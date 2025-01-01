DocumentaciónSecciones
Devuelve el nombre del símbolo especificado.

string  SymbolName(
   int   pos,          // número en la lista
   bool  selected      // true — sólo los símbolos en MarketWatch
   );

Parámetros

pos

[in]  Número del símbolo según la orden.

selected

[in]  Modo de solicitud. Si el valor es true, el símbolo se coge de la lista de símbolos seleccionados en MarketWatch. Si el valor es false, el símbolo se coge de la lista general.

Valor devuelto

Valor del tipo string con el nombre del símbolo.

Ejemplo:

#define SYMBOL_NAME "GBPHKD"
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- establecemos la bandera de resultado de la búsqueda de símbolos en el servidor
   bool found = false;
   
//--- hallamos el símbolo 'SYMBOL_NAME' en la lista de todos los símbolos del servidor
   int total = SymbolsTotal(false);
   for(int i=0i<totali++)
     {
      //--- obtenemos el nombre del símbolo en la lista según el índice del ciclo
      string name = SymbolName(ifalse);
      
      //--- si este es el símbolo deseado, imprimiremos su nombre y posición en la lista del registro y saldremos del ciclo
      if(name == SYMBOL_NAME)
        {
         PrintFormat("The '%s' symbol was found in the list of server symbols at index %d"namei);
         found = true;
         break;
        }
     }
     
//--- si el símbolo no se encuentra en el servidor, informaremos sobre ello antes de cerrarlo
   if(!found)
      PrintFormat("The '%s' symbol was not found on the server."SYMBOL_NAME);
  }