Bases del lenguaje

El lenguaje MetaQuotes Language 5 (MQL5) es un lenguaje de programación orientado a objetos de alto nivel y está destinado para diseñar las estrategias automáticas de trading, indicadores técnicos personalizados con el fin de analizar diferentes mercados financieros. No sólo permite diseñar diferentes sistemas expertos destinados para trabajar en tiempo real sino crear sus propias herramientas gráficas que ayudan a tomar decisiones comerciales.

MQL5 se basa en concepto del lenguaje de programación muy usual C++. En comparación con MQL4, han sido agregadas las enumeraciones, estructuras, clases y procesamiento de eventos. La interacción de los programas procesados en MQL5 con las demás aplicaciones mediante dll ha sido facilitado al máximo gracias al aumento de cantidad de tipos principales incorporados. La sintaxis del lenguaje MQL5 es parecida a la del C++, lo que permite traspasar a él sin ninguna dificultad los programas escritos en otros modernos lenguajes de programación.

Con el fin de aprender el lenguaje MQL5 todos los temas han sido agrupados en los siguientes apartados: