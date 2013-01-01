DocumentaciónSecciones
FileWriteDouble

Escribe el valor del parámetro del tipo double desde la posición actual del puntero de archivos en un archivo binario.

uint  FileWriteDouble(
   int     file_handle,     // manejador del archivo
   double  value            // valor para escribir
   );

Parámetros

file_handle

[in]  Descriptor de archivo devuelto por la función FileOpen().

value

[in]  Valor del tipo double.

Valor devuelto

En caso del éxito la función devuelve el número de bytes escritos (en este caso sizeof(double)=8). El puntero de archivos se mueve a esta misma cantidad de bytes.

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                         Demo_FileWriteDouble.mq5 |
//|                        Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//--- mostramos la ventana de parámetros de entrada al iniciar el script
#property script_show_inputs
//--- parámetros para obtener datos desde el terminal
input string             InpSymbolName="EURJPY";           // par de divisas
input ENUM_TIMEFRAMES    InpSymbolPeriod=PERIOD_M15;       // período de tiempo
input int                InpMAPeriod=10;                   // período de suavizado
input int                InpMAShift=0;                     // desplazamiento del indicador
input ENUM_MA_METHOD     InpMAMethod=MODE_SMA;             // tipo de suavizado
input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE;      // tipo del precio
input datetime           InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // fecha de inicio del copiado de datos
//--- parámetros para la escritura de datos en el archivo
input string             InpFileName="MA.csv";    // nombre del archivo
input string             InpDirectoryName="Data"// nombre de la carpeta
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   datetime date_finish=TimeCurrent();
   double   ma_buff[];
   datetime time_buff[];
   int      size;
//--- obtenemos el indicador del manejador MA
   ResetLastError();
   int ma_handle=iMA(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpMAPeriod,InpMAShift,InpMAMethod,InpAppliedPrice);
   if(ma_handle==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- fallo al obtener el manejador del indicador
      PrintFormat("Fallo al obtener el manejador del indicador. Código del error = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- seguimos en el ciclo hasta que el indicador no termine de calcular todos sus valores
   while(BarsCalculated(ma_handle)==-1)
      Sleep(20); // retardo para que al indicador le de tiempo a calcular sus valores
   PrintFormat("En el archivo serán escritos los valores del indicador a partir del %s",TimeToString(InpDateStart));
//--- copiamos los valpres del indicador
   ResetLastError();
   if(CopyBuffer(ma_handle,0,InpDateStart,date_finish,ma_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Fallo al copiar los valores del indicador. Código del error = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- copiamos el tiempo de aparición de barras correspondientes
   ResetLastError();
   if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Fallo al copiar los valores del tiempo. Código del error = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- obtenemos el tamaño del búfer
   size=ArraySize(ma_buff);
//--- liberamos la memoria que ocupa el indicador
   IndicatorRelease(ma_handle);
//--- abrimos el archivo para escribir los valores del indicador (si no existe, se crea automáticamente)
   ResetLastError();
   int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("El archivo %s está abierto para la escritura",InpFileName);
      PrintFormat("Ruta del archivo: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
      //--- primero escribimos el tamaño de la muestra de datos
      FileWriteDouble(file_handle,(double)size);
      //--- escribimos en el archivo el tiempo y los valores del indicador
      for(int i=0;i<size;i++)
        {
         FileWriteDouble(file_handle,(double)time_buff[i]);
         FileWriteDouble(file_handle,ma_buff[i]);
        }
      //--- cerramos el archivo
      FileClose(file_handle);
      PrintFormat("Datos grabados, el archivo %s cerrado",InpFileName);
     }
   else
      PrintFormat("Fallo al abrir el archivo %s, Código del error = %d",InpFileName,GetLastError());
  }

