Manual de referencia de MQL5Trabajo con OpenCLCLContextCreate
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLContextCreate
Crea el contexto OpenCL y devuelve el manejador para él.
|
int CLContextCreate(
Parámetros
device
[in] Número del dispositivo OpenCL en el sistema según el orden. En vez de un número concreto se puede indicar uno de los valores:
- CL_USE_ANY — se permite utilizar cualquier dispositivo disponible con el soporte de OpenCL;
- CL_USE_CPU_ONLY — se permite utilizar sólo la emulación OpenCL en CPU;
- CL_USE_GPU_ONLY — la emulación OpenCL está prohibida y se permite utilizar sólo los dispositivos especializados con el soporte de OpenCL (tarjetas gráficas);
- CL_USE_GPU_DOUBLE_ONLY - solo se permite usar GPUs que soportan el tipo double.
Valor devuelto
Manejador para el contexto OpenCL en caso del éxito, o -1 en caso del error. Para obtener la información sobre el error, utilice la función GetLastError().