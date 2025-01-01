DocumentaciónSecciones
Los programas MQL5 pueden intercambiar datos con servidores remotos, enviar notificaciones push, correos electrónicos y datos por FTP.

  • El grupo de funciones Socket* permite crear una conexión TCP (incluyendo una conexión TLS protegida) con un host remoto a través de sockets de sistema. El esquema de trabajo es sencillo: usted crea un socket, se conecta al servidor y puede comenzar la lectura y registro de datos.
  • La función WebRequest ha sido pensada para trabajar con recursos web y permite enviar fácilmente solicitudes HTTP (incluyendo GET y POST).
  • SendFTP, SendMail y SendNotification son las funciones más sencillas para enviar archivos, correos electrónicos y notificaciones móviles.

Para mayor seguridad, el usuario final en el lado del terminal de cliente se ha implementado una lista de direcciones IP permitidas, con las que se puede conectar un programa MQL5 con las ayuda de las funciones Socket* y WebRequest. Por ejemplo, si requiere la conexión https://www.someserver.com, esta deberá ser indicada de forma explícita por el usuario del terminal en la lista de permitidas. No es posible añadir la dirección de forma programática.

Añadiendo una dirección a la lista de permitidas

Para notificar al usuario sobre la necesidad de realizar ajustes adicionales, añada al programa MQL5 un mensaje explícito. Por ejemplo, a través de #property description, Alert o Print.

Función

Acción

SocketCreate

Crea un socket con las banderas indicadas y retorna su manejador

SocketClose

Cierra el socket

SocketConnect

Ejecuta la conexión al servidor, con control de límite de tiempo

SocketIsConnected

Comprueba si está conectado el socket en el momento actual

SocketIsReadable

Obtiene el número de bytes que se pueden leer desde el socket

SocketIsWritable

Comprueba si es posible registrar datos en el socket en el momento actual

SocketTimeouts

Establece el límite de tiempo para obtener y enviar los datos para el objeto de sistema del socket

SocketRead

Lee los datos desde el socket

SocketSend

Registra los datos en el socket

SocketTlsHandshake

Inicia una conexión TLS (SSL) protegida con el host indicado según el protocolo TLS Handshake

SocketTlsCertificate

Obtiene los datos sobre el certificado usado para proteger la conexión de red

SocketTlsRead

Lee los datos de una conexión TLS protegida

SocketTlsReadAvailable

Lee todos los datos disponibles de una conexión TLS protegida

SocketTlsSend

Envía los datos a través de una conexión TLS protegida

WebRequest

Envía una solicitud HTTP al servidor indicado

SendFTP

Envía un archivo según la dirección indicada en la ventana de ajustes en la pestaña "FTP"

SendMail

Envía un correo electrónico según la dirección indicada en la ventana de ajustes en la pestaña "Correo"

SendNotification

Envía una notificación Push a los terminales móviles cuyos MetaQuotes ID se han indicado en la pestaña "Notificaciones"

 