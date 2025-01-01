DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Trabajo con DirectXDXShaderSet 

DXShaderSet

Establece el sombreador para el dibujado.

bool  DXShaderSet(
   int  context,      // manejador para el contexto gráfico
   int  shader        // manejador del sombreador
   );

Parámetros

context

[in]  Manejador del contexto gráfico creado en DXContextCreate().

shader

[in]  Manejador del sombreador creado en DXShaderCreate().

Valor retornado

Si se ejecuta con éxito, retorna true, de lo contrario, false. Para obtener el código del error, deberemos llamar a la función GetLastError().

Observación

A la hora de dibujar, se pueden utilizar varios tipos de sombreadores: de vértices, geométricos y de píxeles.