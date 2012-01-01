|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Demo_FileWrite.mq5 |
//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
//--- mostramos la ventana de parámetros de entrada al iniciar el script
#property script_show_inputs
//--- parámetros para recibir datos desde el terminal
input string InpSymbolName="EURUSD"; // par de divisas
input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // período de tiempo
input int InpFastEMAPeriod=12; // período de la EMA rápida
input int InpSlowEMAPeriod=26; // período de la EMA lenta
input int InpSignalPeriod=9; // período del promedio de diferencia
input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // tipo del precio
input datetime InpDateStart=D'2012.01.01 00:00'; // fecha de inicio del copiado de datos
//--- parámetros para la escritura de datos en el archivo
input string InpFileName="MACD.csv"; // nombre del archivo
input string InpDirectoryName="Data"; // nombre de la carpeta
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
datetime date_finish; // fecha del fin de copiado de datos
bool sign_buff[]; // array de señales (true - compra, false - venta)
datetime time_buff[]; // array del tiempo de llegada de señales
int sign_size=0; // tamaño de arrays de las señales
double macd_buff[]; // array de los valores del indicador
datetime date_buff[]; // array de las fechas del indicador
int macd_size=0; // tamaño de arrays del indicador
//--- tiempo de finalización - actual
date_finish=TimeCurrent();
//--- obtenemos el manejador del indicador MACD
ResetLastError();
int macd_handle=iMACD(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpFastEMAPeriod,InpSlowEMAPeriod,InpSignalPeriod,InpAppliedPrice);
if(macd_handle==INVALID_HANDLE)
{
//--- fallo al obtener el manejador del indicador
PrintFormat("Error a la hora de obtener el manejador del indicador. Código del error = %d",GetLastError());
return;
}
//--- seguimos en el ciclo hasta que el indicador no termine de calcular todos sus valores
while(BarsCalculated(macd_handle)==-1)
Sleep(10); // retardo para que al indicador le de tiempo a calcular sus valores
//--- copiamos los valores del indicador durante un período determinado
ResetLastError();
if(CopyBuffer(macd_handle,0,InpDateStart,date_finish,macd_buff)==-1)
{
PrintFormat("Fallo al copiar los valores del indicador. Código del error = %d",GetLastError());
return;
}
//--- copiamos el tiempo correspondiente para los valores del indicador
ResetLastError();
if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,date_buff)==-1)
{
PrintFormat("Fallo al copiar los valores del tiempo. Código del error = %d",GetLastError());
return;
}
//--- liberamos la memoria que ocupa el indicador
IndicatorRelease(macd_handle);
//--- obtenemos el tamaño del búfer
macd_size=ArraySize(macd_buff);
//--- vamos a analizar los datos y guardar las señales del indicador en los arrays
ArrayResize(sign_buff,macd_size-1);
ArrayResize(time_buff,macd_size-1);
for(int i=1;i<macd_size;i++)
{
//--- señales de compra
if(macd_buff[i-1]<0 && macd_buff[i]>=0)
{
sign_buff[sign_size]=true;
time_buff[sign_size]=date_buff[i];
sign_size++;
}
//--- señales de venta
if(macd_buff[i-1]>0 && macd_buff[i]<=0)
{
sign_buff[sign_size]=false;
time_buff[sign_size]=date_buff[i];
sign_size++;
}
}
//--- abrimos el archivo para escribir los valores del indicador (si no existe, se crea automáticamente)
ResetLastError();
int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV);
if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
{
PrintFormat("El archivo %s está abierto para la escritura",InpFileName);
PrintFormat("Ruta del archivo: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
//--- primero apuntamos el número de señales
FileWrite(file_handle,sign_size);
//--- apuntamos en el archivo el tiempo de señales y sus valores
for(int i=0;i<sign_size;i++)
FileWrite(file_handle,time_buff[i],sign_buff[i]);
//--- cerramos el archivo
FileClose(file_handle);
PrintFormat("Datos grabados, el archivo %s cerrado",InpFileName);
}
else
PrintFormat("Fallo al abrir el archivo %s, Código del error = %d",InpFileName,GetLastError());
}