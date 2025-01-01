DocumentaciónSecciones
Tipos de transacciones comerciales

La actividad comercial se realiza mediante el envío de las ordenaciones de apertura de posiciones usando la función OrderSend(), también mediante las ordenaciones de colocación, modificación y eliminación de órdenes pendientes. Cada orden comercial contiene la especificación del tipo de la operación comercial solicitada. Las operaciones comerciales se describen en la enumeración ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS.

ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS

Identificador

Descripción

TRADE_ACTION_DEAL

Colocar una orden comercial de conclusión inmediata de un transacción según los parámetros especificados (colocar una orden de mercado)

TRADE_ACTION_PENDING

Colocar una orden comercial para la conclusión de una transacción bajo unas condiciones especificadas (orden pendiente)

TRADE_ACTION_SLTP

Modificar los valores Stop Loss y Take Profit de una posición abierta

TRADE_ACTION_MODIFY

Modificar los parámetros de una orden comercial colocada anteriormente

TRADE_ACTION_REMOVE

Eliminar una orden pendiente colocada anteriormente

TRADE_ACTION_CLOSE_BY

Сlose a position by an opposite one

 
Ejemplo de la operación comercial TRADE_ACTION_DEAL para abrir una posición Buy:

#define EXPERT_MAGIC 123456   // Número mágico del experto
//+------------------------------------------------------------------+
//| Apertura de posición Buy                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- declaración e inicialización de la solicitud y el resultado
   MqlTradeRequest request={};
   MqlTradeResult  result={};
//--- parámetros de la solicitud
   request.action   =TRADE_ACTION_DEAL;                     // tipo de operación comercial
   request.symbol   =Symbol();                              // símbolo
   request.volume   =0.1;                                   // volumen de 0.1 lote
   request.type     =ORDER_TYPE_BUY;                        // tipo de orden
   request.price    =SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK); // precio de apertura
   request.deviation=5;                                     // desviación permisible del precio
   request.magic    =EXPERT_MAGIC;                          // Número mágico de la orden
//--- envío de la solicitud
   if(!OrderSend(request,result))
      PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError());     // si no se ha logrado enviar la solicitud, introducir el código de error
//--- información sobre la operación
   PrintFormat("retcode=%u  deal=%I64u  order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

 
Ejemplo de la operación comercial TRADE_ACTION_DEAL para abrir una posición Sell:

#define EXPERT_MAGIC 123456   // Número mágico del experto
//+------------------------------------------------------------------+
//| Apertura de posición Sell                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- declaración e inicialización de la solicitud y el resultado
   MqlTradeRequest request={};
   MqlTradeResult  result={};
//--- parámetros de la solicitud
   request.action   =TRADE_ACTION_DEAL;                     // tipo de operación comercial
   request.symbol   =Symbol();                              // símbolo
   request.volume   =0.2;                                   // volumen 0.2 lote
   request.type     =ORDER_TYPE_SELL;                       // tipo de orden
   request.price    =SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID); // precio de apertura
   request.deviation=5;                                     // desviación permisible del precio
   request.magic    =EXPERT_MAGIC;                          // Número mágico de la orden
//--- envío de la solicitud
   if(!OrderSend(request,result))
      PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError());     // si no se ha logrado enviar la solicitud, mostrar el código de error
//--- información sobre la operación
   PrintFormat("retcode=%u  deal=%I64u  order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

 
Ejemplo de la operación comercial TRADE_ACTION_DEAL para cerrar una posición:

