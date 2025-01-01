iBars

Retorna el número de barras en la historia según el símbolo y el periodo correspondientes.

int iBars(

const string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe

);

Parámetros

symbol

[in] Nombre del símbolo del instrumento. NULL designa el símbolo actual.

timeframe

[in] Periodo. Puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_TIMEFRAMES. 0 designa el periodo del gráfico actual.

Valor devuelto

Número de barras en el historial según el símbolo y el periodo correspondiente, pero no superior a lo especificado en la configuración de la plataforma en el parámetro "Max. de barras en la ventana" ("Max bars in chart")

Ejemplo:

Print("Bar count on the 'EURUSD,H1' is ",iBars("EURUSD",PERIOD_H1));

Vea también

