Funciones de red

Los programas MQL5 pueden intercambiar datos con servidores remotos, enviar notificaciones push, correos electrónicos y datos por FTP.

Para mayor seguridad, el usuario final en el lado del terminal de cliente se ha implementado una lista de direcciones IP permitidas, con las que se puede conectar un programa MQL5 con las ayuda de las funciones Socket* y WebRequest. Por ejemplo, si requiere la conexión https://www.someserver.com, esta deberá ser indicada de forma explícita por el usuario del terminal en la lista de permitidas. No es posible añadir la dirección de forma programática.

Para notificar al usuario sobre la necesidad de realizar ajustes adicionales, añada al programa MQL5 un mensaje explícito. Por ejemplo, a través de #property description, Alert o Print.