Cambia el valor del símbolo y período del gráfico especificado. Esta función es asíncrona, es decir, envía un comando y no espera la finalización de su ejecución. El comando se añade a la cola de los mensajes del gráfico y se ejecuta sólo después del procesamiento de todos los comandos anteriores.
bool ChartSetSymbolPeriod(
Parámetros
chart_id
[in] Identificador del gráfico. 0 significa el gráfico actual.
symbol
[in] Símbolo del gráfico. NULL significa el símbolo del gráfico corriente al que está adjuntado Asesor Experto.
period
[in] Período del gráfico (período de tiempo). Puede adquirir uno de los valores de la enumeración ENUM_TIMEFRAMES. 0 significa el período del gráfico corriente.
Valor devuelto
Si el comando se coloca con éxito a la cola del gráfico, devuelve true, de lo contrario, devuelve false. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().
Nota
El cambio del símbolo/período provoca la reinicialización del Asesor Experto adjuntado al gráfico correspondiente.
La llamada de ChartSetSymbolPeriod con el mismo símbolo y marco temporal se puede utilizar para actualizar el gráfico (de forma análoga al comando Refresh en el terminal). La acutalización del gráfico, a su vez, inicia el recálculo de los indicadores ligados a él. De esta forma, usted podrá calcular el indicador en el gráfico incluso en ausencia de ticks (por ejemplo, durante los festivos).
Ejemplo:
#define SYMBOL "GBPUSD"
