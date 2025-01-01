- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseColumnSize
Obtiene el tamaño del campo en bytes.
|
int DatabaseColumnSize(
Parámetros
request
[in] Manejador de solicitud recibido en DatabasePrepare().
column
[in] Número de campo en la solicitud. La numeración comienza desde cero y no puede superar el valor DatabaseColumnsCount() - 1.
Valor retornado
En caso de éxito, retorna el tamaño del campo en bytes, de lo contrario, -1. Para obtener el código del error, use GetLastError(), posibles respuestas:
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) — código de manejador no válido;
- ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) — el índice column es mayor que el valor DatabaseColumnsCount() -1.
Observación
El valor solo se puede obtener en el caso de que se haya realizado de forma preliminar para la solicitud request aunque sea una llamada de DatabaseRead().
Ver también
DatabasePrepare, DatabaseColumnBlob, DatabaseColumnsCount, DatabaseColumnName, DatabaseColumnType