#define EXPERT_MAGIC 123456   // Número mágico del experto
//+------------------------------------------------------------------+
//| Cierre de todas las posiciones                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- declaración de la solicitud y el resultado
   MqlTradeRequest request;
   MqlTradeResult  result;
   int total=PositionsTotal(); // número de posiciones abiertas   
//--- iteración de todas las posiciones abiertas
   for(int i=total-1; i>=0; i--)
     {
      //--- parámetros de la orden
      ulong  position_ticket=PositionGetTicket(i);                                      // ticket de la posición
      string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL);                        // símbolo 
      int    digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS);              // número de dígitos tras la coma
      ulong  magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC);                                  // Número mágico de la posición
      double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);                                 // volumen de la posición
      ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE);    // tipo de posición
      //--- mostrar la información de la posición
      PrintFormat("#%I64u %s  %s  %.2f  %s [%I64d]",
                  position_ticket,
                  position_symbol,
                  EnumToString(type),
                  volume,
                  DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),digits),
                  magic);
      //--- si el número mágico coincide
      if(magic==EXPERT_MAGIC)
        {
         //--- reseteo de los valores de la solicitud y el resultado
         ZeroMemory(request);
         ZeroMemory(result);
         //--- establecer los parámetros de la operación
         request.action   =TRADE_ACTION_DEAL;        // tipo de operación comercial
         request.position =position_ticket;          // ticket de la posición
         request.symbol   =position_symbol;          // símbolo 
         request.volume   =volume;                   // volumen de la posición
         request.deviation=5;                        // desviación permisible del precio
         request.magic    =EXPERT_MAGIC;             // Número mágico de la posición
         //--- establecer el precio y el tipo de orden dependiendo del tipo de posición
         if(type==POSITION_TYPE_BUY)
           {
            request.price=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_BID);
            request.type =ORDER_TYPE_SELL;
           }
         else
           {
            request.price=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_ASK);
            request.type =ORDER_TYPE_BUY;
           }
         //--- mostrar información sobre el cierre
         PrintFormat("Close #%I64d %s %s",position_ticket,position_symbol,EnumToString(type));
         //--- envío de la solicitud
         if(!OrderSend(request,result))
            PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError());  // si no se ha logrado enviar la solicitud, mostrar el código de error
         //--- información sobre la operación   
         PrintFormat("retcode=%u  deal=%I64u  order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);
         //---
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

 
Ejemplo de la operación comercial TRADE_ACTION_PENDING para colocar una orden pendiente:

#property description "Ejemplo de colocación de órdenes pendientes"
#property script_show_inputs
#define EXPERT_MAGIC 123456                             // Número mágico del experto
input ENUM_ORDER_TYPE orderType=ORDER_TYPE_BUY_LIMIT;   // tipo de orden
//+------------------------------------------------------------------+
//| Colocar órdenes pendientes                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- declaración e inicialización de la solicitud y el resultado
   MqlTradeRequest request={};
   MqlTradeResult  result={};
//--- parámetros para la colocación de una orden pendiente
   request.action   =TRADE_ACTION_PENDING;                             // tipo de operación comercial
   request.symbol   =Symbol();                                         // símbolo
   request.volume   =0.1;                                              // volumen 0.1 lote
   request.deviation=2;                                                // desviación permisible del precio
   request.magic    =EXPERT_MAGIC;                                     // Número mágico de la orden
   int offset = 50;                                                    // distancia con respecto al precio actual para poner la orden, en puntos
   double price;                                                       // precio de activación de la orden
   double point=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT);                // tamaño del punto
   int digits=SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS);                // número de dígitos tras la coma (precisión)
   //--- comprobación del tipo de operación
   if(orderType==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT)
     {
      request.type     =ORDER_TYPE_BUY_LIMIT;                          // tipo de orden
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)-offset*point;        // precio de apertura 
      request.price    =NormalizeDouble(price,digits);                 // precio de apertura normalizado 
     }
   else if(orderType==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT)
     {
      request.type     =ORDER_TYPE_SELL_LIMIT;                          // tipo de orden
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)+offset*point;         // precio de apertura 
      request.price    =NormalizeDouble(price,digits);                  // precio de apertura normalizado 
     }
   else if(orderType==ORDER_TYPE_BUY_STOP)
     {
      request.type =ORDER_TYPE_BUY_STOP;                                // tipo de orden
      price        =SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)+offset*point; // precio de apertura 
      request.price=NormalizeDouble(price,digits);                      // precio de apertura normalizado 
     }
   else if(orderType==ORDER_TYPE_SELL_STOP)
     {
      request.type     =ORDER_TYPE_SELL_STOP;                           // tipo de orden
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)-offset*point;         // precio de apertura 
      request.price    =NormalizeDouble(price,digits);                  // precio de apertura normalizado 
     }
   else Alert("Este ejemplo es solo para colocar órdenes pendientes");   // si no se ha elegido una orden pendiente
//--- enviar solicitud
   if(!OrderSend(request,result))
      PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError());                 // si no se ha logrado enviar la solicitud, mostrar el código de error
//--- información sobre la operación
   PrintFormat("retcode=%u  deal=%I64u  order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

 
Ejemplo de la operación comercial TRADE_ACTION_SLTP para cambiar los valores de Stop Loss y Take Profit de una posición abierta:

#define EXPERT_MAGIC 123456  // Número mágico del experto
//+------------------------------------------------------------------+
//| Modificación de Stop Loss y Take Profit de la posición           |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- declaración de la solicitud y el resultado
   MqlTradeRequest request;
   MqlTradeResult  result;
   int total=PositionsTotal(); // número de posiciones abiertas   
//--- iteración de todas las posiciones abiertas
   for(int i=0; i<total; i++)
     {
      //--- parámetros de la orden
      ulong  position_ticket=PositionGetTicket(i);// ticket de la posición
      string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); // símbolo 
      int    digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS); // número de dígitos tras la coma
      ulong  magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); // Número mágico de la posición
      double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);    // volumen de la posición
      double sl=PositionGetDouble(POSITION_SL);  // Stop Loss de la posición
      double tp=PositionGetDouble(POSITION_TP);  // Take Profit de la posición
      ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE);  // tipo de posición
      //--- mostrar información de la posición
      PrintFormat("#%I64u %s  %s  %.2f  %s  sl: %s  tp: %s  [%I64d]",
                  position_ticket,
                  position_symbol,
                  EnumToString(type),
                  volume,
                  DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),digits),
                  DoubleToString(sl,digits),
                  DoubleToString(tp,digits),
                  magic);
      //--- si el número mágico coincide, Stop Loss y Take Profit no han sido establecidos
      if(magic==EXPERT_MAGIC && sl==0 && tp==0)
        {
         //--- cálculo de los niveles de precio actuales
         double price=PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);
         double bid=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_BID);
         double ask=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_ASK);
         int    stop_level=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);
         double price_level;
         //--- si el nivel de separación máxima permitida en puntos con respecto al precio de cierre actual no ha sido establecido
         if(stop_level<=0)
            stop_level=150; // establecemos una separación de 150 puntos con respecto el precio de cierre actual
         else
            stop_level+=50; // tomaremos un nivel de separación igual a (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL + 50) puntos para estar seguros
 
         //--- cálculo y redondeo de los valores de Stop Loss y Take Profit
         price_level=stop_level*SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_POINT);
         if(type==POSITION_TYPE_BUY)
           {
            sl=NormalizeDouble(bid-price_level,digits);
            tp=NormalizeDouble(ask+price_level,digits);
           }
         else
           {
            sl=NormalizeDouble(ask+price_level,digits);
            tp=NormalizeDouble(bid-price_level,digits);
           }
         //--- reseteo de los valores de la solicitud y el resultado
         ZeroMemory(request);
         ZeroMemory(result);
         //--- establecer los parámetros de la operación
         request.action  =TRADE_ACTION_SLTP// tipo de operación comercial
         request.position=position_ticket;   // ticket de la posición
         request.symbol=position_symbol;     // símbolo 
         request.sl      =sl;                // Stop Loss de la posición
         request.tp      =tp;                // Take Profit de la posición
         request.magic=EXPERT_MAGIC;         // Número mágico de la posición
         //--- mostrar información de la modificación
         PrintFormat("Modify #%I64d %s %s",position_ticket,position_symbol,EnumToString(type));
         //--- envío de la solicitud
         if(!OrderSend(request,result))
            PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError());  // si no se ha logrado enviar la solicitud, mostrar el código de error
         //--- información sobre la operación   
         PrintFormat("retcode=%u  deal=%I64u  order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

 
Ejemplo de la operación comercial TRADE_ACTION_MODIFY para modificar los niveles de precio de las órdenes pendientes:

