Estructura para obtención de precios actuales (MqlTick)

Es la estructura para almacenar los últimos precios del símbolo. Sirve para recibir de una manera rápida la información más solicitada sobre los precios corrientes.

struct MqlTick

{

datetime time; // Hora de la última actualización de precios

double bid; // Precio actual Bid

double ask; // Precio actual Ask

double last; // Precio actual de la última transacción (Last)

ulong volume; // Volumen para el precio actual Last

long time_msc; // Hora de la última actualización de los precios en milisegundos

uint flags; // Banderas de los tics

double volume_real; // Volumen para el precio actual Last con precisión aumentada

};

La variable del tipo MqlTick permite obtener los valores Ask, Bid, Last y Volume sólo con una llamada a la función SymbolInfoTick().

Todos los parámetros de cada tic siempre se llenan, independientemente de si han cambiado los datos en comparación con el tic anterior. Esto permite tener siempre el estado actual de los precios en cualquier momento, sin buscar los valores anteriores en la historia de tics. Por ejemplo, con el tic solo ha podido cambiar el precio bid, pero en la estructura, aparte del nuevo precio, se mostrarán también todos los demás parámetros: el precio anterior ask, el volumen, etcétera.

Para saber qué datos precisamente han cambiado con el tic actual, analice sus banderas:

TICK_FLAG_BID — el tic ha cambiado el precio bid

TICK_FLAG_ASK — el tic ha cambiado el precio ask

TICK_FLAG_LAST — el tic ha cambiado el precio de la última transacción

TICK_FLAG_VOLUME — el tic ha cambiado el volumen

TICK_FLAG_BUY — el tic ha aparecido como resultado de una transacción de compra

TICK_FLAG_SELL — el tic ha aparecido como resultado de una transacción de venta

Ejemplo:

void OnTick()

{

MqlTick last_tick;

//---

if(SymbolInfoTick(Symbol(),last_tick))

{

Print(last_tick.time,": Bid = ",last_tick.bid,

" Ask = ",last_tick.ask," Volume = ",last_tick.volume);

}

else Print("SymbolInfoTick() failed, error = ",GetLastError());

//---

}

