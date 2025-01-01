- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
SymbolName
Devuelve el nombre del símbolo especificado.
string SymbolName(
Parámetros
pos
[in] Número del símbolo según la orden.
selected
[in] Modo de solicitud. Si el valor es true, el símbolo se coge de la lista de símbolos seleccionados en MarketWatch. Si el valor es false, el símbolo se coge de la lista general.
Valor devuelto
Valor del tipo string con el nombre del símbolo.
Ejemplo:
#define SYMBOL_NAME "GBPHKD"