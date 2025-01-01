- SocketCreate
Funciones de red
Los programas MQL5 pueden intercambiar datos con servidores remotos, enviar notificaciones push, correos electrónicos y datos por FTP.
- El grupo de funciones Socket* permite crear una conexión TCP (incluyendo una conexión TLS protegida) con un host remoto a través de sockets de sistema. El esquema de trabajo es sencillo: usted crea un socket, se conecta al servidor y puede comenzar la lectura y registro de datos.
- La función WebRequest ha sido pensada para trabajar con recursos web y permite enviar fácilmente solicitudes HTTP (incluyendo GET y POST).
- SendFTP, SendMail y SendNotification son las funciones más sencillas para enviar archivos, correos electrónicos y notificaciones móviles.
Para mayor seguridad, el usuario final en el lado del terminal de cliente se ha implementado una lista de direcciones IP permitidas, con las que se puede conectar un programa MQL5 con las ayuda de las funciones Socket* y WebRequest. Por ejemplo, si requiere la conexión https://www.someserver.com, esta deberá ser indicada de forma explícita por el usuario del terminal en la lista de permitidas. No es posible añadir la dirección de forma programática.
Para notificar al usuario sobre la necesidad de realizar ajustes adicionales, añada al programa MQL5 un mensaje explícito. Por ejemplo, a través de #property description, Alert o Print.
|
Función
|
Acción
|
Crea un socket con las banderas indicadas y retorna su manejador
|
Cierra el socket
|
Ejecuta la conexión al servidor, con control de límite de tiempo
|
Comprueba si está conectado el socket en el momento actual
|
Obtiene el número de bytes que se pueden leer desde el socket
|
Comprueba si es posible registrar datos en el socket en el momento actual
|
Establece el límite de tiempo para obtener y enviar los datos para el objeto de sistema del socket
|
Lee los datos desde el socket
|
Registra los datos en el socket
|
Inicia una conexión TLS (SSL) protegida con el host indicado según el protocolo TLS Handshake
|
Obtiene los datos sobre el certificado usado para proteger la conexión de red
|
Lee los datos de una conexión TLS protegida
|
Lee todos los datos disponibles de una conexión TLS protegida
|
Envía los datos a través de una conexión TLS protegida
|
Envía una solicitud HTTP al servidor indicado
|
Envía un archivo según la dirección indicada en la ventana de ajustes en la pestaña "FTP"
|
Envía un correo electrónico según la dirección indicada en la ventana de ajustes en la pestaña "Correo"
|
Envía una notificación Push a los terminales móviles cuyos MetaQuotes ID se han indicado en la pestaña "Notificaciones"