraysFromBuffers(JawsBuffer,jaw_shift,TeethBuffer,teeth_shift,LipsBuffer,lips_shift,handle,values_to_copy)) return(0);
//--- creamos el mensaje
   string comm=StringFormat("%s ==>  Actualizados los valores en el indicador %s: %d",
                            TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),
                            short_name,
                            values_to_copy);
//--- mostraremos en el gráfico un mensaje de servicio
   Comment(comm);
//--- recordaremos el número de valores en el indicador Alligator
   bars_calculated=calculated;
//--- devolveremos el valor prev_calculated para la siguiente llamada
   return(rates_total);
  }  
//+------------------------------------------------------------------+
//| Llenamos los búfers indicadores desde el indicador iAlligator    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FillArraysFromBuffers(double &jaws_buffer[],  // búfer indicador para la línea de Mandíbulas
                           int j_shift,            // desplazamiento de la línea de Mandíbulas
                           double &teeth_buffer[], // búfer indicador para la línea de Dientes
                           int t_shift,            // desplazamiento de la línea de Dientes
                           double &lips_buffer[],  // búfer indicador para la línea de Labios
                           int l_shift,            // desplazamiento de la línea de Labios
                           int ind_handle,         // manejador del indicador iAlligator
                           int amount              // número de valores a copiar
                           )
  {
//--- actualizaremos el código del error
   ResetLastError();
//--- llenamos una parte del array JawsBuffer con los valores desde el búfer indicador bajo el índice 0
   if(CopyBuffer(ind_handle,0,-j_shift,amount,jaws_buffer)<0)
     {
      //--- si el proceso de copiado ha fallado, comunicaremos el código del error
      PrintFormat("Fallo al copiar los datos desde el indicador iAlligator, código del error %d",GetLastError());
      //--- finalizaremos con el resultado nulo - eso quiere decir que el indicador será considerado como no calculado
      return(false);
     }
 
//--- llenamos una parte del array TeethBuffer con los valores desde el búfer indicador bajo el índice 1
   if(CopyBuffer(ind_handle,1,-t_shift,amount,teeth_buffer)<0)
     {
      //--- si el proceso de copiado ha fallado, comunicaremos el código del error
      PrintFormat("Fallo al copiar los datos desde el indicador iAlligator, código del error %d",GetLastError());
      //--- finalizaremos con el resultado nulo - eso quiere decir que el indicador será considerado como no calculado
      return(false);
     }
 
//--- llenamos una parte del array LipsBuffer con los valores desde el búfer indicador bajo el índice 2
   if(CopyBuffer(ind_handle,2,-l_shift,amount,lips_buffer)<0)
     {
      //--- si el proceso de copiado ha fallado, comunicaremos el código del error
      PrintFormat("Fallo al copiar los datos desde el indicador iAlligator, código del error %d",GetLastError());
      //--- finalizaremos con el resultado nulo - eso quiere decir que el indicador será considerado como no calculado
      return(false);
     }
//--- todo ha salido bien
   return(true);
  }  
//+------------------------------------------------------------------+
//| Indicator deinitialization function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   if(handle!=INVALID_HANDLE)
      IndicatorRelease(handle);
//--- limpiaremos el gráfico tras eliminar el indicador
   Comment("");
  }