#define EXPERT_MAGIC 123456  // Número mágico del experto
//+------------------------------------------------------------------+
//| Modificación de órdenes pendientes                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- declaración e incialización de la solicitud y el resultado
   MqlTradeRequest request={};
   MqlTradeResult  result={};
   int total=OrdersTotal(); // número de órdenes pendientes colocadas
//--- iteración de todas las órdenes pendientes colocadas
   for(int i=0; i<total; i++)
     {
      //--- parámetros de la orden
      ulong  order_ticket=OrderGetTicket(i);                             // ticket de la orden
      string order_symbol=Symbol();                                      // símbolo
      int    digits=(int)SymbolInfoInteger(order_symbol,SYMBOL_DIGITS);  // número de dígitos tras la coma
      ulong  magic=OrderGetInteger(ORDER_MAGIC);                         // Número mágico de la orden
      double volume=OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_CURRENT);                // volumen actual de la orden
      double sl=OrderGetDouble(ORDER_SL);                                // Stop Loss actual de la orden
      double tp=OrderGetDouble(ORDER_TP);                                // Take Profit actual de la orden
      ENUM_ORDER_TYPE type=(ENUM_ORDER_TYPE)OrderGetInteger(ORDER_TYPE); // tipo de orden
      int offset = 50;                                                   // distancia con respecto al precio actual para la colocación de una orden, en puntos
      double price;                                                      // precio de activación de la orden
      double point=SymbolInfoDouble(order_symbol,SYMBOL_POINT);          // tamaño del punto
      //--- mostrar información sobre la orden
      PrintFormat("#%I64u %s  %s  %.2f  %s  sl: %s  tp: %s  [%I64d]",
                  order_ticket,
                  order_symbol,
                  EnumToString(type),
                  volume,
                  DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),digits),
                  DoubleToString(sl,digits),
                  DoubleToString(tp,digits),
                  magic);
      //--- si el número mágico coincide, Stop Loss y Take Profit no han sido establecidos
      if(magic==EXPERT_MAGIC && sl==0 && tp==0)
        {
         request.action=TRADE_ACTION_MODIFY;                           // tipo de operación comercial
         request.order = OrderGetTicket(i);                            // ticket de la orden
         request.symbol   =Symbol();                                   // símbolo
         request.deviation=5;                                          // desviación permisible del precio
        //--- establecer los niveles de precio, Take Profit y Stop Loss de la orden dependiendo de su tipo
         if(type==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT)
           {
            price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)-offset*point; 
            request.tp = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);
            request.sl = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);
            request.price    =NormalizeDouble(price,digits);                // precio de apertura normalizado
           }
         else if(type==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT)
           {
           price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)+offset*point; 
            request.tp = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);
            request.sl = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);
            request.price    =NormalizeDouble(price,digits);                 // precio de apertura normalizado
           }
         else if(type==ORDER_TYPE_BUY_STOP)
           {
           price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)+offset*point; 
            request.tp = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);
            request.sl = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);
            request.price    =NormalizeDouble(price,digits);                 // precio de apertura normalizado
           }
         else if(type==ORDER_TYPE_SELL_STOP)
           {
           price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)-offset*point; 
            request.tp = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);
            request.sl = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);
            request.price    =NormalizeDouble(price,digits);                 // precio de apertura normalizado
           }
         //--- envío de la solicitud
         if(!OrderSend(request,result))
            PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError());  // si no se ha logrado enviar la solicitud, mostrar el código de error
         //--- información sobre la operación   
         PrintFormat("retcode=%u  deal=%I64u  order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);
         //--- reseteo de los valores de la solicitud y el resultado
         ZeroMemory(request);
         ZeroMemory(result);
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

 
Ejemplo de la operación comercial TRADE_ACTION_REMOVE para eliminar órdenes pendientes:

