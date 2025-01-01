- Información sobre datos históricos del instrumento
- Propiedades de órdenes
- Propiedades de posiciones
- Propiedades de transacciones
- Tipos de operaciones comerciales
- Types of Trade Transactions
- Tipos de órdenes en profundidad de mercado
- Propiedades de señales
Tipos de transacciones comerciales
La actividad comercial se realiza mediante el envío de las ordenaciones de apertura de posiciones usando la función OrderSend(), también mediante las ordenaciones de colocación, modificación y eliminación de órdenes pendientes. Cada orden comercial contiene la especificación del tipo de la operación comercial solicitada. Las operaciones comerciales se describen en la enumeración ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS.
ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS
|
Identificador
|
Descripción
|
Colocar una orden comercial de conclusión inmediata de un transacción según los parámetros especificados (colocar una orden de mercado)
|
Colocar una orden comercial para la conclusión de una transacción bajo unas condiciones especificadas (orden pendiente)
|
Modificar los valores Stop Loss y Take Profit de una posición abierta
|
Modificar los parámetros de una orden comercial colocada anteriormente
|
Eliminar una orden pendiente colocada anteriormente
|
Сlose a position by an opposite one
Ejemplo de la operación comercial TRADE_ACTION_DEAL para abrir una posición Buy:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // Número mágico del experto
Ejemplo de la operación comercial TRADE_ACTION_DEAL para abrir una posición Sell:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // Número mágico del experto
Ejemplo de la operación comercial TRADE_ACTION_DEAL para cerrar una posición:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // Número mágico del experto
Ejemplo de la operación comercial TRADE_ACTION_PENDING para colocar una orden pendiente:
|
#property description "Ejemplo de colocación de órdenes pendientes"
Ejemplo de la operación comercial TRADE_ACTION_SLTP para cambiar los valores de Stop Loss y Take Profit de una posición abierta:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // Número mágico del experto
Ejemplo de la operación comercial TRADE_ACTION_MODIFY para modificar los niveles de precio de las órdenes pendientes:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // Número mágico del experto
Ejemplo de la operación comercial TRADE_ACTION_REMOVE para eliminar órdenes pendientes:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // Número mágico del experto
Ejemplo de la operación comercial TRADE_ACTION_CLOSE_BY para cerrar una posición con otra opuesta:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // Número mágico del experto