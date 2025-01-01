- GetLastError
- IsStopped
- UninitializeReason
- TerminalInfoInteger
- TerminalInfoDouble
- TerminalInfoString
- MQLInfoInteger
- MQLInfoString
- Symbol
- Period
- Digits
- Point
MQLInfoString
Devuelve el valor de una propiedad correspondiente de un programa mql5 en funcionamiento.
|
string MQLInfoString(
Parámetros
property_id
[in] Identificador de la propiedad. Puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_MQL_INFO_STRING.
Valor devuelto
Valor del tipo string.
Ejemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+