DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Comprobación de estadoMQLInfoString 

MQLInfoString

Devuelve el valor de una propiedad correspondiente de un programa mql5 en funcionamiento.

string  MQLInfoString(
   int  property_id      // identificador de la propiedad
   );

Parámetros

property_id

[in]  Identificador de la propiedad. Puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_MQL_INFO_STRING.

Valor devuelto

Valor del tipo string.

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- obtenemos los datos del programa iniciado
   string name = MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME);  // nombre del programa MQL5 iniciado
   string path = MQLInfoString(MQL_PROGRAM_PATH);  // ruta para este programa iniciado
   
//--- mostramos los datos obtenidos en el diario de registro
   PrintFormat("Name of the running MQL program: '%s'\nPath of the running MQL program: %s"namepath);
   /*
   resultado:
   Name of the running MQL program: 'MQLInfoString'
   Path of the running MQL programE:\MetaQuotes\MetaTrader 5\MQL5\Scripts\MQLInfoString.ex5
   */
  }