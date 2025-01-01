|
#property description "El indicador calcula los valores absolutos de diferencia entre los precios"
#property description "Open y Close o High y Low, y los visualiza en una subventana individual"
#property description "en forma de un histograma."
//--- ajustes del indicador
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots 1
//---- plot
#property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 3
//--- parámetros de entrada
input bool InpAsSeries=true; // Dirección de indexación en el búfer de indicadores
input bool InpPrices=true; // Precios para el cálculo (true - Open,Close; false - High,Low)
//--- búfer de indicadores
double ExtBuffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Cálculo de valores del indicador |
//+------------------------------------------------------------------+
void CandleSizeOnBuffer(const int rates_total,const int prev_calculated,
const double &first[],const double &second[],double &buffer[])
{
//--- variable inicial para el cálculo de barras
int start=prev_calculated;
//--- si los valores del indicador ya han sido calculados en el tick anterior, entonces trabajamos con la última barra
if(prev_calculated>0)
start--;
//--- definimos la dirección de la indexación en los arrays
bool as_series_first=ArrayGetAsSeries(first);
bool as_series_second=ArrayGetAsSeries(second);
bool as_series_buffer=ArrayGetAsSeries(buffer);
//--- si hace falta, sustituimos la dirección de la indexación con la recta
if(as_series_first)
ArraySetAsSeries(first,false);
if(as_series_second)
ArraySetAsSeries(second,false);
if(as_series_buffer)
ArraySetAsSeries(buffer,false);
//--- calculamos los valores del indicador
for(int i=start;i<rates_total;i++)
buffer[i]=MathAbs(first[i]-second[i]);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- enlace de los búferes de indicadores
SetIndexBuffer(0,ExtBuffer);
//--- fijamos la dirección de la indexación en el búfer de indicadores
ArraySetAsSeries(ExtBuffer,InpAsSeries);
//--- comprobamos para qué tipo de precios se calcula el indicador
if(InpPrices)
{
//--- precios Open y Close
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"BodySize");
//--- determinamos el color del indicador
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,clrOrange);
}
else
{
//--- precios High y Low
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"ShadowSize");
//--- determinamos el color del indicador
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,clrDodgerBlue);
}
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
//--- cálculo del indicador en función del valor de la bandera
if(InpPrices)
CandleSizeOnBuffer(rates_total,prev_calculated,open,close,ExtBuffer);
else
CandleSizeOnBuffer(rates_total,prev_calculated,high,low,ExtBuffer);
//--- return value of prev_calculated for next call
return(rates_total);
}