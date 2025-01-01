DocumentaciónSecciones
StringLen

Devuelve el número de símbolos de una cadena.

int  StringLen(
   string  string_value      // cadena
   );

Parámetros

string_value

[in]  Cadena para calcular la longitud.

Valor devuelto

Número de símbolos en la cadena sin contar el cero de terminación.

Ejemplo:

void OnStart()
  {
//--- determinamos la cadena de prueba
   string text="123456789012345";
//--- obtenemos el número de caracteres en la cadena
   int str_len=StringLen(text);
//--- imprimimos la cadena y el número de caracteres que contiene en el registro
   PrintFormat("The StringLen() function returned the value of %d chars in string: '%s'"str_lentext);
   
  /*
  Resultado
   The StringLen() function returned the value of 15 chars in string: '123456789012345'
  */
  }

Véase también

StringBufferLen, StringTrimLeft, StringTrimRight, StringToCharArray, StringToShortArray