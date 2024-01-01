DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5 SendMail 

Envía una carta electrónica a la dirección especificada en la ventana de configuraciones, en la pestaña "Edición".

bool  SendMail(
   string  subject,       // asunto
   string  some_text      // texto de la carta
   );

Parámetros

subject

[in]  Asunto de la carta.

some_text

[in]  Cuerpo de la carta.

Valor devuelto

true — si la carta ha sido puesta en cola del envío, en caso contrario devuelve false.

Nota

El envío puede estar prohibido por la configuración, también puede faltar la dirección del correo electrónico. Para obtener la información sobre el error hay que llamar a la función GetLastError().

Durante el trabajo en el Probador de Estrategias la función SendMail() no se ejecuta.

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     SendMail.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com
#property version     "1.00"
 
#define   SUBJECT   "Test SendMail"
#define   TEXT      "Text for SendMail() function"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart(void)
  {
//--- comprobamos el permiso para enviar un correo electrónico en el terminal
   if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_EMAIL_ENABLED))
     {
      Print("Error. The client terminal does not have permission to send email messages");
      return;
     }
//--- enviamos la carta
   ResetLastError();
   if(!SendMail(SUBJECTTEXT))
      Print("SendMail() failed. Error ",GetLastError());
  }