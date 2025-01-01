#property description "El indicador calcula los valores absolutos de diferencia entre los precios"

#property description "Open y Close o High y Low, y los visualiza en una subventana individual"

#property description "en forma de un histograma."

//--- ajustes del indicador

#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//---- plot

#property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 3

//--- parámetros de entrada

input bool InpAsSeries=true; // Dirección de indexación en el búfer de indicadores

input bool InpPrices=true; // Precios para el cálculo (true - Open,Close; false - High,Low)

//--- búfer de indicadores

double ExtBuffer[];

//+------------------------------------------------------------------+

//| Cálculo de valores del indicador |

//+------------------------------------------------------------------+

void CandleSizeOnBuffer(const int rates_total,const int prev_calculated,

const double &first[],const double &second[],double &buffer[])

{

//--- variable inicial para el cálculo de barras

int start=prev_calculated;

//--- si los valores del indicador ya han sido calculados en el tick anterior, entonces trabajamos con la última barra

if(prev_calculated>0)

start--;

//--- definimos la dirección de la indexación en los arrays

bool as_series_first=ArrayGetAsSeries(first);

bool as_series_second=ArrayGetAsSeries(second);

bool as_series_buffer=ArrayGetAsSeries(buffer);

//--- si hace falta, sustituimos la dirección de la indexación con la recta

if(as_series_first)

ArraySetAsSeries(first,false);

if(as_series_second)

ArraySetAsSeries(second,false);

if(as_series_buffer)

ArraySetAsSeries(buffer,false);

//--- calculamos los valores del indicador

for(int i=start;i<rates_total;i++)

buffer[i]=MathAbs(first[i]-second[i]);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- enlace de los búferes de indicadores

SetIndexBuffer(0,ExtBuffer);

//--- fijamos la dirección de la indexación en el búfer de indicadores

ArraySetAsSeries(ExtBuffer,InpAsSeries);

//--- comprobamos para qué tipo de precios se calcula el indicador

if(InpPrices)

{

//--- precios Open y Close

PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"BodySize");

//--- determinamos el color del indicador

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,clrOrange);

}

else

{

//--- precios High y Low

PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"ShadowSize");

//--- determinamos el color del indicador

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,clrDodgerBlue);

}

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- cálculo del indicador en función del valor de la bandera

if(InpPrices)

CandleSizeOnBuffer(rates_total,prev_calculated,open,close,ExtBuffer);

else

CandleSizeOnBuffer(rates_total,prev_calculated,high,low,ExtBuffer);

//--- return value of prev_calculated for next call

return(rates_total);

}