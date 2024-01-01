- SocketCreate
Envía una carta electrónica a la dirección especificada en la ventana de configuraciones, en la pestaña "Edición".
|
bool SendMail(
Parámetros
subject
[in] Asunto de la carta.
some_text
[in] Cuerpo de la carta.
Valor devuelto
true — si la carta ha sido puesta en cola del envío, en caso contrario devuelve false.
Nota
El envío puede estar prohibido por la configuración, también puede faltar la dirección del correo electrónico. Para obtener la información sobre el error hay que llamar a la función GetLastError().
Durante el trabajo en el Probador de Estrategias la función SendMail() no se ejecuta.
Ejemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+