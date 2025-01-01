- GetLastError
- IsStopped
- UninitializeReason
- TerminalInfoInteger
- TerminalInfoDouble
- TerminalInfoString
- MQLInfoInteger
- MQLInfoString
- Symbol
- Period
- Digits
- Point
TerminalInfoString
La función devuelve el valor de una propiedad correspondiente del ambiente de programa mql5. La propiedad tiene que ser del tipo string
|
string TerminalInfoString(
Parámetros
property_id
[in] Identificador de una propiedad. Puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_TERMINAL_INFO_STRING.
Valor devuelto
Valor del tipo string.
Ejemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+