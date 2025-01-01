- Tipos char, short, int y long
- Constantes de caracteres
- Tipo datetime
- Tipo color
- Tipo bool
- Enumeraciones
char #
El tipo entero char ocupa en la memoria 1 byte (8 bits) y permite representar en el sistema numérico binario 2^8 valores = 256. El tipo char puede contener los valores positivos, igual que negativos. El rango de valores es de -128 a 127.
uchar #
El tipo entero uchar también ocupa en la memoria 1 byte, igual que el tipo char, pero a diferencia de él, uchar está destinado únicamente para los valores positivos. El valor mínimo es igual a cero, el valor máximo es igual a 255. La primera letra u del nombre uchar es la abreviatura de la palabra unsigned (sin signo).
short #
El tipo entero short tiene el tamaño de 2 bytes (16 bits), permite representar la multitud de valores igual a 2 elevado a 16: 2^16 = 65 536. Puesto que el tipo short es con signos y contiene los valores tanto positivos, como negativos, el rango de valores se oscila entre -32 768 y 32 767.
ushort #
El tipo ushort es el tipo short sin signos, también tiene el tamaño de 2 bytes. El valor mínimo es igual a cero, el valor máximo es igual a 65 535.
int #
El tipo entero int tiene el tamaño de 4 bytes (32 bits). El valor mínimo es de —2 147 483 648, el valor máximo es de 2 147 483 647.
uint #
El tipo entero sin signos uint ocupa en la memoria 4 bytes y permite representar los valores de números enteros de 0 a 4 294 967 295.
long #
El tipo entero long tiene el tamaño de 8 bytes (64 bits). El valor mínimo es de —9 223 372 036 854 775 808, el valor máximo es de 9 223 372 036 854 775 807.
ulong #
El tipo entero ulong también ocupa 8 bytes y permite almacenar valores de 0 a 18 446 744 073 709 551 615.
Ejemplos:
|
char ch=12;
Debido a que los tipos enteros sin signos no sirven para almacenar los valores negativos, el intento de poner los valores negativos puede llevar a las consecuencias inesperadas. Pues un script inocente como éste llevará a un ciclo contínuo:
|
//--- ciclo continuo
Así es correcto:
|
//--- versión correcta
Resultado:
|
ch= -128 u_ch= 128
ch= -127 u_ch= 129
ch= -126 u_ch= 130
ch= -125 u_ch= 131
ch= -124 u_ch= 132
ch= -123 u_ch= 133
ch= -122 u_ch= 134
ch= -121 u_ch= 135
ch= -120 u_ch= 136
ch= -119 u_ch= 137
ch= -118 u_ch= 138
ch= -117 u_ch= 139
ch= -116 u_ch= 140
ch= -115 u_ch= 141
ch= -114 u_ch= 142
ch= -113 u_ch= 143
ch= -112 u_ch= 144
ch= -111 u_ch= 145
...
Ejemplos:
|
//--- no se puede guardar los valores negativos en los tipos sin signos
Hexadecimales: cífras 0-9, letras a-f o A-F para los valores 10-15, se empiezan con 0x o 0X.
Ejemplos:
|
0x0A, 0x12, 0X12, 0x2f, 0xA3, 0Xa3, 0X7C7
Para las variables de números enteros, los valores se puede establecer en forma binaria usando el prefijo B. Por ejemplo, se puede codificar las horas de trabajo de la sesión de trading en la variable del tipo int y usar la información sobre ellas según el algoritmo necesario:
|
//+------------------------------------------------------------------+
