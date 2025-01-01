- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartIndicatorsTotal
Devuelve el número de todos los indicadores vinculados con la determinada ventana del gráfico.
int ChartIndicatorsTotal(
Parámetros
chart_id
[in] Identificador del gráfico. 0 significa el gráfico actual.
sub_window
[in] Número de subventana del gráfico. 0 significa la ventana principal del gráfico.
Valor devuelto
Número de indicadores en la ventana del gráfico especificada. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().
Nota
La función sirve para organizar el repaso de todos los indicadores enlazados con este gráfico. El número de todas las ventanas del gráfico se puede obtener desde la propiedad CHART_WINDOWS_TOTAL mediante la función ChartGetInteger().
Ejemplo:
//+------------------------------------------------------------------+
Véase también
ChartIndicatorAdd(), ChartIndicatorDelete(), iCustom(), IndicatorCreate(), IndicatorSetString()