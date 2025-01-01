- Alert
Imprime un mensaje en el registro del Asesor Experto. Los parámetros pueden tener cualquier tipo.
|
void Print(
Parámetros
...
[in] Cualquieres valores separados por comas. El número de parámetros no puede superar 64.
Nota
No se puede pasar los arrays a la función Print(). Los arrays deben imprimirse elemento por elemento.
Los datos del tipo double se visualizan con la precisión de hasta 16 dígitos decimales después del punto, además, los datos pueden ser visualizados en el formato tradicional o científico, dependiendo de cuál de ellos va a ser más compacto. Los datos del tipo float se visualizan con 5 dígitos decimales después del punto. Para visualizar los números reales con otra precisión o en un formato explícitamente especificado hay que usar la función PrintFormat().
Los datos del tipo bool se visualizan como cadenas "true" o "false". Las fechas se visualizan como YYYY.MM.DD HH:MI:SS. Para conseguir otro formato de fecha hay que usar la función TimeToString(). Los datos del tipo color se visualizan como cadena R,G,B, o usando el nombre del color si está presente en el juego de colores.
Durante el trabajo en el Probador de Estrategias en el modo de optimización, la función Print() no se ejecuta.
Ejemplo:
|
void OnStart()
