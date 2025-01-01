Tipos char, short, int y long

El tipo entero char ocupa en la memoria 1 byte (8 bits) y permite representar en el sistema numérico binario 2^8 valores = 256. El tipo char puede contener los valores positivos, igual que negativos. El rango de valores es de -128 a 127.

El tipo entero uchar también ocupa en la memoria 1 byte, igual que el tipo char, pero a diferencia de él, uchar está destinado únicamente para los valores positivos. El valor mínimo es igual a cero, el valor máximo es igual a 255. La primera letra u del nombre uchar es la abreviatura de la palabra unsigned (sin signo).

El tipo entero short tiene el tamaño de 2 bytes (16 bits), permite representar la multitud de valores igual a 2 elevado a 16: 2^16 = 65 536. Puesto que el tipo short es con signos y contiene los valores tanto positivos, como negativos, el rango de valores se oscila entre -32 768 y 32 767.

El tipo ushort es el tipo short sin signos, también tiene el tamaño de 2 bytes. El valor mínimo es igual a cero, el valor máximo es igual a 65 535.

El tipo entero int tiene el tamaño de 4 bytes (32 bits). El valor mínimo es de —2 147 483 648, el valor máximo es de 2 147 483 647.

El tipo entero sin signos uint ocupa en la memoria 4 bytes y permite representar los valores de números enteros de 0 a 4 294 967 295.

El tipo entero long tiene el tamaño de 8 bytes (64 bits). El valor mínimo es de —9 223 372 036 854 775 808, el valor máximo es de 9 223 372 036 854 775 807.

El tipo entero ulong también ocupa 8 bytes y permite almacenar valores de 0 a 18 446 744 073 709 551 615.

Ejemplos:

char ch=12;

short sh=-5000;

int in=2445777;

Debido a que los tipos enteros sin signos no sirven para almacenar los valores negativos, el intento de poner los valores negativos puede llevar a las consecuencias inesperadas. Pues un script inocente como éste llevará a un ciclo contínuo:

//--- ciclo continuo

void OnStart()

{

uchar u_ch;



for(char ch=-128;ch<128;ch++)

{

u_ch=ch;

Print("ch = ",ch," u_ch = ",u_ch);

}

}

Así es correcto:

//--- versión correcta

void OnStart()

{

uchar u_ch;



for(char ch=-128;ch<=127;ch++)

{

u_ch=ch;

Print("ch = ",ch," u_ch = ",u_ch);

if(ch==127) break;

}

}

Resultado:

ch= -128 u_ch= 128 ch= -127 u_ch= 129 ch= -126 u_ch= 130 ch= -125 u_ch= 131 ch= -124 u_ch= 132 ch= -123 u_ch= 133 ch= -122 u_ch= 134 ch= -121 u_ch= 135 ch= -120 u_ch= 136 ch= -119 u_ch= 137 ch= -118 u_ch= 138 ch= -117 u_ch= 139 ch= -116 u_ch= 140 ch= -115 u_ch= 141 ch= -114 u_ch= 142 ch= -113 u_ch= 143 ch= -112 u_ch= 144 ch= -111 u_ch= 145 ...

Ejemplos:

//--- no se puede guardar los valores negativos en los tipos sin signos

uchar u_ch=-120;

ushort u_sh=-5000;

uint u_in=-401280;

Hexadecimales: cífras 0-9, letras a-f o A-F para los valores 10-15, se empiezan con 0x o 0X.

Ejemplos:

0x0A, 0x12, 0X12, 0x2f, 0xA3, 0Xa3, 0X7C7

Para las variables de números enteros, los valores se puede establecer en forma binaria usando el prefijo B. Por ejemplo, se puede codificar las horas de trabajo de la sesión de trading en la variable del tipo int y usar la información sobre ellas según el algoritmo necesario:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- para las horas de trabajo ponemos 1, para las horas no laborales ponemos 0

int AsianSession =B'111111111'; // sesión asiática desde 0:00 hasta 9:00

int EuropeanSession=B'111111111000000000'; // sesión europea 9:00 - 18:00

int AmericanSession =B'111111110000000000000011'; // sesión americana 16:00 - 02:00

//--- mostramos los valores numéricos de las sesiones

PrintFormat("Asian session hours as value =%d",AsianSession);

PrintFormat("European session hours as value is %d",EuropeanSession);

PrintFormat("American session hours as value is %d",AmericanSession);

//--- ahora mostramos las representaciones de cadenas de las horas de trabajo de las sesiones

Print("Asian session ",GetHoursForSession(AsianSession));

Print("European session ",GetHoursForSession(EuropeanSession));

Print("American session ",GetHoursForSession(AmericanSession));

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| devuelve las horas de trabajo de las sesiones en forma de cadena |

//+------------------------------------------------------------------+

string GetHoursForSession(int session)

{

//--- para comprobar, utilizamos las operaciones de bit AND y desplazamiento a un bit a la izquierda <<=1

//--- empezamos a comprobar desde el menor bit

int bit=1;

string out="working hours: ";

//--- vamos a comprobar todos los 24 bits empezando desde 23 inclusive

for(int i=0;i<24;i++)

{

//--- obtenemos el estado del bit bit en el número number

bool workinghour=(session&bit)==bit;

//--- agregamos el número de la hora en el mensaje

if(workinghour )out=out+StringFormat("%d ",i);

//--- desplazamos a un bit a la izquierda para comprobar el siguiente

bit<<=1;

}

//--- cadena formada

return out;

}



Véase también

Conversión de tipos