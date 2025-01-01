ObjectsDeleteAll

Elimina todos los objetos del tipo especificado del gráfico especificado (subventana del gráfico especificada).

int ObjectsDeleteAll(

long chart_id,

int sub_window=-1,

int type=-1

);

Elimina todos los objetos del tipo especificado en la subventana del gráfico según el prefijo del nombre.

int ObjectsDeleteAll(

long chart_id,

const string prefix,

int sub_window=-1,

int object_type=-1

);

Parámetros

chart_id

[in] Identificador del gráfico. 0 significa el gráfico actual.

prefix

[in] Prefijo para eliminar todos los objetos cuyos nombres empiezan con este conjunto de caracteres. Se puede indicar el perfijo como 'name' o 'name*' — ambas opciones funcionan igualmente. Si se indica la línea vacía como prefijo, se eliminarán los objetos con cualquier nombre.

sub_window=-1

[in] Número de subventana del gráfico. 0 significa la ventana principal, -1 significa todas las subventanas del gráfico, incluyendo la ventana principal.

type=-1

[in] Tipo del objeto. Su valor puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_OBJECT. -1 significa todos los tipos.

Valor devuelto

Devuelve el número de objetos eliminados. Para la información más detallada sobre el error hay que llamar a la función GetLastError().

Nota

La función usa una llamada sincrónica, esto significa que la función espera a la ejecución de todos los comandos que han sido ubicados en la cola del gráfico antes de su llamada, y por eso puede consumir un tiempo considerable. Hay que tener esta circunstancia en cuenta al trabajar con multitud de objetos en el gráfico.

Ejemplo: