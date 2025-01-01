- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
ZeroMemory
La función reinicializa la variable que le ha sido pasada por referencia.
|
void ZeroMemory(
Parámetros
variable
[in] [out] Variable pasada por referencia a la que hay que reinicializar (inicializar con valores cero).
Valor devuelto
No hay valor devuelto.
Nota
Si el parámetro de la función es una cadena, esta llamada va a ser equivalente a la indicación de NULL como su valor.
Para los tipos simples y sus arrays, así como para las estructuras/clases compuestos de estos tipos, esto es una simple puesta a cero.
Para los objetos que contienen cadenas y arrays dinámicos, ZeroMemory() se llama para cada uno de los elementos.
Para cualquier array que no está protegido por el modificador const, se realiza puesta a cero de todos los elementos.
Para los arrays de objetos complejos, ZeroMemory() se llama para cada uno de los elementos.
La función ZeroMemory() no se aplica a las clases con miembros protegidos o herencia.
Ejemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+