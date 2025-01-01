iVolume

Retorna el valor del volumen de ticks de la barra (indicada por el parámetro shift) del gráfico correspondiente.

long iVolume(

const string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

int shift

);

Parámetros

symbol

[in] Nombre del símbolo del instrumento. NULL designa el símbolo actual.

timeframe

[in] Periodo. Puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_TIMEFRAMES. 0 designa el periodo del gráfico actual.

shift

[in] Índice del valor obtenido de la serie temporal (desplazamiento respecto a la barra actual en el número indicado de barras hacia atrás).

Valor devuelto

Valor del volumen de ticks de la barra (indicado con el parámetro shift) del gráfico correspondiente o 0 en caso de error. Para obtener información adicional sobre el error, es necesario llamar la función GetLastError().

Nota

La función siempre retorna los datos reales, para ello, envía en cada llamada una solicitud a las series temporales para el símbolo/periodo especificado. Esto significa que si no hay datos listos en la primera llamada de la función, puede requerir algún tiempo preparar el resultado de la ejecución.

La función no guarda los resultados de llamadas anteriores, no existe memoria caché local para el retorno rápido del valor.

Ejemplo:

input int shift=0;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Function-event handler "tick" |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

datetime time = iTime(Symbol(),Period(),shift);

double open = iOpen(Symbol(),Period(),shift);

double high = iHigh(Symbol(),Period(),shift);

double low = iLow(Symbol(),Period(),shift);

double close = iClose(NULL,PERIOD_CURRENT,shift);

long volume= iVolume(Symbol(),0,shift);

int bars = iBars(NULL,0);



Comment(Symbol(),",",EnumToString(Period()),"

",

"Time: " ,TimeToString(time,TIME_DATE|TIME_SECONDS),"

",

"Open: " ,DoubleToString(open,Digits()),"

",

"High: " ,DoubleToString(high,Digits()),"

",

"Low: " ,DoubleToString(low,Digits()),"

",

"Close: " ,DoubleToString(close,Digits()),"

",

"Volume: ",IntegerToString(volume),"

",

"Bars: " ,IntegerToString(bars),"

"

);

}

Vea también

CopyTickVolume, CopyRates