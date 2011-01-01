//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_iTEMA.mq5 |

//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "El indicador demuestra cómo hay que obtener los datos"

#property description "de los búfers indicadores para el indicador técnico iTEMA."

#property description "El símbolo y el período de tiempo en el que se calcula el indicador"

#property description "se establecen mediante los parámetros symbol y period."

#property description "El modo de crear el manejador (handle) se establece mediante el parámetro 'type' (tipo de función)."

#property description "Todos los demás parámetros son iguales a los del Triple Exponential Moving Average estándar."



#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//--- construcción de iTEMA

#property indicator_label1 "iTEMA"

#property indicator_type1 DRAW_LINE

#property indicator_color1 clrRed

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//+------------------------------------------------------------------+

//| Enumeración de modos de crear el manejador |

//+------------------------------------------------------------------+

enum Creation

{

Call_iTEMA, // usar iTEMA

Call_IndicatorCreate // usar IndicatorCreate

};

//--- parámetros de entrada

input Creation type=Call_iTEMA; // tipo de función

input int ma_period=14; // período promedio

input int ma_shift=0; // desplazamiento

input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE; // tipo de precio

input string symbol=" "; // símbolo

input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_CURRENT; // período de tiempo

//--- búfer indicador

double iTEMABuffer[];

//--- variable para guardar el manejador del indicador iTEMA

int handle;

//--- variable para guardar

string name=symbol;

//--- nombre del indicador en el gráfico

string short_name;

//--- vamos a guardar el número de los valores en el indicador Triple Exponential Moving Average

int bars_calculated=0;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- vinculación del array al búfer indicador

SetIndexBuffer(0,iTEMABuffer,INDICATOR_DATA);

//--- fijaremos el desplazamiento

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,ma_shift);

//--- determinamos el símbolo para el que se construye el indicador

name=symbol;

//--- eliminaremos los espacios del lado izquierdo y derecho

StringTrimRight(name);

StringTrimLeft(name);

//--- si después de eso la longitud de la cadena name obtiene el valor cero,

if(StringLen(name)==0)

{

//--- cogeremos el símbolo del gráfico en el que está iniciado el indicador

name=_Symbol;

}

//--- crearemos el manejador del indicador

if(type==Call_iTEMA)

handle=iTEMA(name,period,ma_period,ma_shift,applied_price);

else

{

//--- llenaremos la estructura con los valores de los parámetros del indicador

MqlParam pars[3];

//--- período

pars[0].type=TYPE_INT;

pars[0].integer_value=ma_period;

//--- desplazamiento

pars[1].type=TYPE_INT;

pars[1].integer_value=ma_shift;

//--- tipo de precio

pars[2].type=TYPE_INT;

pars[2].integer_value=applied_price;

handle=IndicatorCreate(name,period,IND_TEMA,3,pars);

}

//--- si no se puede crear el manejador

if(handle==INVALID_HANDLE)

{

//--- avisaremos sobre el fallo y mostraremos el número del error

PrintFormat("Fallo al crear el manejador del indicador iTEMA para el par %s/%s, código del error %d",

name,

EnumToString(period),

GetLastError());

//--- el trabajo del indicador se finaliza anticipadamente

return(INIT_FAILED);

}

//--- mostraremos sobre qué par símbolo/período ha sido calculado el indicador Triple Exponential Moving Average

short_name=StringFormat("iTEMA(%s/%s, %d, %d, %s)",name,EnumToString(period),

ma_period,ma_shift,EnumToString(applied_price));

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);

//--- inicialización correcta del indicador

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- número de valores copiados desde el indicador iTEMA

int values_to_copy;

//--- vamos a averiguar el número de valores calculados en el indicador

int calculated=BarsCalculated(handle);

if(calculated<=0)

{

PrintFormat("BarsCalculated() ha devuelto %d, el código del error %d",calculated,GetLastError());

return(0);

}

//--- si se trata del primer arranque del proceso de calculación de nuestro indicador o se ha cambiado el número de valores en el indicador iTEMA

//--- o si es necesario calcular el indicador para dos o más barras (entonces algo se ha cambiado en el historial)

if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)

{

//--- si el array iTEMABuffer supera el número de valores en el indicador iTEMA sobre el par symbol/period, entonces no copiamos todo

//--- en caso contrario, copiaremos menos que el tamaño de los búfers indicadores

if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;

else values_to_copy=calculated;

}

else

{

//--- significa que no es la primera vez que se calcula nuestro indicador y desde el momento de la primera llamada de OnCalculate())

//--- se ha añadido no más de una barra para la calculación

values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;

}

//--- llenamos el array con los valores desde el indicador Triple Exponential Moving Average

//--- si FillArrayFromBuffer ha devuelto false, significa que los datos no están listos - entonces finalizamos el trabajo

if(!FillArrayFromBuffer(iTEMABuffer,ma_shift,handle,values_to_copy)) return(0);

//--- creamos el mensaje

string comm=StringFormat("%s ==> Actualizados los valores en el indicador %s: %d",

TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),

short_name,

values_to_copy);

//--- mostraremos en el gráfico un mensaje de servicio

Comment(comm);

//--- recordaremos el número de valores en el indicador Triple Exponential Moving Average

bars_calculated=calculated;

//--- devolveremos el valor prev_calculated para la siguiente llamada

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Llenamos el búfer indicador desde el indicador iTEMA |

//+------------------------------------------------------------------+

bool FillArrayFromBuffer(double &tema_buffer[], // búfer indicador de valores Triple Exponential Moving Average

int t_shift, // desplazamiento de la línea

int ind_handle, // manejador del indicador iTEMA

int amount // número de valores a copiar

)

{

//--- actualizaremos el código del error

ResetLastError();

//--- llenamos una parte del array iTEMABuffer con los valores desde el búfer indicador con el índice 0

if(CopyBuffer(ind_handle,0,-t_shift,amount,tema_buffer)<0)

{

//--- si el proceso de copiado ha fallado, comunicaremos el código del error

PrintFormat("Fallo al copiar los datos desde el indicador iTEMA, código del error %d",GetLastError());

//--- finalizaremos con el resultado nulo - eso quiere decir que el indicador será considerado como no calculado

return(false);

}

//--- todo ha salido bien

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Indicator deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

if(handle!=INVALID_HANDLE)

IndicatorRelease(handle);

//--- limpiaremos el gráfico tras eliminar el indicador

Comment("");

}