CLContextCreate

Crea el contexto OpenCL y devuelve el manejador para él.

int CLContextCreate(

int device=CL_USE_ANY

);

Parámetros

device

[in] Número del dispositivo OpenCL en el sistema según el orden. En vez de un número concreto se puede indicar uno de los valores:

CL_USE_ANY — se permite utilizar cualquier dispositivo disponible con el soporte de OpenCL;

CL_USE_CPU_ONLY — se permite utilizar sólo la emulación OpenCL en CPU;

CL_USE_GPU_ONLY — la emulación OpenCL está prohibida y se permite utilizar sólo los dispositivos especializados con el soporte de OpenCL (tarjetas gráficas);

CL_USE_GPU_DOUBLE_ONLY - solo se permite usar GPUs que soportan el tipo double

Valor devuelto

Manejador para el contexto OpenCL en caso del éxito, o -1 en caso del error. Para obtener la información sobre el error, utilice la función GetLastError().