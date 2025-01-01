ArrayFill

Llena un array numérico con valor especificado.

void ArrayFill(

void& array[],

int start,

int count,

void value

);

Parámetros

array[]

[out] Array del tipo simple (char, uchar, short, ushort, int, uint, long, ulong, bool, color, datetime, float, double).

start

[in] Índice del elemento inicial (a partir del cual empezamos a llenar). En este caso, la bandera de series establecida se ignora.

count

[in] Número de elementos a rellenar.

value

[in] Valor con el que se llena el array.

Valor devuelto

No hay valor devuelto.

Nota

Cuando se llama a la función ArrayFill(), siempre se sobreentiende la dirección habitual de la indexación (de izquierda a derecha). Es decir, el cambio del orden de acceso a los elementos del array mediante la función ArraySetAsSeries() no se toma en consideración.

Un array multidimensional se representa como unidimensional cuando se procesa por la función ArrayFill(). Por ejemplo, el array array[2][4] se procesa como array[8]. Por eso a la hora de trabajar con este array se puede especificar el índice del elemento inicial igual a 5. De esta manera, la llamada a ArrayFill(array, 5, 2, 3.14) para el array array[2][4] va a llenar los elementos del array array[1][1] y array[1][2] con el valor 3.14.

Ejemplo: