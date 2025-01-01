MQLInfoString

Devuelve el valor de una propiedad correspondiente de un programa mql5 en funcionamiento.

string MQLInfoString(

int property_id

);

Parámetros

property_id

[in] Identificador de la propiedad. Puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_MQL_INFO_STRING.

Valor devuelto

Valor del tipo string.

Ejemplo: