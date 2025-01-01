DocumentaciónSecciones
Devuelve el valor de un símbolo que se encuentra en la posición especificada de una cadena.

ushort  StringGetCharacter(
   string  string_value,     // cadena
   int     pos               // posición del símbolo en la cadena
   );

Parámetros

string_value

[in]  Cadena.

pos

[in]  Posición del símbolo en la cadena. Puede ser de 0 a StringLen(text) -1.

Valor devuelto

Código del símbolo, o en caso de algún error devuelve 0. Para obtener el código de error hay que llamar a la función GetLastError().

Ejemplo:

void OnStart()
  {
//--- borramos todos los comentarios en el gráfico
   Comment("");
//--- declaramos la cadena de la que obtendremos los valores de los códigos de los símbolos y memorizamos la longitud de la cadena
   string message = "The script demonstrates the operation of the StringGetCharacter() function";
   int    length  = StringLen(message);
//--- declaramos la variable de cadena a la que añadiremos los símbolos recibidos de la cadena de demostración
   string text    = "";
//--- en un ciclo por el tamaño de la cadena de demostración
   for(int i=0i<lengthi++)
     {
      //--- esperamos 1/10 segundos
      Sleep(100);
      //--- obtenemos el carácter de la cadena situado según el índice del ciclo en la cadena de demostración
      ushort char_code=StringGetCharacter(messagei);
      //--- añadimos un carácter a la cadena de salida y mostramos la cadena resultante en un comentario en el gráfico
      text+=ShortToString(char_code);
      Comment(text);
     }
//--- esperamos dos segundos y eliminamos el comentario del gráfico
   Sleep(2000);
   Comment("");
   
  /*
  Resultado: la línea de demostración aparecerá letra a letra en la pantalla
   The script demonstrates the operation of the StringGetCharacter() function
  */
  }

Véase también

