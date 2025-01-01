- ObjectCreate
ObjectsDeleteAll
Elimina todos los objetos del tipo especificado del gráfico especificado (subventana del gráfico especificada).
int ObjectsDeleteAll(
Elimina todos los objetos del tipo especificado en la subventana del gráfico según el prefijo del nombre.
int ObjectsDeleteAll(
Parámetros
chart_id
[in] Identificador del gráfico. 0 significa el gráfico actual.
prefix
[in] Prefijo para eliminar todos los objetos cuyos nombres empiezan con este conjunto de caracteres. Se puede indicar el perfijo como 'name' o 'name*' — ambas opciones funcionan igualmente. Si se indica la línea vacía como prefijo, se eliminarán los objetos con cualquier nombre.
sub_window=-1
[in] Número de subventana del gráfico. 0 significa la ventana principal, -1 significa todas las subventanas del gráfico, incluyendo la ventana principal.
type=-1
[in] Tipo del objeto. Su valor puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_OBJECT. -1 significa todos los tipos.
Valor devuelto
Devuelve el número de objetos eliminados. Para la información más detallada sobre el error hay que llamar a la función GetLastError().
Nota
La función usa una llamada sincrónica, esto significa que la función espera a la ejecución de todos los comandos que han sido ubicados en la cola del gráfico antes de su llamada, y por eso puede consumir un tiempo considerable. Hay que tener esta circunstancia en cuenta al trabajar con multitud de objetos en el gráfico.
Ejemplo:
#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."