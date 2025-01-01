- OrderCalcMargin
OrderCalcProfit
Esta función calcula el beneficio para la cuenta actual en las condiciones actuales del mercado a base de los parámetros pasados. La función se utiliza para la evaluación previa de los resultados de una operación comercial. El valor se devuelve en la moneda de la cuenta.
|
bool OrderCalcProfit(
Parámetros
action
[in] Tipo de orden, puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_ORDER_TYPE: ORDER_TYPE_BUY o ORDER_TYPE_SELL.
symbol
[in] Nombre del símbolo.
volume
[in] Volumen de la operación comercial.
price_open
[in] Precio de apertura.
price_close
[in] Precio de cierre.
profit
[out] Variable en la que se recibirá el valor del beneficio en caso de que la función se ejecute con éxito. El valor del beneficio estimado depende de muchos factores y puede variar en diferentes entornos del mercado.
Valor devuelto
Devuelve true en caso de éxito. De lo contrario, la función devuelve false. Si se indica el tipo de orden no admisible, la función devolverá false. Para obtener la información sobre el error ocurrido, hay que llamar a la función GetLastError().
Ejemplo:
|
Véase también
