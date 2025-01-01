ChartSetSymbolPeriod

Cambia el valor del símbolo y período del gráfico especificado. Esta función es asíncrona, es decir, envía un comando y no espera la finalización de su ejecución. El comando se añade a la cola de los mensajes del gráfico y se ejecuta sólo después del procesamiento de todos los comandos anteriores.

bool ChartSetSymbolPeriod(

long chart_id,

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period

);

Parámetros

chart_id

[in] Identificador del gráfico. 0 significa el gráfico actual.

symbol

[in] Símbolo del gráfico. NULL significa el símbolo del gráfico corriente al que está adjuntado Asesor Experto.

period

[in] Período del gráfico (período de tiempo). Puede adquirir uno de los valores de la enumeración ENUM_TIMEFRAMES. 0 significa el período del gráfico corriente.

Valor devuelto

Si el comando se coloca con éxito a la cola del gráfico, devuelve true, de lo contrario, devuelve false. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().

Nota

El cambio del símbolo/período provoca la reinicialización del Asesor Experto adjuntado al gráfico correspondiente.

La llamada de ChartSetSymbolPeriod con el mismo símbolo y marco temporal se puede utilizar para actualizar el gráfico (de forma análoga al comando Refresh en el terminal). La acutalización del gráfico, a su vez, inicia el recálculo de los indicadores ligados a él. De esta forma, usted podrá calcular el indicador en el gráfico incluso en ausencia de ticks (por ejemplo, durante los festivos).

Ejemplo:

#define SYMBOL "GBPUSD"

#define PERIOD PERIOD_H1



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- obtenemos el identificador del gráfico actual, su símbolo y su periodo

long chart_id= ChartID();

string symbol = Symbol();

ENUM_TIMEFRAMES period = Period();



//--- informamos al registro sobre el cambio del símbolo y el periodo del gráfico actual a los especificados en SYMBOL y PERIOD

PrintFormat("Change the %s symbol and the %s period of the chart %I64u to %s %s",

symbol, TimeframeDescrioption(period), chart_id, SYMBOL, TimeframeDescrioption(PERIOD));



//--- cambiamos el símbolo y el periodo del gráfico

ChartSetSymbolPeriod(chart_id, SYMBOL, PERIOD);

/*

resultado:

Change the EURUSD symbol and the M1 period of the chart 133246248352168440 to GBPUSD H1

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retorna la descripción del periodo del gráfico |

//+------------------------------------------------------------------+

string TimeframeDescrioption(const ENUM_TIMEFRAMES timeframe)

{

return(StringSubstr(EnumToString(timeframe), 7));

}

Véase también

ChartSymbol, ChartPeriod