#define EXPERT_MAGIC 123456  // Número mágico del experto
//+------------------------------------------------------------------+
//| Eliminación de órdenes pendientes                                |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- declaración e inicialización de la solicitud y el resultado
   MqlTradeRequest request={};
   MqlTradeResult  result={};
   int total=OrdersTotal(); // cantidad de órdenes pendientes establecidas
//--- iteración de todas las órdenes pendientes establecidas
   for(int i=total-1; i>=0; i--)
     {
      ulong  order_ticket=OrderGetTicket(i);                   // ticket de la orden
      ulong  magic=OrderGetInteger(ORDER_MAGIC);               // Número mágico de la orden
      //--- si el número mágico coincide
      if(magic==EXPERT_MAGIC)
        {
         //--- reseteo de los valores de la solicitud y el resultado
         ZeroMemory(request);
         ZeroMemory(result);
         //--- establecer los parámetros de la operación     
         request.action=TRADE_ACTION_REMOVE;                   // tipo de operación comercial
         request.order = order_ticket;                         // ticket de la orden
         //--- envío de la solicitud
         if(!OrderSend(request,result))
            PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError());  // si no se ha logrado enviar la solicitud, mostrar el código de error
         //--- información sobre la operación   
         PrintFormat("retcode=%u  deal=%I64u  order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

 
Ejemplo de la operación comercial TRADE_ACTION_CLOSE_BY para cerrar una posición con otra opuesta:

#define EXPERT_MAGIC 123456  // Número mágico del experto
//+------------------------------------------------------------------+
//| Cierre de todas las posiciones                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- declaración de la solicitud y el resultado
   MqlTradeRequest request;
   MqlTradeResult  result;
   int total=PositionsTotal(); // número de posiciones abiertas   
//--- iteración de todas las posiciones abiertas
   for(int i=total-1; i>=0; i--)
     {
      //--- parámetros de la orden
      ulong  position_ticket=PositionGetTicket(i);                                    // ticket de la posición
      string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL);                      // símbolo 
      int    digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS);            // número de dígitos tras la coma
      ulong  magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC);                                // Número mágico de la posición
      double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);                               // volumen de la posición
      double sl=PositionGetDouble(POSITION_SL);                                       // Stop Loss de la posición
      double tp=PositionGetDouble(POSITION_TP);                                       // Take Profit de la posición
      ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE);  // tipo de posición
      //--- mostrar la información de la posición
      PrintFormat("#%I64u %s  %s  %.2f  %s  sl: %s  tp: %s  [%I64d]",
                  position_ticket,
                  position_symbol,
                  EnumToString(type),
                  volume,
                  DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),digits),
                  DoubleToString(sl,digits),
                  DoubleToString(tp,digits),
                  magic);
      //--- si el número mágico coincide
      if(magic==EXPERT_MAGIC)
        {
         for(int j=0; j<i; j++)
           {
            string symbol=PositionGetSymbol(j); // símbolo de la posición opuesta
            //--- si los símbolos de la posición opuesta y la buscada coinciden
            if(symbol==position_symbol && PositionGetInteger(POSITION_MAGIC)==EXPERT_MAGIC)
              {
               //--- establecer el tipo de posición opuesta
               ENUM_POSITION_TYPE type_by=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE);
               //--- salir si los tipos de la posición original y la opuesta coinciden
               if(type==type_by)
                  continue;
               //--- reseteo de los valores de la solicitud y el resultado
               ZeroMemory(request);
               ZeroMemory(result);
               //--- establecer los parámetros del resultado
               request.action=TRADE_ACTION_CLOSE_BY;                         // tipo de operación comercial
               request.position=position_ticket;                             // ticket de la posición
               request.position_by=PositionGetInteger(POSITION_TICKET);      // ticket de la posición opuesta
               //request.symbol     =position_symbol;
               request.magic=EXPERT_MAGIC;                                   // Número mágico de la posición
               //--- mostrar la información sobre el cierre por posición opuesta
               PrintFormat("Close #%I64d %s %s by #%I64d",position_ticket,position_symbol,EnumToString(type),request.position_by);
               //--- envío de la solicitud
               if(!OrderSend(request,result))
                  PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // si no se ha logrado enviar la solicitud, mostrar el código de error
 
               //--- información sobre la operación   
               PrintFormat("retcode=%u  deal=%I64u  order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);
              }
           }
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

 