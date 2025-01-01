DXShaderSet

Establece el sombreador para el dibujado.

bool DXShaderSet(

int context,

int shader

);

Parámetros

context

[in] Manejador del contexto gráfico creado en DXContextCreate().

shader

[in] Manejador del sombreador creado en DXShaderCreate().

Valor retornado

Si se ejecuta con éxito, retorna true, de lo contrario, false. Para obtener el código del error, deberemos llamar a la función GetLastError().

Observación

A la hora de dibujar, se pueden utilizar varios tipos de sombreadores: de vértices, geométricos y de píxeles.