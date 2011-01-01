DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5 

iStochastic

Devuelve el manejador del indicador Stochastic Oscillator.

int  iStochastic(
   string           symbol,          // nombre del símbolo
   ENUM_TIMEFRAMES  period,          // período
   int              Kperiod,         // K-período (número de barras para calcular)
   int              Dperiod,         // D-período (período de suavizado inicial)
   int              slowing,         // suavizado final
   ENUM_MA_METHOD   ma_method,       // tipo de suavizado
   ENUM_STO_PRICE   price_field      // modo de cálculo del estocástico
   );

Parámetros

symbol

[in]  Símbolo del instrumento financiero cuyos datos serán usados para calcular el indicador. NULL significa el símbolo actual.

period

[in]  Valor del período puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_TIMEFRAMES, 0 significa el timeframe actual.

Kperiod

[in]  K-período (cantidad de barras) para calcular la línea %K.

Dperiod

[in]  Período promedio para calcular la línea %D.

slowing

[in]  Valor de ralentización.

ma_method

[in]  Método de promedio. Puede ser cualquier valor de la enumeración ENUM_MA_METHOD.

price_field

[in]  Parámetro de selección de precios para calcular. Puede ser uno de los valores de ENUM_STO_PRICE.

Valor devuelto

Devuelve el manejador del indicador técnico especificado, en caso del fallo devuelve INVALID_HANDLE. Para liberar la memoria del ordenador del indicador que ya no se utiliza la función IndicatorRelease() a la que se le pasa el manejador (handle) de este indicador.

Nota

Números de búfers: 0 - MAIN_LINE, 1 - SIGNAL_LINE.

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                             Demo_iStochastic.mq5 |
//|                        Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property description "El indicador demuestra cómo hay que obtener los datos"
#property description "de los búfers indicadores para el indicador técnico iStochastic."
#property description "El símbolo y el período de tiempo en el que se calcula el indicador"
#property description "se establecen mediante los parámetros symbol y period."
#property description "El modo de crear el manejador (handle) se establece mediante el parámetro 'type' (tipo de función)."
#property description "Todos los demás parámetros son iguales a los del Stochastic Oscillator estándar."
 
