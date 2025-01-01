- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
Devuelve el valor de un símbolo que se encuentra en la posición especificada de una cadena.
ushort StringGetCharacter(
Parámetros
string_value
[in] Cadena.
pos
[in] Posición del símbolo en la cadena. Puede ser de 0 a StringLen(text) -1.
Valor devuelto
Código del símbolo, o en caso de algún error devuelve 0. Para obtener el código de error hay que llamar a la función GetLastError().
Ejemplo:
void OnStart()
Véase también
StringSetCharacter, StringBufferLen, StringLen, StringFill, StringInit, StringToCharArray, StringToShortArray