iBars

Retorna el número de barras en la historia según el símbolo y el periodo correspondientes.

int  iBars(
   const string           symbol,          // símbolo
   ENUM_TIMEFRAMES        timeframe        // periodo
   );

Parámetros

symbol

[in]  Nombre del símbolo del instrumento. NULL designa el símbolo actual.

timeframe

[in]  Periodo. Puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_TIMEFRAMES. 0 designa el periodo del gráfico actual.

Valor devuelto

Número de barras en el historial según el símbolo y el periodo correspondiente, pero no superior a lo especificado en la configuración de la plataforma en el parámetro "Max. de barras en la ventana" ("Max bars in chart")

Ejemplo:

  Print("Bar count on the 'EURUSD,H1' is ",iBars("EURUSD",PERIOD_H1));

