Documentación
Manual de referencia de MQL5Trabajo con OpenCLCLContextCreate 

Crea el contexto OpenCL y devuelve el manejador para él.

int  CLContextCreate(
   int  device=CL_USE_ANY     // número ordinal del dispositivo OpenCL o macro
   );

Parámetros

device

[in]  Número del dispositivo OpenCL en el sistema según el orden. En vez de un número concreto se puede indicar uno de los valores:

  • CL_USE_ANY — se permite utilizar cualquier dispositivo disponible con el soporte de OpenCL;
  • CL_USE_CPU_ONLY — se permite utilizar sólo la emulación OpenCL en CPU;
  • CL_USE_GPU_ONLY — la emulación OpenCL está prohibida y se permite utilizar sólo los dispositivos especializados con el soporte de OpenCL (tarjetas gráficas);
  • CL_USE_GPU_DOUBLE_ONLY - solo se permite usar GPUs que soportan el tipo double.

Valor devuelto

Manejador para el contexto OpenCL en caso del éxito,  o  -1 en caso del error. Para obtener la información sobre el error, utilice la función GetLastError().