//--- descripción

#property description "El script muestra el ejemplo del uso de FolderDelete()."

#property description "Primero se crean dos carpetas: una está vacía, la otra contiene el archivo."

#property description "Cuando se intenta eliminar la carpeta no vacía, se devuelve el error y se muestra la advertencia."



//--- mostraremos la ventana de los parámetros de entrada durante el inicio del script

#property script_show_inputs

//--- parámetros de entrada

input string firstFolder="empty"; // carpeta vacía

input string secondFolder="nonempty";// carpeta que va a contener un archivo

string filename="delete_me.txt"; // nombre del archivo que vamos a crear en la carpeta secondFolder

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- escribiremos el manejador del archivo aquí

int handle;

//--- buscaremos la carpeta en la que trabajamos

string working_folder=TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH)+"\\MQL5\\Files";

//--- mensaje de depuración

PrintFormat("working_folder=%s",working_folder);

//--- intento de crear una carpeta vacía respecto a la ruta MQL5\Files

if(FolderCreate(firstFolder,0)) // 0 significa que estamos trabajando en la carpeta local del terminal

{

//--- mostraremos la ruta completa de la carpeta creada

PrintFormat("Hemos creado la carpeta %s",working_folder+"\\"+firstFolder);

//--- anularemos el código del error

ResetLastError();

}

else

PrintFormat("Fallo al crear la carpeta %s. Código del error %d",working_folder+"\\"+firstFolder, GetLastError());



//--- ahora crearemos una carpeta no vacía usando la función FileOpen()

string filepath=secondFolder+"\\"+filename; // formaremos la ruta para el archivo que queremos abrir para la escritura en la carpeta no existente

handle=FileOpen(filepath,FILE_WRITE|FILE_TXT); // la bandera FILE_WRITE es obligatoria en este caso, ver la ayuda sobre la función FileOpen

if(handle!=INVALID_HANDLE)

PrintFormat("El archivo %s ha sido abierto para la lectura",working_folder+"\\"+filepath);

else

PrintFormat("Fallo al crear el archivo %s en la carpeta %s. Código del error=",filename,secondFolder, GetLastError());



Comment(StringFormat("Preparándose para eliminar las carpetas %s y %s", firstFolder, secondFolder));

//--- Una pequeña pausa de 5 segundos para que nos de tiempo a leer el mensaje en el gráfico

Sleep(5000); // ¡No se puede usar Sleep() en los indicadores!



//--- mostramos la ventana de diálogo y pedimos al usuario

int choice=MessageBox(StringFormat("¿Desea eliminar las carpetas %s y %s?", firstFolder, secondFolder),

"Eliminando carpetas",

MB_YESNO|MB_ICONQUESTION); // habrá dos botones - "Yes" y "No"



//--- ejecutaremos la acción en función de la opción escogida

if(choice==IDYES)

{

//--- quitamos el comentario del gráfico

Comment("");

//--- mostraremos el mensaje en el diario "Asesores Expertos"

PrintFormat("Intentamos eliminar las carpetas %s y %s",firstFolder, secondFolder);

ResetLastError();

//--- eliminamos la carpeta vacía

if(FolderDelete(firstFolder))

//--- debe aparecer el siguiente mensaje porque la carpeta está vacía

PrintFormat("La carpeta %s ha sido eliminada con éxito",firstFolder);

else

PrintFormat("Fallo al eliminar la carpeta %s. Código del error=%d", firstFolder, GetLastError());



ResetLastError();

//--- eliminamos la carpeta que contiene el archivo

if(FolderDelete(secondFolder))

PrintFormat("La carpeta %s ha sido eliminada con éxito", secondFolder);

else

//--- debe aparecer este mensaje porque hay un archivo dentro de la carpeta

PrintFormat("Fallo al eliminar la carpeta %s. Código del error=%d", secondFolder, GetLastError());

}

else

Print("Eliminación cancelada");

//---

}