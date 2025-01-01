DocumentaciónSecciones
La función devuelve el valor de una propiedad correspondiente del ambiente de programa mql5. La propiedad tiene que ser del tipo string

string  TerminalInfoString(
   int  property_id      // identificador de propiedad
   );

Parámetros

property_id

[in]  Identificador de una propiedad. Puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_TERMINAL_INFO_STRING.

Valor devuelto

Valor del tipo string.

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- obtenemos los datos del sistema operativo y del terminal
   string os_ver  = TerminalInfoString(TERMINAL_OS_VERSION);      // denominación del sistema operativo del usuario
   string name    = TerminalInfoString(TERMINAL_NAME);            // nombre del terminal
   string path    = TerminalInfoString(TERMINAL_PATH);            // carpeta desde la que se ha iniciado el terminal
   string data    = TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH);       // carpeta en la que se guardan los datos del terminal
   string common  = TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH); // carpeta común de todos los terminales de cliente en la computadora
 
//--- mostramos los datos obtenidos en el diario de registro
   PrintFormat("OS: %s\nTerminal: %s\n- Path: %s\n- Data path: %s\n- Common Data path: %s"os_vernamepathdatacommon);
   /*
   OSWindows 10 build 19045
   TerminalMetaTrader 5
   - PathE:\MetaQuotes\MetaTrader 5
   - Data pathE:\MetaQuotes\MetaTrader 5
   - Common Data pathC:\Users\admin\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common
   */
  }