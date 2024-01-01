SendMail

Envía una carta electrónica a la dirección especificada en la ventana de configuraciones, en la pestaña "Edición".

bool SendMail(

string subject,

string some_text

);

Parámetros

subject

[in] Asunto de la carta.

some_text

[in] Cuerpo de la carta.

Valor devuelto

true — si la carta ha sido puesta en cola del envío, en caso contrario devuelve false.

Nota

El envío puede estar prohibido por la configuración, también puede faltar la dirección del correo electrónico. Para obtener la información sobre el error hay que llamar a la función GetLastError().

Durante el trabajo en el Probador de Estrategias la función SendMail() no se ejecuta.

Ejemplo: