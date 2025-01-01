- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
StringToCharArray
Copia los caracteres de una cadena transformada de Unicode en ANSI en una parte indicada de un array del tipo uchar. La función devuelve el número de elementos copiados.
|
int StringToCharArray(
Parámetros
text_string
[in] Cadena para el copiado.
array[]
[out] Array del tipo uchar.
start=0
[in] Posición de donde se empieza a copiar. Por defecto es 0.
count=-1
[in] Número de elementos del array para ser copiados. Determina la longitud de la cadena resultante. El valor por defecto es -1, esto significa el copiado hasta el final del array, o hasta el 0 de terminación. El 0 de terminación también va a ser copiado en el array de destino; en este caso, si hace falta, el tamaño del array dinámico puede ser aumentado hasta el tamaño de la cadena. Si el tamaño del array dinámico supera la longitud de la cadena, el tamaño del array no será reducido.
codepage=CP_ACP
[in] Valor de la página de códigos. Para algunas páginas de códigos más usadas están previstas constantes correspondientes.
Valor devuelto
Número de elementos copiados.
Ejemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Véase también
CharArrayToString, StringToShortArray, Uso de página de código