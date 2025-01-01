DocumentaciónSecciones
Devuelve el número de todos los indicadores vinculados con la determinada ventana del gráfico.

int  ChartIndicatorsTotal(
   long  chart_id,      // identificador del gráfico
   int   sub_window     // número de subventana
   );

Parámetros

chart_id

[in]   Identificador del gráfico. 0 significa el gráfico actual.

sub_window

[in]  Número de subventana del gráfico. 0 significa la ventana principal del gráfico.

Valor devuelto

Número de indicadores en la ventana del gráfico especificada. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().

Nota

La función sirve para organizar el repaso de todos los indicadores enlazados con este gráfico. El número de todas las ventanas del gráfico se puede obtener desde la propiedad CHART_WINDOWS_TOTAL mediante la función ChartGetInteger().

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- obtenemos el identificador del gráfico actual y el número de sus subventanas, incluida la ventana principal
   long chart_id = ChartID();
   int  wnd_total= (int)ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);
   
//--- iteramos en un ciclo por todas las ventanas del gráfico actual
   for(int w=0w<wnd_totalw++)
     {
      //--- obtenemos el número de indicadores adjuntos a la ventana del gráfico indicada por el índice del ciclo
      int ind_total=ChartIndicatorsTotal(chart_idw);
      
      //--- imprimimos el número de indicadores adjuntos a la ventana del gráfico especificada
      PrintFormat("Chart ID %I64d, subwindow %d. Attached indicators: %d"chart_idwind_total);
     }
   /*
   resultado:
   Chart ID 133246248352168439subwindow 0Attached indicators3
   Chart ID 133246248352168439subwindow 1Attached indicators2
   Chart ID 133246248352168439subwindow 2Attached indicators1
   */
  }