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   2
//--- construcción de Stochastic
#property indicator_label1  "Stochastic"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrLightSeaGreen
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- construcción de Signal
#property indicator_label2  "Signal"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrRed
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1
//--- estableceremos el límite para los valores del indicador
#property indicator_minimum 0
#property indicator_maximum 100
//--- niveles horizontales en la ventana del indicador
#property indicator_level1  -100.0
#property indicator_level2  100.0
//+------------------------------------------------------------------+
//|  Enumeración de modos de crear el manejador                      |
//+------------------------------------------------------------------+
enum Creation
  {
   Call_iStochastic,       // usar iStochastic
   Call_IndicatorCreate    // usar IndicatorCreate
  };
//--- parámetros de entrada
input Creation             type=Call_iStochastic;     // tipo de función 
input int                  Kperiod=5;                 // K-período (número de barras para el cálculo)
input int                  Dperiod=3;                 // D-período (período de suavizado inicial)
input int                  slowing=3;                 // período para el suavizado final      
input ENUM_MA_METHOD       ma_method=MODE_SMA;        // tipo de suavizado   
input ENUM_STO_PRICE       price_field=STO_LOWHIGH;   // modo de cálculo del estocástico
input string               symbol=" ";                // símbolo 
input ENUM_TIMEFRAMES      period=PERIOD_CURRENT;     // período de tiempo
//--- búfers indicadores
double         StochasticBuffer[];
double         SignalBuffer[];
//--- variable para guardar el manejador del indicador iStochastic
int    handle;
//--- variable para guardar
string name=symbol;
//--- nombre del indicador en el gráfico
string short_name;
//--- vamos a guardar el número de los valores en el indicador Stochastic Oscillator
int    bars_calculated=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- vinculación de los arrays a los búfers indicadores
   SetIndexBuffer(0,StochasticBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,SignalBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- determinamos el símbolo para el que se construye el indicador
   name=symbol;
//--- eliminaremos los espacios del lado izquierdo y derecho
   StringTrimRight(name);
   StringTrimLeft(name);
//--- si después de eso la longitud de la cadena name obtiene el valor cero,
   if(StringLen(name)==0)
     {
      //--- cogeremos el símbolo del gráfico en el que está iniciado el indicador
      name=_Symbol;
     }
//--- crearemos el manejador del indicador
   if(type==Call_iStochastic)
      handle=iStochastic(name,period,Kperiod,Dperiod,slowing,ma_method,price_field);
   else
     {
      //--- llenaremos la estructura con los valores de los parámetros del indicador     
      MqlParam pars[5];
      //--- período K para el cálculo
      pars[0].type=TYPE_INT;
      pars[0].integer_value=Kperiod;
      //--- período D para suavizado inicial
      pars[1].type=TYPE_INT;
      pars[1].integer_value=Dperiod;
      //--- período K para el suavizado final
      pars[2].type=TYPE_INT;
      pars[2].integer_value=slowing;
      //--- tipo de suavizado
      pars[3].type=TYPE_INT;
      pars[3].integer_value=ma_method;
      //--- modo de cálculo del estocástico
      pars[4].type=TYPE_INT;
      pars[4].integer_value=price_field;
      handle=IndicatorCreate(name,period,IND_STOCHASTIC,5,pars);
     }
//--- si no se puede crear el manejador
   if(handle==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- avisaremos sobre el fallo y mostraremos el número del error
      PrintFormat("Fallo al crear el manejador del indicador iStochastic para el par %s/%s, código del error %d",
                  name,
                  EnumToString(period),
                  GetLastError());
      //--- el trabajo del indicador se finaliza anticipadamente
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- mostraremos sobre qué par símbolo/período ha sido calculado el indicador Stochastic Oscillator
   short_name=StringFormat("iStochastic(%s/%s, %d, %d, %d, %s, %s)",name,EnumToString(period),
                           Kperiod,Dperiod,slowing,EnumToString(ma_method),EnumToString(price_field));
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- inicialización correcta del indicador
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- número de valores copiados desde el indicador iStochastic
   int values_to_copy;
//--- vamos a averiguar el número de valores calculados en el indicador
   int calculated=BarsCalculated(handle);
   if(calculated<=0)
     {
      PrintFormat("BarsCalculated() ha devuelto %d, el código del error %d",calculated,GetLastError());
      return(0);
     }
//--- si se trata del primer arranque del proceso de calculación de nuestro indicador o se ha cambiado el número de valores en el indicador iStochastic
//--- o si es necesario calcular el indicador para dos o más barras (entonces algo se ha cambiado en el historial)
   if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)
     {
      //--- si el array StochasticBuffer supera el número de valores en el indicador iStochastic sobre el par symbol/period, entonces no copiamos todo 
      //--- en caso contrario, copiaremos menos que el tamaño de los búfers indicadores
      if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;
      else                       values_to_copy=calculated;
     }
   else
     {
      //--- significa que no es la primera vez que se calcula nuestro indicador y desde el momento de la primera llamada de OnCalculate())
      //--- se ha añadido no más de una barra para la calculación
      values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;
     }
//--- llenamos los arrays con los valores desde el indicador iStochastic
//--- si FillArraysFromBuffers ha devuelto false, significa que los datos no están listos - entonces finalizamos el trabajo
   if(!FillArraysFromBuffers(StochasticBuffer,SignalBuffer,handle,values_to_copy)) return(0);
//--- creamos el mensaje
   string comm=StringFormat("%s ==>  Actualizados los valores en el indicador %s: %d",
                            TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),
                            short_name,
                            values_to_copy);
//--- mostraremos en el gráfico un mensaje de servicio
   Comment(comm);
//--- recordaremos el número de valores en el indicador Stochastic Oscillator
   bars_calculated=calculated;
//--- devolveremos el valor prev_calculated para la siguiente llamada
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Llenamos los búfers indicadores desde el indicador iStochastic   |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FillArraysFromBuffers(double &main_buffer[],    // búfer indicador de valores Stochastic Oscillator
                           double &signal_buffer[],  // búfer indicador de la línea de señales
                           int ind_handle,           // manejador del indicador iStochastic
                           int amount                // número de valores a copiar
                           )
  {
//--- actualizaremos el código del error
   ResetLastError();
//--- llenamos una parte del array StochasticBuffer con los valores desde el búfer indicador con el índice 0
   if(CopyBuffer(ind_handle,MAIN_LINE,0,amount,main_buffer)<0)
     {
      //--- si el proceso de copiado ha fallado, comunicaremos el código del error
      PrintFormat("Fallo al copiar los datos desde el indicador iStochastic, código del error %d",GetLastError());
      //--- finalizaremos con el resultado nulo - eso quiere decir que el indicador será considerado como no calculado
      return(false);
     }
//--- llenamos una parte del array SignalBuffer con los valores desde el búfer indicador con el índice 1
   if(CopyBuffer(ind_handle,SIGNAL_LINE,0,amount,signal_buffer)<0)
     {
      //--- si el proceso de copiado ha fallado, comunicaremos el código del error
      PrintFormat("Fallo al copiar los datos desde el indicador iStochastic, código del error %d",GetLastError());
      //--- finalizaremos con el resultado nulo - eso quiere decir que el indicador será considerado como no calculado
      return(false);
     }
//--- todo ha salido bien
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Indicator deinitialization function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   if(handle!=INVALID_HANDLE)
      IndicatorRelease(handle);
//--- limpiaremos el gráfico tras eliminar el indicador
   Comment("");
  }