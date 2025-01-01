TerminalInfoString

La función devuelve el valor de una propiedad correspondiente del ambiente de programa mql5. La propiedad tiene que ser del tipo string

string TerminalInfoString(

int property_id

);

Parámetros

property_id

[in] Identificador de una propiedad. Puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_TERMINAL_INFO_STRING.

Valor devuelto

Valor del tipo string.

Ejemplo: