Estructura de solicitud comercial (MqlTradeRequest)

La interacción entre el terminal de cliente y el servidor comercial con el fin de ejecutar las operaciones de colocación de las órdenes se realiza a través de las solicitudes comerciales. La solicitud comercial está representada por la estructura especial predefinida MqlTradeRequest que contiene todos los campos necesarios para celebrar las transacciones comerciales. El resultado de procesamiento de una solicitud está representado por la estructura MqlTradeResult.

struct MqlTradeRequest

{

ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS action; // Tipo de acción que se ejecuta

ulong magic; // ID del Asesor Experto (identificador magic number)

ulong order; // Ticket de la orden

string symbol; // Nombre del instrumento comercial

double volume; // Volumen solicitado de la transacción en lotes

double price; // Precio

double stoplimit; // Nivel StopLimit de la orden

double sl; // Nivel Stop Loss de la orden

double tp; // Nivel Take Profit de la orden

ulong deviation; // Desviación máxima aceptable del precio solicitado

ENUM_ORDER_TYPE type; // Tipo de orden

ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type_filling; // Tipo de ejecución de la orden

ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time; // Tipo de orden por su plazo de ejecución

datetime expiration; // Plazo de expiración de la orden (para las órdenes del tipo ORDER_TIME_SPECIFIED)

string comment; // Comentarios sobre la orden

ulong position; // Position ticket

ulong position_by; // Comentarios sobre la orden

};

Descripción de campos

Campo Descripción action Tipo de operación comercial. El valor puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS magic Identificador del Asesor Experto. Permite organizar el procesamiento analítico de las órdenes comerciales. Cada Asesor Experto puede establecer su propio identificador personal único a la hora de mandar una solicitud comercial. order Ticket de la orden. Se necesita para modificar las órdenes pendientes. symbol Nombre del instrumento financiero (símbolo) para el que se coloca una orden. No se necesita para modificar las órdenes y cerrar las posiciones. volume Volumen solicitado de la transacción en lotes. El valor real del volumen dependerá del tipo de ejecución de la orden. price Precio. Al alcanzarlo, la orden tiene que ejecutarse. Las órdenes del mercado de símbolos, cuyo tipo de ejecución es "Market Execution" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET), del tipo TRADE_ACTION_DEAL, no requieren la especificación del precio. stoplimit Precio según el cual será colocado la orden pendiente Limit, cuando el precio alcance el valor price (esta condición es obligatoria). Hasta entonces la orden pendiente no se introduce en el sistema. sl Precio que activará la orden Stop Loss, si el precio se mueve en la dirección desfavorable tp Precio que activará la orden Take Profit. si el precio se mueve en la dirección favorable deviation Desviación máxima aceptable del precio solicitado, se especifica en puntos type Tipo de la orden. Su valor puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_ORDER_TYPE type_filling Tipo de ejecución de la orden. Su valor puede ser uno de los valores de ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type_time Tipo de orden por su plazo de ejecución. Su valor puede ser uno de los valores de ENUM_ORDER_TYPE_TIME expiration Plazo de expiración de la orden (para las órdenes del tipo ORDER_TIME_SPECIFIED) comment Comentarios sobre la orden

Al modificar o cerrar una posición en el sistema de cobertura, asegúrese de indicar su ticket (MqlTradeRequest::position). En el sistema de compensación el ticket también se puede indicar, sin embargo, la identificación de la posición tiene lugar según el nombre del símbolo.

Para dar las órdenes de ejecución de las operaciones comerciales es necesario usar la función OrderSend(). Para cada operación comercial hay que indicar los campos obligatorios, también se puede rellenar campos opcionales. En total hay siete formas de enviar una solicitud comercial:

Request Execution

Es una orden comercial para abrir una posición en el régimen Request Execution (régimen de actividad comercial sobre solicitud de precios actuales). Se requiere especificar 9 campos:

action

symbol

volume

price

sl

tp

deviation

type

type_filling

Además se puede definir los valores de los campos magic y comment.

Instant Execution

Es una orden comercial para abrir una posición en el régimen Instant Execution (régimen de actividad comercial a base de los precios corrientes). Se requiere especificar 9 campos:

action

symbol

volume

price

sl

tp

deviation

type

type_filling

Además se puede definir los valores de los campos magic comment.

Market Execution

Es una orden comercial para abrir una posición en el régimen Market Execution (régimen de ejecución de las órdenes comerciales en el mercado). Se requiere especificar 5 campos:

action

symbol

volume

type

type_filling

Además se puede definir los valores de los campos magic y comment.

Exchange Execution

Es una orden comercial para abrir una posición en el régimen Exchange Execution (modo de ejecución de órdenes comerciales por bolsa). Se requiere especificar 5 campos:

action

symbol

volume

type

type_filling

Además se puede definir los valores de los campos magic y comment.

Ejemplo de la operación comercial TRADE_ACTION_DEAL para abrir una posición Buy:

#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber эксперта

//+------------------------------------------------------------------+

//| Apertura de posición Buy |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- declaración e inicialización de la solicitud y el resultado

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

//--- parámetros de la solicitud

request.action =TRADE_ACTION_DEAL; // tipo de operación comercial

request.symbol =Symbol(); // símbolo

request.volume =0.1; // volumen de 0.1 lote

request.type =ORDER_TYPE_BUY; // tipo de orden

request.price =SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK); // precio de apertura

request.deviation=5; // desviación permisible del precio

request.magic =EXPERT_MAGIC; // Número mágico de la orden

//--- envío de la solicitud

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // si no se ha logrado enviar la solicitud, introducir el código de error

//--- información sobre la operación

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

//+------------------------------------------------------------------+



Ejemplo de la operación comercial TRADE_ACTION_DEAL para abrir una posición Sell:

#define EXPERT_MAGIC 123456 // Número mágico del experto

//+------------------------------------------------------------------+

//| Apertura de posición Sell |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- declaración e inicialización de la solicitud y el resultado

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

//--- parámetros de la solicitud

request.action =TRADE_ACTION_DEAL; // tipo de operación comercial

request.symbol =Symbol(); // símbolo

request.volume =0.2; // volumen 0.2 lote

request.type =ORDER_TYPE_SELL; // tipo de orden

request.price =SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID); // precio de apertura

request.deviation=5; // desviación permisible del precio

request.magic =EXPERT_MAGIC; // Número mágico de la orden

//--- envío de la solicitud

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // si no se ha logrado enviar la solicitud, mostrar el código de error

//--- información sobre la operación

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

//+------------------------------------------------------------------+



Ejemplo de la operación comercial TRADE_ACTION_DEAL para cerrar una posición:

#define EXPERT_MAGIC 123456 // Número mágico del experto

//+------------------------------------------------------------------+

//| Cierre de todas las posiciones |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- declaración de la solicitud y el resultado

MqlTradeRequest request;

MqlTradeResult result;

int total=PositionsTotal(); // número de posiciones abiertas

//--- iteración de todas las posiciones abiertas

for(int i=total-1; i>=0; i--)

{

//--- parámetros de la orden

ulong position_ticket=PositionGetTicket(i); // ticket de la posición

string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); // símbolo

int digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS); // número de dígitos tras la coma

ulong magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); // Número mágico de la posición

double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); // volumen de la posición

ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); // tipo de posición

//--- mostrar la información de la posición

PrintFormat("#%I64u %s %s %.2f %s [%I64d]",

position_ticket,

position_symbol,

EnumToString(type),

volume,

DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),digits),

magic);

//--- si el número mágico coincide

if(magic==EXPERT_MAGIC)

{

//--- reseteo de los valores de la solicitud y el resultado

ZeroMemory(request);

ZeroMemory(result);

//--- establecer los parámetros de la operación

request.action =TRADE_ACTION_DEAL; // tipo de operación comercial

request.position =position_ticket; // ticket de la posición

request.symbol =position_symbol; // símbolo

request.volume =volume; // volumen de la posición

request.deviation=5; // desviación permisible del precio

request.magic =EXPERT_MAGIC; // Número mágico de la posición

//--- establecer el precio y el tipo de orden dependiendo del tipo de posición

if(type==POSITION_TYPE_BUY)

{

request.price=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_BID);

request.type =ORDER_TYPE_SELL;

}

else

{

request.price=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_ASK);

request.type =ORDER_TYPE_BUY;

}

//--- mostrar información sobre el cierre

PrintFormat("Close #%I64d %s %s",position_ticket,position_symbol,EnumToString(type));

//--- envío de la solicitud

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // si no se ha logrado enviar la solicitud, mostrar el código de error

//--- información sobre la operación

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

//---

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+



SL & TP Modification

Es una orden comercial para modificar los niveles StopLoss y/o TakeProfit. Se requiere especificar 4 campos:

action

symbol

sl

tp

Ejemplo de la operación comercial TRADE_ACTION_SLTP para cambiar los valores de Stop Loss y Take Profit de una posición abierta:

#define EXPERT_MAGIC 123456 // Número mágico del experto

//+------------------------------------------------------------------+

//| Modificación de Stop Loss y Take Profit de la posición |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- declaración de la solicitud y el resultado

MqlTradeRequest request;

MqlTradeResult result;

int total=PositionsTotal(); // número de posiciones abiertas

//--- iteración de todas las posiciones abiertas

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- parámetros de la orden

ulong position_ticket=PositionGetTicket(i);// ticket de la posición

string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); // símbolo

int digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS); // número de dígitos tras la coma

ulong magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); // Número mágico de la posición

double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); // volumen de la posición

double sl=PositionGetDouble(POSITION_SL); // Stop Loss de la posición

double tp=PositionGetDouble(POSITION_TP); // Take Profit de la posición

ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); // tipo de posición

//--- mostrar información de la posición

PrintFormat("#%I64u %s %s %.2f %s sl: %s tp: %s [%I64d]",

position_ticket,

position_symbol,

EnumToString(type),

volume,

DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),digits),

DoubleToString(sl,digits),

DoubleToString(tp,digits),

magic);

//--- si el número mágico coincide, Stop Loss y Take Profit no han sido establecidos

if(magic==EXPERT_MAGIC && sl==0 && tp==0)

{

//--- cálculo de los niveles de precio actuales

double price=PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);

double bid=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_BID);

double ask=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_ASK);

int stop_level=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);

double price_level;

//--- si el nivel de separación máxima permitida en puntos con respecto al precio de cierre actual no ha sido establecido

if(stop_level<=0)

stop_level=150; // establecemos una separación de 150 puntos con respecto el precio de cierre actual

else

stop_level+=50; // tomaremos un nivel de separación igual a (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL + 50) puntos para estar seguros



//--- cálculo y redondeo de los valores de Stop Loss y Take Profit

price_level=stop_level*SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_POINT);

if(type==POSITION_TYPE_BUY)

{

sl=NormalizeDouble(bid-price_level,digits);

tp=NormalizeDouble(bid+price_level,digits);

}

else

{

sl=NormalizeDouble(ask+price_level,digits);

tp=NormalizeDouble(ask-price_level,digits);

}

//--- reseteo de los valores de la solicitud y el resultado

ZeroMemory(request);

ZeroMemory(result);

//--- establecer los parámetros de la operación

request.action =TRADE_ACTION_SLTP; // tipo de operación comercial

request.position=position_ticket; // ticket de la posición

request.symbol=position_symbol; // símbolo

request.sl =sl; // Stop Loss de la posición

request.tp =tp; // Take Profit de la posición

request.magic=EXPERT_MAGIC; // Número mágico de la posición

//--- mostrar información de la modificación

PrintFormat("Modify #%I64d %s %s",position_ticket,position_symbol,EnumToString(type));

//--- envío de la solicitud

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // si no se ha logrado enviar la solicitud, mostrar el código de error

//--- información sobre la operación

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+



Pending Order

Es una orden comercial para colocar una orden pendiente. Se requiere especificar 11 campos:

action

symbol

volume

price

stoplimit

sl

tp

type

type_filling

type_time

expiration

Además se puede definir los valores de los campos magic y comment.

Ejemplo de la operación comercial TRADE_ACTION_PENDING para colocar una orden pendiente:

#property description "Ejemplo de colocación de órdenes pendientes"

#property script_show_inputs

#define EXPERT_MAGIC 123456 // Número mágico del experto

input ENUM_ORDER_TYPE orderType=ORDER_TYPE_BUY_LIMIT; // tipo de orden

//+------------------------------------------------------------------+

//| Colocar órdenes pendientes |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- declaración e inicialización de la solicitud y el resultado

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

//--- parámetros para la colocación de una orden pendiente

request.action =TRADE_ACTION_PENDING; // tipo de operación comercial

request.symbol =Symbol(); // símbolo

request.volume =0.1; // volumen 0.1 lote

request.deviation=2; // desviación permisible del precio

request.magic =EXPERT_MAGIC; // Número mágico de la orden

int offset = 50; // distancia con respecto al precio actual para poner la orden, en puntos

double price; // precio de activación de la orden

double point=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT); // tamaño del punto

int digits=SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS); // número de dígitos tras la coma (precisión)

//--- comprobación del tipo de operación

if(orderType==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT)

{

request.type =ORDER_TYPE_BUY_LIMIT; // tipo de orden

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)-offset*point; // precio de apertura

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // precio de apertura normalizado

}

else if(orderType==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT)

{

request.type =ORDER_TYPE_SELL_LIMIT; // tipo de orden

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)+offset*point; // precio de apertura

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // precio de apertura normalizado

}

else if(orderType==ORDER_TYPE_BUY_STOP)

{

request.type =ORDER_TYPE_BUY_STOP; // tipo de orden

price =SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)+offset*point; // precio de apertura

request.price=NormalizeDouble(price,digits); // precio de apertura normalizado

}

else if(orderType==ORDER_TYPE_SELL_STOP)

{

request.type =ORDER_TYPE_SELL_STOP; // tipo de orden

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)-offset*point; // precio de apertura

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // precio de apertura normalizado

}

else Alert("Este ejemplo es solo para colocar órdenes pendientes"); // si no se ha elegido una orden pendiente

//--- enviar solicitud

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // si no se ha logrado enviar la solicitud, mostrar el código de error

//--- información sobre la operación

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

//+------------------------------------------------------------------+



Modify Pending Order

Es una orden comercial para modificar los precios de una orden pendiente. Se requiere especificar 7 campos:

action

order

price

sl

tp

type_time

expiration

Ejemplo de la operación comercial TRADE_ACTION_MODIFY para modificar los niveles de precio de las órdenes pendientes:

#define EXPERT_MAGIC 123456 // Número mágico del experto

//+------------------------------------------------------------------+

//| Modificación de órdenes pendientes |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- declaración e incialización de la solicitud y el resultado

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

int total=OrdersTotal(); // número de órdenes pendientes colocadas

//--- iteración de todas las órdenes pendientes colocadas

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- parámetros de la orden

ulong order_ticket=OrderGetTicket(i); // ticket de la orden

string order_symbol=Symbol(); // símbolo

int digits=(int)SymbolInfoInteger(order_symbol,SYMBOL_DIGITS); // número de dígitos tras la coma

ulong magic=OrderGetInteger(ORDER_MAGIC); // Número mágico de la orden

double volume=OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_CURRENT); // volumen actual de la orden

double sl=OrderGetDouble(ORDER_SL); // Stop Loss actual de la orden

double tp=OrderGetDouble(ORDER_TP); // Take Profit actual de la orden

ENUM_ORDER_TYPE type=(ENUM_ORDER_TYPE)OrderGetInteger(ORDER_TYPE); // tipo de orden

int offset = 50; // distancia con respecto al precio actual para la colocación de una orden, en puntos

double price; // precio de activación de la orden

double point=SymbolInfoDouble(order_symbol,SYMBOL_POINT); // tamaño del punto

//--- mostrar información sobre la orden

PrintFormat("#%I64u %s %s %.2f %s sl: %s tp: %s [%I64d]",

order_ticket,

order_symbol,

EnumToString(type),

volume,

DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),digits),

DoubleToString(sl,digits),

DoubleToString(tp,digits),

magic);

//--- si el número mágico coincide, Stop Loss y Take Profit no han sido establecidos

if(magic==EXPERT_MAGIC && sl==0 && tp==0)

{

request.action=TRADE_ACTION_MODIFY; // tipo de operación comercial

request.order = OrderGetTicket(i); // ticket de la orden

request.symbol =Symbol(); // símbolo

request.deviation=5; // desviación permisible del precio

//--- establecer los niveles de precio, Take Profit y Stop Loss de la orden dependiendo de su tipo

if(type==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT)

{

price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)-offset*point;

request.tp = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);

request.sl = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // precio de apertura normalizado

}

else if(type==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT)

{

price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)+offset*point;

request.tp = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);

request.sl = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // precio de apertura normalizado

}

else if(type==ORDER_TYPE_BUY_STOP)

{

price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)+offset*point;

request.tp = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);

request.sl = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // precio de apertura normalizado

}

else if(type==ORDER_TYPE_SELL_STOP)

{

price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)-offset*point;

request.tp = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);

request.sl = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // precio de apertura normalizado

}

//--- envío de la solicitud

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // si no se ha logrado enviar la solicitud, mostrar el código de error

//--- información sobre la operación

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

//--- reseteo de los valores de la solicitud y el resultado

ZeroMemory(request);

ZeroMemory(result);

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+



Delete Pending Order

Es una orden comercial para eliminar una orden pendiente. Se requiere especificar 2 campos:

action

order

Ejemplo de la operación comercial TRADE_ACTION_REMOVE para eliminar órdenes pendientes:

#define EXPERT_MAGIC 123456 // Número mágico del experto

//+------------------------------------------------------------------+

//| Eliminación de órdenes pendientes |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- declaración e inicialización de la solicitud y el resultado

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

int total=OrdersTotal(); // cantidad de órdenes pendientes establecidas

//--- iteración de todas las órdenes pendientes establecidas

for(int i=total-1; i>=0; i--)

{

ulong order_ticket=OrderGetTicket(i); // ticket de la orden

ulong magic=OrderGetInteger(ORDER_MAGIC); // Número mágico de la orden

//--- si el número mágico coincide

if(magic==EXPERT_MAGIC)

{

//--- reseteo de los valores de la solicitud y el resultado

ZeroMemory(request);

ZeroMemory(result);

//--- establecer los parámetros de la operación

request.action=TRADE_ACTION_REMOVE; // tipo de operación comercial

request.order = order_ticket; // ticket de la orden

//--- envío de la solicitud

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // si no se ha logrado enviar la solicitud, mostrar el código de error

//--- información sobre la operación

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+



Véase también

Estructuras y clases, Funciones comerciales, Propiedades de órdenes