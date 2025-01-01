#define EXPERT_MAGIC 123456 // Número mágico del experto

//+------------------------------------------------------------------+

//| Modificación de Stop Loss y Take Profit de la posición |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- declaración de la solicitud y el resultado

MqlTradeRequest request;

MqlTradeResult result;

int total=PositionsTotal(); // número de posiciones abiertas

//--- iteración de todas las posiciones abiertas

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- parámetros de la orden

ulong position_ticket=PositionGetTicket(i);// ticket de la posición

string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); // símbolo

int digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS); // número de dígitos tras la coma

ulong magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); // Número mágico de la posición

double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); // volumen de la posición

double sl=PositionGetDouble(POSITION_SL); // Stop Loss de la posición

double tp=PositionGetDouble(POSITION_TP); // Take Profit de la posición

ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); // tipo de posición

//--- mostrar información de la posición

PrintFormat("#%I64u %s %s %.2f %s sl: %s tp: %s [%I64d]",

position_ticket,

position_symbol,

EnumToString(type),

volume,

DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),digits),

DoubleToString(sl,digits),

DoubleToString(tp,digits),

magic);

//--- si el número mágico coincide, Stop Loss y Take Profit no han sido establecidos

if(magic==EXPERT_MAGIC && sl==0 && tp==0)

{

//--- cálculo de los niveles de precio actuales

double price=PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);

double bid=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_BID);

double ask=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_ASK);

int stop_level=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);

double price_level;

//--- si el nivel de separación máxima permitida en puntos con respecto al precio de cierre actual no ha sido establecido

if(stop_level<=0)

stop_level=150; // establecemos una separación de 150 puntos con respecto el precio de cierre actual

else

stop_level+=50; // tomaremos un nivel de separación igual a (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL + 50) puntos para estar seguros



//--- cálculo y redondeo de los valores de Stop Loss y Take Profit

price_level=stop_level*SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_POINT);

if(type==POSITION_TYPE_BUY)

{

sl=NormalizeDouble(bid-price_level,digits);

tp=NormalizeDouble(ask+price_level,digits);

}

else

{

sl=NormalizeDouble(ask+price_level,digits);

tp=NormalizeDouble(bid-price_level,digits);

}

//--- reseteo de los valores de la solicitud y el resultado

ZeroMemory(request);

ZeroMemory(result);

//--- establecer los parámetros de la operación

request.action =TRADE_ACTION_SLTP; // tipo de operación comercial

request.position=position_ticket; // ticket de la posición

request.symbol=position_symbol; // símbolo

request.sl =sl; // Stop Loss de la posición

request.tp =tp; // Take Profit de la posición

request.magic=EXPERT_MAGIC; // Número mágico de la posición

//--- mostrar información de la modificación

PrintFormat("Modify #%I64d %s %s",position_ticket,position_symbol,EnumToString(type));

//--- envío de la solicitud

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // si no se ha logrado enviar la solicitud, mostrar el código de error

//--- información sobre la operación

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+